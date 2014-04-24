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Google+ ağından sorumlu başkan yardımcısı Vic Gundotra, Google'dan ayrılıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+ ağından sorumlu başkan yardımcısı Vic Gundotra, Google'dan ayrılıyor

Google'ın son 7 yılına damga vuran isimlerden olan ve Google+ sosyal ağını bugünlere getiren kıdemli başkan yardımcısı Vivek "Vic" Gundotra, firmadaki işinden ayrıldığını duyurdu.

Teknoloji dünyasında isim yapan Hintli beyinlerin önemli temsilcilerinden olan Vic Gundotra, 2007 yılında Google'a katıldığında mobil platformların önemini kavramış ve firmanın bu alana doğru yayılmasında başrol oynamıştı.

Google'ın ilk sosyal ağlarından Buzz'un kapatılması ile Google+ sosyal ağında dümene geçen Gundotra, o dönem çok riskli bir hamle olarak görülmesine rağmen pes etmedi ve Google+'ı bugünkü haline getirdi. 

Gundotra'nın yeni projeler için firmadan ayrıldığı açıklandı. Yerine gelecek isim ise Google+ mühendislik bölümü başkan yardımcısı Dave Besbris olacak. 

https://plus.google.com/u/0/+VicGundotra/posts/MFrDF3W4RJL Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bl00dyHell 5 yıl en beğenilen
Google+ beğenerek kullandığım bir sosyal ağ ama Türkiye'de ilgi görmüyor maalesef. Reklam kampanyaları ve tanıtımları çok eksik. Türkiye'deki kullanıcılar için Google+, Google'ın bir dayatması olarak görülüyor .
Google+ beğenerek kullandığım bir sosyal ağ ama Türkiye'de ilgi görmüyor maalesef. Reklam kampanyaları ve tanıtımları çok eksik. Türkiye'deki kullanıcılar için ...
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darkest earth 5 yıl
Ben kullanıyorum. Siz kullanmayın zaten çöpsüz iyi böyle.
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carter 5 yıl
Reklam olsa bile Facebook ve Twitter'ın yine çok gerisinde kalacaktır.
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Tom Hagen 5 yıl
google+ Türkiyede ilgi görmedi Dünya çapındaki durumunu bilmiyorum..
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Rubisco 5 yıl
Ne kadar bonus alarak ayrılacak onu da yazsalardı ya !?=!?
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Bl00dyHell 5 yıl en beğenilen
Google+ beğenerek kullandığım bir sosyal ağ ama Türkiye'de ilgi görmüyor maalesef. Reklam kampanyaları ve tanıtımları çok eksik. Türkiye'deki kullanıcılar için Google+, Google'ın bir dayatması olarak görülüyor .
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Public_Enemy 5 yıl
google+ ne ola ki ?
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matmuhendisi 5 yıl
Google+ turkiyede pek kullanan yok cunku reklami gecerliligi yok..su bi gercek ki adam mobile yogunlasarak google a cok katkı sagladıgı kesin ..
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1BilimAdamı 5 yıl
Google+'yı ilk çıktığında denemiştim beğenmedim ve hala beğenmiyorum.
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