Google, Türkiye için şeffaflık raporunu yayınladı

Google, Türkiye için Temmuz-Aralık 2013 dönemi şeffaflık raporunu yayınladı. 2013'ün ilk yarısında yüksek talep gelmesine rağmen ikinci yarısında Google'a içerik silmesi konusunda iletilen taleplerin azaldığı görülüyor. Yeni yayınlanan raporda 66 blog, 841 arama motoru ve 765 Youtube ile ilgili içerik silme istekleri olduğu açıklandı. Silinme gerekçeleri çoğunlukla mahremiyet, çıplaklık ve hakaret olarak belirtildi.
Raporlara bakıldığında ise Google'ın genel olarak içerikleri kaldırmaması dikkat çekiyor. Fakat dünya genelinde şeffaflık raporlarına bakılırsa şirketin genel tutumunun bu şekilde olduğu görülüyor. Raporlara detaylı şekilde bakmak isterseniz bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Raporlara bakıldığında ise Google'ın genel olarak içerikleri kaldırmaması dikkat çekiyor. Fakat dünya genelinde şeffaflık raporlarına bakılırsa şirketin genel tutumunun bu şekilde olduğu görülüyor. Raporlara detaylı şekilde bakmak isterseniz bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Gugılın her şeyi çok güzel bi kerem taam mı .s.s
Yalan söylemiyorum, adamların her şeyi 10 numara, yalan yok
Sen ne kullanıyorsun sorması ayıp ? Uzay üstü birşey bekliyorum senden
Ne yapıyorsun peki yahoo mu kullanıyorsun? Yoksa google dan araklayan yandex mi?
Sıkıysa senin ülken böyle hizmet sunsun, ABD nin taleplerini reddedip sonra sıkıysa Türk hükümetinin istediğini yapmasın.
Kumanda kimin elindeyse kanalı o seçer. Ağlamaktan vazgeçin artık.
Sıkıysa Abd hükümetinin istediğini kaldırmasın.
Birleşik devletler ile zaten pararlel yönde hareket ediyorlar ilk günden beri, sen neyin kafasını yaşıyorsun?