Google, Youtube videolarının altında alışveriş bağlantıları gösterecek

Google, Amazon'la ciddi şekilde rekabet edebilecek bir çevrimiçi alışveriş şirketi oluşturmak için yıllarca uğraşmıştı. Alışveriş devi Amazon'la baş etmek pek mümkün olmasa da, gelen haberlere göre şirket bunun için yeni planları uygulamaya başladı.

Kendi alışveriş sitesine yönlendirecek

Google, sahibi olduğu video platformu YouTube'da, sitede yayınlanan videoların altında ürün fiyatlarını ve önerilerini görüntüleyen yeni bir özelliği test ediyor ve kullanıcıların bunları Google'dan satın almasını kolaylaştırıyor. Şirkete yakın isimlere göre arama devi, Google Express olan alışveriş platformunu da Google Shopping olarak yeniden adlandırmayı planlıyor.

https://www.theinformation.com/articles/googles-new-plan-to-challenge-amazon-for-shoppers

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Amazon'la rekabeti ciddi bir şekilde kafaya takmış olan, alışveriş platformu olan Google Express'e yeni satıcıları hızladevam ediyor ve geçtiğimiz günlerde de görsel aramaya reklam bağlantılarını entegre etmişti. Bundan böyle örneğin Youtube'da bir akıllı telefon incelemesi izliyorsanız, videonun altında ove satın almak için Google'ın alışveriş sitesine