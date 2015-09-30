Google, Youtube videolarına alışveriş reklamı eklemeye hazırlanıyor

Kısa bir süre önce Youtube'un reklamsız abonelik sistemine geçmek için düğmeye bastığını bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Yazılım devi bu kez reklam görmeye devam edecek kullanıcılar için farklı bir yöntemle gündeme geldi.
Kısa bir süre sonra video izlediğimiz sırada ekranda küçük "i" simgeleri görünecek. Bu simgeler video esnasında kullanılan veya gösterilen bir ürüne hızlıca sahip olmanızı sağlayacak. Örneğin Youtube üzerinden bir ekran kartı veya akıllı telefon incelemesi izliyorsunuz, ya da bir şarkının klibinde güzel bir çanta gördünüz ; bu sırada ekranda gözükecek "i" simgesi sizi direk olarak gördüğünüz ürününü satış sayfasına yönlendirecek.
Aslında bu yöntem çok da yeni sayılmaz. Müzik videoları hali hazırda bu butonu kullanarak şarkıların farklı platformlarda satın alması için reklam yapıyor. Ancak kullanımın farklı alanlara doğru genişlemesi nasıl bir sonuç doğuracak merak konusu.
http://www.engadget.com/2015/09/29/google-shopping-ads-youtube/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun uzerine bir de youtube videolarina reklam videolari da eklenmesi Turkiye icin iskence .
Reklamin haberi hizmet olamaz .
Tuketiciye hitap etmeyen bir haber .
Bu haber urun satan firma yoneticilerine yonelik bir konudur .
Son kullanici yani tuketiciye hicbir avantaji yoktur ...
Kurumsal haber olmali ...
Bunun dışında bu tarz reklam haberleri gelecekte nelerle karşılaşacağımız hakkında da az çok bilgi veriyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde mobil uygulamaların içerisinde, hatta sanal gerçeklik gözlüğü kullandığımız sırada da benzer reklamlarla karşılaşacağız. Bu çıkarımları siz yapmak zorunda değilsiniz ancak bırakın diğer kullanıcılar yapsın