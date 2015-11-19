Google, arama sonuçlarında uygulama çalıştıracak

Kendi uygulamasını geliştiren firmalar bunu kullanıcılara indirtmek adına sürekli olarak yeni yollar arıyor. İnternet devi Google ise bir farklı yol peşinde gidiyor.

Google'ın şimdilik sadece Android cihazlar (Android Lollipop ya da Marshmallow sürümlerine sahip) için dokuz farklı şirket ile hayata geçirdiği yeni süreç, kişilerin Google arama sonuçlarında uygulama kullanabilmesine imkan tanıyor. Sağlam bir WiFi kablosuz bağlantısına ihtiyaç duyan sistem, örneğin bir otel araması yaptığınızda "HotelTonight" uygulamasının sağladığı sonuçlara direkt olarak arama sonuçlarında bakılmasını sağlıyor.

Yani HotelTonight uygulaması telefona yüklenmeden de belirli bölümlerinde arama sonuçları dahilinde gezilebiliyor ve böylece ciddi bir zaman kazancı sağlanmış oluyor. Birçok kişi sadece bir konuya bakmak için uygulama yüklemek ve işi bittikten sonra silmek zorunda kalıyor. Bu altyapı ise anlık ihtiyaçların daha hızlı sağlanmasına yardımcı oluyor.

Geçtiğimiz dönemde aktarımı teknolojileri konusunda uzman Agawi firmasını satın alan Google, görünüşe göre kapalı kaplar ardında önemli çalışmalar içerisinde bulunuyor. Yeni aktarım denemelerinin ise yakın zaman içerisinde diğer isimler ve uygulamalar ile genişlemesi bekleniyor.





http://thenextweb.com/google/2015/11/18/google-now-lets-you-stream-mobile-apps-from-search-results/