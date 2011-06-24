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Google Wallet iPhone 5'e mi geliyor?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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NFC yani "yakın alan iletişimi teknolojisi" hayatımıza son dönemlerde giren bir temassız iletişim standardı. Aslında 2004 yılında Sony ve NXP firmaları tarafından oluşturulmuş olsa da pazarlama stratejileri nedeniyle fazla ilgi görmedi.
Ancak özellikle mobil ödeme alanında getireceği devrim dikkate alınınca kısa sürede oldukça popüler bir teknoloji oldu. Hem mobil işletim sistemi geliştiricileri hem akıllı telefon üreticileri hem de ticari firmaların büyük yatırımlar yapmaya başladığı bir teknoloji haline geldi.
Samsung'un Nexus S modelinde bir NFC çipi bulunurken Google da NFC uyumlu Google Wallet ödeme sistemini tanıtmıştı. Android Gingerbread sürümü de bu teknolojiyi destekliyor.
NFC kısaca; uyumlu iki cihazın belirli bir mesafeye kadar birbirlerine yaklaştıklarında istenen aktarımı aralarında gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir. NFC teknolojisi ağırlıklı olarak temassız ödemelerde kullanılmaya başlandı. Ancak kullanım potansiyeli oldukça geniş.
NFC teknolojisini baz alarak Google Wallet adında yeni bir ödeme sistemi ile gündeme oturan Google şimdiden pek çok üretici ile yazılımın kullanılması alanında işbirliği yaptı. Ancak daha da ilginci Google Wallet uygulamasının yeni nesil iPhone 5'te de kullanılabilecek olması. Bu bilgi direkt Eric Schmidt'ten geldi.
Cannes Lions Reklamcılık Festivali'nde konuşan Schmidt eğer Apple, Nexus S de olduğu gibi kendi NFC teknolojisini geliştirirse Google'ın yeni ödeme sistemini entegre edebileceklerini açıkladı. iPhone 5 modelinde Apple'ın NFC teknolojisini kullanacağı söylentileri zaten bir süredir ortalarda dolaşıyordu. Schmidt'in bu açıklaması aslında bir çeşit onaylama sayılabilir. 
LG ve Sony Ericsson gibi üreticiler kendi Android telefonlarına NFC çipleri entegre etmeye başladılar. Schmidt "dokun ve öde" devriminin NFC teknolojisi ile en geç bir yılda tamamen yaygınlaşmış olacağını belirtiyor. Schmidt'e göre gerekli altyapı ve yazılımı hazırlamak çok zor değil ve bazı şirketlerde bu altyapı zaten hazır durumda. Ayrıca NFC teknolojisi şirketleri pek çok masraftan da kurtarıyor. 

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séquestre 8 yıl
Google heryerde ..
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Erniuif 8 yıl
Bende de sendeki kartlardan var cuzdani actiginda ikiye bölünüyor sag tarafina istanbulkarti koy öteki tarafa da diger temassizlari koy turnikeye istanbul kartin tarafini tut boylece karti cikarma derdin biter ben öyle yapıyorum :D
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fateeh33 8 yıl

Erniuif
Bende de sendeki kartlardan var cuzdani actiginda ikiye bölünüyor sag tarafina istanbulkarti koy öteki tarafa da diger temassizlari koy turnikeye istanbul kartin tarafini tut boylece karti cikarma derdin biter ben öyle yapıyorum :D

Benim cüzdan üstten açılıyor biraz asortik .
Alta kısımda kart koysak yer yok iste sorun orda :) ama eğer olursa çok hoş olur bence

Ayrıca 2000 e iPhone yok diyen arkadas , almasını bileceksin
Ben 1650 ye aldım çıktığı zaman
Gecen sorun oldu sattım.1 hafta sonra pasaport kayıtlı sim free 1250 ye aldım .
Arayan bulur
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fateeh33 8 yıl
Cüzdan lari da kaldiricaz artık.Akbil olarak da kullanılıyorsa ben alirim
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Chaghatai 8 yıl

fateeh33

Cüzdan lari da kaldiricaz artık.Akbil olarak da kullanılıyorsa ben alirim

2 milyarlık bi telefonu almanız için sizi akbil olarak kullanılabilmesi ikna ettiyse akbilden nefret ediyo olmalısınız. İstanbulkartı deneyin =)
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Godolphin 8 yıl
Adı iPhone 5 yani
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