Xperia XZ3 kameralara yakalandı

Daha önce teknik özellikleri sızan Sony Xperia XZ3'ün şimdi de kameralara yakalandı. 31-5 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018 Fuarı'nda resmiyet kazanması beklenen Xperia XZ3'ün selefi Xperia XZ2 Premium'dan pek de eksik kalır bir yanı yok.

Editörün Seçimi Yorum O kalınlığa 4000 mAh'tan fazla pil konur. Yorumu gör » eP_362

Dilerseniz gerek tasarımı gerekse de teknik özellikleriyleXperia XZ2 Premium'a bir hayli benzeyen Xperia XZ3'ün görüntülerine geçmeden önce teknik özellik tablosuna göz atalım.

Xperia XZ3 teknik özellikler

Ekran: 5.7 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü LCD ekran



5.7 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü LCD ekran Boyut ve ağırlık: 153 x 72 x 10,1mm ~ 183 g



153 x 72 x 10,1mm ~ 183 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)



Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55) RAM: 6 GB



6 GB Depolama kapasitesi: 64/128 GB + 400 GB'a kadar microSD kart desteği



64/128 GB + 400 GB'a kadar microSD kart desteği Arka kamera: 19 MP (f/1.8) + 12 MP (f/1.6)



19 MP (f/1.8) + 12 MP (f/1.6) Ön kamera: 13 MP (f/2.0)



13 MP (f/2.0) Batarya: 3240 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)



3240 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli) İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo



Android 8.1 Oreo Bağlantı seçenekleri: USB (3.1) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE



USB (3.1) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE Diğer özellikler: IP68 sertifikası, parmak izi tarayıcı, stereo hoparlör

Xperia XZ3'ün ortaya çıkan görüntüleri çift kamera paketini ve bilindik tasarımı gözler önüne seriyor Tam Boyutta Gör

https://sumahoinfo.com/xperia-xz3-possible-first-live-photos-leaked-with-dual-camra-similar-to-xz2