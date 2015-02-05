Google arama sonuçlarında tweetlere yer verecek

İki internet devi Google ve Twitter'ın yaptığı anlaşma ile artık Google arama motoru servisinde tweetlere yer verecek. Bloomberg'de yer alan habere göre kullanıcıların attıkları tweetler çok kısa süre içinde arama motorunda yerini alacak.

Son zamanlarda bir çok yeni özelliği kullanıma sunan ve kullanıcı sayısını yükselterek tekrar Instagramı geride bırakan Twitter artık arama sonuçlarında yer alarak kullanıcı sayısını daha da arttırmayı amaçlıyor. Twitter Google dışında Microsoft'un arama servisi Bing ve Yahoo ile de verilerini paylaşacak.

İki şirket daha önce 2009 ve 2011 yıllarında da benzer bir anlaşma yapmaya hazırlanmıştı. Bir kez Twitter CEO'sunun tweetleri ve içerikleri daha fazla kontrol altında tutabilmek için anlaşmaktan vazgeçtiği için anlaşma yapılamamıştı, bir diğer tarihte ise Google'ın kendi sosyal medya platformu Google+'ın yayına başlaması anlaşmanın gerçekleşmesini engellemişti.