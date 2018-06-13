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Xperia XZ3 kameralara yakalandı

Sony'nin yeni nesil amiral gemisi Xperia XZ3'ün görüntüleri paylaşıldı. Çeşitli objektiflerden çekilen fotoğraflar telefonun tasarımını da ortaya koyuyor. İşte Xperia XZ3'ün özellikleri ve görselleri:
11 ay
7,2b
1
41
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Daha önce teknik özellikleri sızan Sony Xperia XZ3'ün şimdi de kameralara yakalandı. 31-5 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018 Fuarı'nda resmiyet kazanması beklenen Xperia XZ3'ün selefi Xperia XZ2 Premium'dan pek de eksik kalır bir yanı yok.
Editörün Seçimi Yorum O kalınlığa 4000 mAh'tan fazla pil konur. Yorumu gör » eP_362
Dilerseniz gerek tasarımı gerekse de teknik özellikleriyleXperia XZ2 Premium'a bir hayli benzeyen Xperia XZ3'ün görüntülerine geçmeden önce teknik özellik tablosuna göz atalım.

Xperia XZ3 teknik özellikler

  • Ekran: 5.7 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 153 x 72 x 10,1mm ~ 183 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
  • RAM: 6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128 GB + 400 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Arka kamera: 19 MP (f/1.8) + 12 MP (f/1.6)
  • Ön kamera: 13 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3240 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Bağlantı seçenekleri: USB (3.1) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE
  • Diğer özellikler: IP68 sertifikası, parmak izi tarayıcı, stereo hoparlör

Xperia XZ3'ün ortaya çıkan görüntüleri çift kamera paketini ve bilindik tasarımı gözler önüne seriyor

Xperia XZ3 kameralara yakalandı
 
Xperia XZ3 kameralara yakalandı
 
Xperia XZ3 kameralara yakalandı
 

https://sumahoinfo.com/xperia-xz3-possible-first-live-photos-leaked-with-dual-camra-similar-to-xz2 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kymelria 11 ay en beğenilen
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bu fotoğraf çerçevesine simkart yuvası eklemişler galiba
3 Yanıt Yanıtla +28
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Whippoorwill 11 ay
Çentikli tüm cihazlardan çok daha şık.
1 Yanıt Yanıtla +25
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marsli61 11 ay
Şu Çinli firmalar tasarım konusunda sony ye yardım etse iyi olur.
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Tesla Nikola 11 ay
Ois yoktur kesin
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TylerDurden_35 11 ay
En azından başta Huawei ve Lg olmak üzere birçok firmanın yaptığı iPhone X benzeri telefon üretmiyor adamlar beğenirsiniz beğenmezsiniz kendine has tasarım çizgileri var Sony firmasının ve bence bu takdir edilmeli
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theasus 11 ay
Sony yakalansa ne yakalanmasa ne ,:)
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haylaz__ 11 ay
Sony aklıma Android'e geçmeyen Nokia yi getirdi heralde bıraktılar bu işi uzatmaları oynuyorlar
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N. Chomsky 11 ay

Bence fake. Önceki modelle her şeyi aynı ve daha önce yılda iki amiral gemisi çıkarmaktan vazgeçtiklerini açıklamışlardı. Millet anlamadan sazan gibi dalıyor
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byaahmet 11 ay

Bi şu telefona bakın birde sony ye
bence yakalanma idi daha iyiydi
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axesis 11 ay
bunun tasarımcısı her kimse .. bendenn tavsiyee bıraksın kovulmadan zorlamasın önü başka arkası daha bir başka hiçbişi anlamadım
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Johan Elmander 11 ay
Daha dünyada pek çok markete gelmemiş XZ2, sadece varlığından haberdar olduğumuz XZ2 Premium var, bunlar XZ3 çıkarıyor.
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mavizaman 11 ay
sony zaman israfı.
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axiprens 11 ay
Ulan sony, htc ile birleşinde en berbat en iğrenç en boktan cihazlarınızı birlikte üretinde rahat edin bari
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