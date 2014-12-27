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Google, Türkiye için şeffaflık raporunu yayınladı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google, Türkiye için Temmuz-Aralık 2013 dönemi şeffaflık raporunu yayınladı. 2013'ün ilk yarısında yüksek talep gelmesine rağmen ikinci yarısında Google'a içerik silmesi konusunda iletilen taleplerin azaldığı görülüyor. Yeni yayınlanan raporda 66 blog, 841 arama motoru ve 765 Youtube ile ilgili içerik silme istekleri olduğu açıklandı. Silinme gerekçeleri çoğunlukla mahremiyet, çıplaklık ve hakaret olarak belirtildi.

Raporlara bakıldığında ise Google'ın genel olarak içerikleri kaldırmaması dikkat çekiyor. Fakat dünya genelinde şeffaflık raporlarına bakılırsa şirketin genel tutumunun bu şekilde olduğu görülüyor. Raporlara detaylı şekilde bakmak isterseniz bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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doctor_bey 4 yıl
Aşağıda dönen tartışma çok hoşuma gitti


Gugılın her şeyi çok güzel bi kerem taam mı .s.s

Yalan söylemiyorum, adamların her şeyi 10 numara, yalan yok
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Glorfindel1907 4 yıl
Helal olsun adamlara bizimkiler gibi MEE'cilerden değiller doğru olanı yapıyorlar
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serkan78689 4 yıl
Helal olsun googleye demokrasiyi azından düşürmeyen sahtekarlar demokrasiyi yıkmak için elinden geleni ardına koymuyor google umarım bu tavrını sürdürmeye devam eder.
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ardabeyim 4 yıl
helal olsun gugula
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DaRKFoRCeS 4 yıl
silmesin zaten silerse icerik kalmaz hem sosyal aginda kaldiki gplus hicbir halta yaramiyor.youtube desen ondan beter.market les. kisaca salla gitsin.
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neo01470 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
silmesin zaten silerse icerik kalmaz hem sosyal aginda kaldiki gplus hicbir halta yaramiyor.youtube desen ondan beter.market les. kisaca salla gitsin.

Sen ne kullanıyorsun sorması ayıp ? Uzay üstü birşey bekliyorum senden
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umut_baris 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

silmesin zaten silerse icerik kalmaz hem sosyal aginda kaldiki gplus hicbir halta yaramiyor.youtube desen ondan beter.market les. kisaca salla gitsin.

Ne yapıyorsun peki yahoo mu kullanıyorsun? Yoksa google dan araklayan yandex mi?

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Plegus 4 yıl
S. Hawking


Sıkıysa Abd hükümetinin istediğini kaldırmasın.


Sıkıysa senin ülken böyle hizmet sunsun, ABD nin taleplerini reddedip sonra sıkıysa Türk hükümetinin istediğini yapmasın.

Kumanda kimin elindeyse kanalı o seçer. Ağlamaktan vazgeçin artık.
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N. Chomsky 4 yıl

Sıkıysa Abd hükümetinin istediğini kaldırmasın.
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umut_baris 4 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Sıkıysa Abd hükümetinin istediğini kaldırmasın.

Birleşik devletler ile zaten pararlel yönde hareket ediyorlar ilk günden beri, sen neyin kafasını yaşıyorsun?
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