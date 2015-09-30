Google, Youtube videolarına alışveriş reklamı eklemeye hazırlanıyor

Aslında bu yöntem çok da yeni sayılmaz. Müzik videoları hali hazırda bu butonu kullanarak şarkıların farklı platformlarda satın alması için reklam yapıyor. Ancak kullanımın farklı alanlara doğru genişlemesi nasıl bir sonuç doğuracak merak konusu.

Kısa bir süre sonra video izlediğimiz sırada ekranda küçük "i" simgeleri görünecek. Bu simgeler video esnasında kullanılan veya gösterilen bir ürüne hızlıca sahip olmanızı sağlayacak. Örneğin Youtube üzerinden bir ekran kartı veya akıllı telefon incelemesi izliyorsunuz, ya da bir şarkının klibinde güzel bir çanta gördünüz ; bu sırada ekranda gözükecek "i" simgesi sizi direk olarak gördüğünüz ürününü satış sayfasına yönlendirecek.