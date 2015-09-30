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Google, Youtube videolarına alışveriş reklamı eklemeye hazırlanıyor

3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google, Youtube videolarına alışveriş reklamı eklemeye hazırlanıyor
 
Kısa bir süre önce Youtube'un reklamsız abonelik sistemine geçmek için düğmeye bastığını bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Yazılım devi bu kez reklam görmeye devam edecek kullanıcılar için farklı bir yöntemle gündeme geldi.
Kısa bir süre sonra video izlediğimiz sırada ekranda küçük "i" simgeleri görünecek. Bu simgeler video esnasında kullanılan veya gösterilen bir ürüne hızlıca sahip olmanızı sağlayacak. Örneğin Youtube üzerinden bir ekran kartı veya akıllı telefon incelemesi izliyorsunuz, ya da bir şarkının klibinde güzel bir çanta gördünüz ; bu sırada ekranda gözükecek "i" simgesi sizi direk olarak gördüğünüz ürününü satış sayfasına yönlendirecek.

Aslında bu yöntem çok da yeni sayılmaz. Müzik videoları hali hazırda bu butonu kullanarak şarkıların farklı platformlarda satın alması için reklam yapıyor. Ancak kullanımın farklı alanlara doğru genişlemesi nasıl bir sonuç doğuracak merak konusu.

http://www.engadget.com/2015/09/29/google-shopping-ads-youtube/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Gelecekte elektronik cihaz olup reklam olmayan cihaz olmayacak artık haberimiz yokken bile reklamı giydirecekler.Hiç iyi yere gidilmiyor.
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kadirirdem 3 yıl
Bi bu eksikti...
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Patren 3 yıl
zaten alışveriş reklamı yokmuydu ne değişti
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smart1978 3 yıl
KOTALI ve pahali olan Turkiye de mevcut reklamlar heryerde iken internet sayfalarinin kendi ozel reklamlari ve yine Google reklamlarina maruz kalmaktayiz .
Bunun uzerine bir de youtube videolarina reklam videolari da eklenmesi Turkiye icin iskence .
Reklamin haberi hizmet olamaz .
Tuketiciye hitap etmeyen bir haber .
Bu haber urun satan firma yoneticilerine yonelik bir konudur .
Son kullanici yani tuketiciye hicbir avantaji yoktur ...
Kurumsal haber olmali ...
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Okisht 3 yıl smart1978
Bu haberden etkilenecek olanlar kullanıcılar. Siz merak etmiyor olabilirsiniz ancak her gün milyonlarca kullanıcının kullandığı serviste ne gibi değişiklikler ile karşılaşacağını merak eden kullanıcılar da var. Sanki reklamı Youtube videosunun içerisine koyan benmişim gibi tepki göstermişsiniz, bir tepkiniz varsa bunu Google'a veya diğer rahatsız olduğunuz reklam servislerine bildirmelisiniz.

Bunun dışında bu tarz reklam haberleri gelecekte nelerle karşılaşacağımız hakkında da az çok bilgi veriyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde mobil uygulamaların içerisinde, hatta sanal gerçeklik gözlüğü kullandığımız sırada da benzer reklamlarla karşılaşacağız. Bu çıkarımları siz yapmak zorunda değilsiniz ancak bırakın diğer kullanıcılar yapsın
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