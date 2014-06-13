Google, Virgin Galactic firmasına ortak olabilir





Son dönemde özellikle konum tabanlı servislerine ve interneti tüm dünyaya sunma amaçlarına yönelik olarak pek çok insansız hava aracı veya uydu teknolojileri geliştiren firma satın alan Google, önemli bir ortaklığa imza atabilir.





Sektörden gelen bilgilere göre Google, uzay turizminin öncü firmalarından Virgin Galactic'e ortak olabilir. Sir Richard Branson'un sahibi olduğu Virgin Galactic'e Google'ın ilk etapta 30 milyon dolar ile ortak olacağı belirtiliyor. Sonrasında ise firmanın teknolojileri için yüzmilyonlarca dolarlık yatırım yapılacak.





Bu ortaklık ile Google'ın Virgin tarafından geliştirilmekte olan önemli teknolojilere erişim sağlayacağı tahmin ediliyor. Firma hali hazırda hem konum tabanlı servisleri için hem de internet sunmak için yakın yörüngeye uydu, gökyüzüne de insansız hava araçları göndermeyi planlıyor. Virgin'in teknolojileri bu planların geliştirilmesi açısından işe yarayacak.





Henüz ortaklık ile ilgili taraflardan bir açıklama gelmedi. Ancak önümüzdeki günlerde her iki firmanın da konu ile ilgili bir basın duyurusu yapması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/06/rumor-google-may-looking-buy-part-virgin-galactic.html