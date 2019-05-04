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Google, Youtube videolarının altında alışveriş bağlantıları gösterecek

Yeni yayınlanan bir rapora göre arama devi Google, Amazon'la rekabet edebilmek için Youtube videolarının altında, ürünlerin reklam ve fiyatlarını gösteren yeni bir özelliği test ediyor.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, Amazon'la ciddi şekilde rekabet edebilecek bir çevrimiçi alışveriş şirketi oluşturmak için yıllarca uğraşmıştı. Alışveriş devi Amazon'la baş etmek pek mümkün olmasa da, gelen haberlere göre şirket bunun için yeni planları uygulamaya başladı.

Kendi alışveriş sitesine yönlendirecek

Google, sahibi olduğu video platformu YouTube'da, sitede yayınlanan videoların altında ürün fiyatlarını ve önerilerini görüntüleyen yeni bir özelliği test ediyor ve kullanıcıların bunları Google'dan satın almasını kolaylaştırıyor. Şirkete yakın isimlere göre arama devi, Google Express olan alışveriş platformunu da Google Shopping olarak yeniden adlandırmayı planlıyor.
Amazon'la rekabeti ciddi bir şekilde kafaya takmış olan Google, alışveriş platformu olan Google Express'e yeni satıcıları hızla eklemeye devam ediyor ve geçtiğimiz günlerde de görsel aramaya reklam bağlantılarını entegre etmişti. Bundan böyle örneğin Youtube'da bir akıllı telefon incelemesi izliyorsanız, videonun altında o ürünün linki belirecek ve satın almak için Google'ın alışveriş sitesine yönlendirileceksiniz.

https://www.theinformation.com/articles/googles-new-plan-to-challenge-amazon-for-shoppers Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 hf.
la 2 yıl önce linkleri kaldıran sen değil miydi !?
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mozhn 2 hf. yeni yorumcu
Bir işin boku nasıl çıkarılır sorusuna güzel bir cevap.
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Askaparta 2 hf.
Google da çakıyı yiyiyor, reklam geliri düştü.
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Sipihrz 2 hf.
şu habere mobil de tarayıcıdan giremedim. masaüstünde ise yorum yazmak tamamen çile. Mobilde girmeye çalıştığımda video sekmesine atıyor. masaüstünde ise foruma yönlendiriyor
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