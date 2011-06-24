Google Wallet iPhone 5'e mi geliyor?





NFC yani "yakın alan iletişimi teknolojisi" hayatımıza son dönemlerde giren bir temassız iletişim standardı. Aslında 2004 yılında Sony ve NXP firmaları tarafından oluşturulmuş olsa da pazarlama stratejileri nedeniyle fazla ilgi görmedi.

Ancak özellikle mobil ödeme alanında getireceği devrim dikkate alınınca kısa sürede oldukça popüler bir teknoloji oldu. Hem mobil işletim sistemi geliştiricileri hem akıllı telefon üreticileri hem de ticari firmaların büyük yatırımlar yapmaya başladığı bir teknoloji haline geldi.

Samsung'un Nexus S modelinde bir NFC çipi bulunurken Google da NFC uyumlu Google Wallet ödeme sistemini tanıtmıştı. Android Gingerbread sürümü de bu teknolojiyi destekliyor.

NFC kısaca; uyumlu iki cihazın belirli bir mesafeye kadar birbirlerine yaklaştıklarında istenen aktarımı aralarında gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir. NFC teknolojisi ağırlıklı olarak temassız ödemelerde kullanılmaya başlandı. Ancak kullanım potansiyeli oldukça geniş.

NFC teknolojisini baz alarak Google Wallet adında yeni bir ödeme sistemi ile gündeme oturan Google şimdiden pek çok üretici ile yazılımın kullanılması alanında işbirliği yaptı. Ancak daha da ilginci Google Wallet uygulamasının yeni nesil iPhone 5'te de kullanılabilecek olması. Bu bilgi direkt Eric Schmidt'ten geldi.

Cannes Lions Reklamcılık Festivali'nde konuşan Schmidt eğer Apple, Nexus S de olduğu gibi kendi NFC teknolojisini geliştirirse Google'ın yeni ödeme sistemini entegre edebileceklerini açıkladı. iPhone 5 modelinde Apple'ın NFC teknolojisini kullanacağı söylentileri zaten bir süredir ortalarda dolaşıyordu. Schmidt'in bu açıklaması aslında bir çeşit onaylama sayılabilir.

LG ve Sony Ericsson gibi üreticiler kendi Android telefonlarına NFC çipleri entegre etmeye başladılar. Schmidt "dokun ve öde" devriminin NFC teknolojisi ile en geç bir yılda tamamen yaygınlaşmış olacağını belirtiyor. Schmidt'e göre gerekli altyapı ve yazılımı hazırlamak çok zor değil ve bazı şirketlerde bu altyapı zaten hazır durumda. Ayrıca NFC teknolojisi şirketleri pek çok masraftan da kurtarıyor.