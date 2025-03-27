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    TikTok yasağı Apple, Google ve Oracle’a 850 milyar dolara mal olabilir

    Trump tarafından geçici kararname ile erişime açılan TikTok, ilgili kanun gereğince halen yasaklı durumda. Senatörler teknoloji firmalarının garantiye alınmasını istiyor.  
    TikTok Tam Boyutta Gör
    Çin hükümetinin ABD ulusal güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle tüm varlıklarını elden çıkarmasını istediği TikTok, bunu kabul etmeyince kapatılmış ancak Trump’ın kararnamesi ile geçici olarak yeniden uygulama mağazalarına geri dönmüştü. 

    Hukuki belirsizlik büyük fatura çıkarabilir

    ABD’li 3 senatör, Trump yönetimine gönderdiği bir mektupta, TikTok yasağı için henüz bir adım atılmamış olmasının önemli bir risk ortaya çıkardığını, mevcut veya gelecek hükümetlerin teknoloji devlerine büyük faturalar çıkarabileceğini belirtti. 

    Senatörler, Biden döneminde TikTok erişimini yasaklayan kanunun halen yürürlükte olduğunu ve sadece geçici bir kararname ile durdurulduğunu, TikTok uygulamasını barındıran Google Play ve Apple AppStore ile sunucu hizmeti veren Oracle’ın hali hazırda kanunu çiğnediğini vurguluyor. 

    Ayrıca Adalet Bakanlığı kanunun Apple, Google ve Oracle aleyhine geçici bir süre işletilmeyeceğini belirtse de bu sürenin ne kadar olduğunun belirsizliğini koruduğunu, 28 Mart tarihine kadar bu kanun ile ilgili net bir açıklama yapılmasının gerektiğini de mektuba eklediler. 

    Trump ilk açıklamasında TikTok varlıklarının en az yarısının ABD’li bir konsorsiyum tarafından satın alınmasını şart koşmuştu. Henüz bir satın alım hamlesi de gelmediği için 5 Nisan tarihinde yasak yeniden hayata geçecek. 

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