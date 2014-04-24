Google+ ağından sorumlu başkan yardımcısı Vic Gundotra, Google'dan ayrılıyor





Google'ın son 7 yılına damga vuran isimlerden olan ve Google+ sosyal ağını bugünlere getiren kıdemli başkan yardımcısı Vivek "Vic" Gundotra, firmadaki işinden ayrıldığını duyurdu.





Teknoloji dünyasında isim yapan Hintli beyinlerin önemli temsilcilerinden olan Vic Gundotra, 2007 yılında Google'a katıldığında mobil platformların önemini kavramış ve firmanın bu alana doğru yayılmasında başrol oynamıştı.





Google'ın ilk sosyal ağlarından Buzz'un kapatılması ile Google+ sosyal ağında dümene geçen Gundotra, o dönem çok riskli bir hamle olarak görülmesine rağmen pes etmedi ve Google+'ı bugünkü haline getirdi.





Gundotra'nın yeni projeler için firmadan ayrıldığı açıklandı. Yerine gelecek isim ise Google+ mühendislik bölümü başkan yardımcısı Dave Besbris olacak.

https://plus.google.com/u/0/+VicGundotra/posts/MFrDF3W4RJL