Google, Virgin Galactic firmasına ortak olabilir

Haber Editörü
Son dönemde özellikle konum tabanlı servislerine ve interneti tüm dünyaya sunma amaçlarına yönelik olarak pek çok insansız hava aracı veya uydu teknolojileri geliştiren firma satın alan Google, önemli bir ortaklığa imza atabilir.
Sektörden gelen bilgilere göre Google, uzay turizminin öncü firmalarından Virgin Galactic'e ortak olabilir. Sir Richard Branson'un sahibi olduğu Virgin Galactic'e Google'ın ilk etapta 30 milyon dolar ile ortak olacağı belirtiliyor. Sonrasında ise firmanın teknolojileri için yüzmilyonlarca dolarlık yatırım yapılacak.
Bu ortaklık ile Google'ın Virgin tarafından geliştirilmekte olan önemli teknolojilere erişim sağlayacağı tahmin ediliyor. Firma hali hazırda hem konum tabanlı servisleri için hem de internet sunmak için yakın yörüngeye uydu, gökyüzüne de insansız hava araçları göndermeyi planlıyor. Virgin'in teknolojileri bu planların geliştirilmesi açısından işe yarayacak.
Henüz ortaklık ile ilgili taraflardan bir açıklama gelmedi. Ancak önümüzdeki günlerde her iki firmanın da konu ile ilgili bir basın duyurusu yapması bekleniyor.
http://www.androidheadlines.com/2014/06/rumor-google-may-looking-buy-part-virgin-galactic.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Silah şirketlerinden sonra, dünyanın en güçlü şirketi tartışmasız Google
Silah işine girerse ve başarılı teknolojiler geliştirirse, dünyanın en güçlü şirketi olacaktır.
Metal Gear Solid de ki DNA tanımlı silahların ilk gerçek dünya versiyonunu açıkçası google dan bekliyorum.
Not: Silah ve savaş teknolojilerine düşkün değilim, hatta karşıyım ama ultra yüksek teknolojilerin, bu sektörün üstünden döndüğü gerçeğini de kabul etmek lazım.
Gelecegin buyuk firmasi? Google bugunun buyuk hatta dev firmasi oldu bile. Soru gelecegin mutlak tekeli olabilirmi. An itibariyle gelecek vaad eden tum alanlarda yatirimlari var. Mutlak tekel olmalari hic ihtimal disi degil.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
297 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, virgin galactic ve google