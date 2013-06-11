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Google, Waze'i resmen satın aldı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Waze'i resmen satın aldı

Google'ın Waze'i satın alacağına dair günlerdir devam eden dedikodular nihayet bugün resmi olarak da teyit edilmiş oldu. Google yaptığı duyuruda sosyal harita uygulaması Waze'i satın aldığını açıkladı.

İsrail kaynaklı olan Waze, ilk başta kullanıcıların ucuz benzin istasyonlarını haritada POI olarak paylaşmasına imkan verirken, gördüğü büyük ilgi sonrasında kullanıcıların sayısız POI ekleyebildiği bir platform haline dönüştü.

50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Waze, daha önce Apple ve Facebook tarafından da satın alma girişimine konu olmuştu. Ancak İsrail'deki ofisin devam etmesi şartı bu girişimleri boşa çıkarttı. İsrail'de varlıkları olan Google bu şartı kabul ederek Waze'i satın alan firma oldu.

Google, Waze teknolojilerini harita hizmetinde daha gerçekçi trafik bilgisi sunmak için kullanacak. Google arama yeteneği ile de Waze'i geliştirecek. Satın alma bedeli ise açıklanmadı.

http://googleblog.blogspot.com/2013/06/google-maps-and-waze-outsmarting.html Yorum Yaz
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İnsan Çakması 5 yıl en beğenilen regaibyigit.
regaibyigit.

harika olmuş google haritalar gün geçtikçe apple ile arayı açıyor

Katılıyorum. Google'ın harita servisi gittikçe mükemmelleşiyor.
regaibyigit.harika olmuş google haritalar gün geçtikçe apple ile arayı açıyorKatılıyorum. Google'ın harita servisi gitt...
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regaibyigit. 5 yıl
harika olmuş google haritalar gün geçtikçe apple ile arayı açıyor
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Carfreak 5 yıl
Çok iyi yapıyor Google valla.
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orientem 5 yıl
israil ofisi durucak yani israil waze i kullananları takip etmeye devam edicek
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regaibyigit. 5 yıl
harika olmuş google haritalar gün geçtikçe apple ile arayı açıyor
1 Yanıt Yanıtla +4
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İnsan Çakması 5 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

harika olmuş google haritalar gün geçtikçe apple ile arayı açıyor

Katılıyorum. Google'ın harita servisi gittikçe mükemmelleşiyor.
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