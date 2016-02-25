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Google akıllı televizyonlara Chromecast teknolojisini ekleyecek

Yayınlanan yeni bir rapor Google'ın TV üreticisi Vizio ile bir ortaklık yaparak Chromecast özellikli akıllı televizyon sunacağını gösteriyor. Şirket aynı zamanda diğer üreticilerle de temas halinde.
3 yıl
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Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Variety tarafından yayınlanan yeni bir rapor Google'ın televizyon üreticisi Vizio ile bir anlaşma imzalayarak akıllı TV'lere Chromecast benzeri bir akış özelliğini getirmeyi planladığını gösteriyor. Şirkete yakın kaynaklar Chromecast'in doğrudan donanıma entegre edileceği yeni bir Vizio TV serisinin geleceğini doğruluyor. Gerçekleşmesi durumunda bu her iki taraf için de oldukça akıllıca bir hamle olacak.
Google Chromecast piyasaya sürülmesiyle birlikte iyi bir satış grafiği yakalamış, 2013 ile 2015 yılları arasındaki ilk versiyonu 20 milyondan fazla satmıştı. Google 2015 yılı sonuna doğru ise büyük bir gürültüyle güncellenmiş yeni nesil Chromecast modelini tanıtmıştı.
Vizio, Chromecast'i doğrudan TV içine entegre ederek müşterilerine ayrı bir cihaz satın almadan ya da TV'deki HDMI bağlantı noktasını meşgul etmeden aynı kolay ve tanıdık online video akışı deneyimini sunabilecek. Google Chromecast'in başarısı da kullanım kolaylığı ve 35 dolarlık düşük maliyetine dayanıyordu.
Sadece mini Chromecast cihazını (dongle) TV'nizin HDMI portuna takarak evinizin WiFi ağına bağlanıp telefon, tablet veya bilgisayardan YouTube, Netflix, Hulu, Spotify gibi hizmetler aracılığıyla video, müzik ve oyun akışlarını büyük ekrana aktarabiliyorsunuz.
Rapor ayrıca Vizio'nun Chromecast donanımlı TV satın alan herkese geleneksel bir uzaktan kumanda yerine yeni bir Android cihaz sağlayabileceği de belirtiyor. Ancak Android tabanlı bir uzaktan kumandanın son dakika değişikliklerine maruz kalabileceği de vurgulanıyor. Google akıllı televizyonlara Chromecast işlevselliği getirmeye kararlı görünüyor. Şirketin birden fazla TV üreticisiyle görüşme halinde olması bu planlarını gerçeğe dönüştürme noktasında ne denli kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

http://variety.com/2016/digital/news/vizio-tablet-tv-google-cast-1201713844/ Yorum Yaz
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serci244 3 yıl
Gayet hoş satin al kullan cok basit.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Miracast ten farki ne bunun?

Zaten smart tvlerde sayilan uygulamalarla cast yapilabiliyor. Sonucta direk ekranida yansitabiliyoruz. Ne ise yarar hala cozemedim su aleti
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simbolmina 3 yıl
Google'ın her bir yere elini atıp yarım yamalak yapmasından bıktım açıkçası. Bu kadar basit şeyleri yapmak için yıllar geçmesi hayret bir şey. Mühendislik tamam, sunuş, pazarlama, dağıtım sorunlu adamlarda.
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