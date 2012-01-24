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Google+ artık takma ve alternatif adlara izin veriyor

7 yıl
3,5b
1
22
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayına başlayalı 7 ayı geride bırakan Google'ın sosyal ağı Google+, sadece gerçek isimlere izin vermesi nedeniyle bir yandan eleştiriliyor bir yandan da destekleniyordu. Ancak diğer sosyal ağlarda takma adlara izin veriliyor olması firmayı geri adım atmaya itti.

Genel İsim Politikası'nda değişime giden Google'ın ürün yöneticisi Bradley Horowitz, isimlendirme adına önemli bir adım attıklarını ve bundan sonra takma isimlere izin vereceklerini duyurdu. Değişiklik Pazartesi gününden itibaren kullanıcılara açılmaya başladı.

İsimlendirme konusunda oldukça sert olan Google, takma ad kullanan üyelere ağdan silme cezası uyguluyordu. Google takma ad kullanmak isteyen üyelerin oranını yüzde 20 olarak tahmin ediyor. Ancak Facebook'taki gibi tamamen farklı takma ad kullanımı olmayacak. Profil/Hakkında sekmesinin altında kullanıcılar takma adını belirledikten sonra yayınlarda ad -“takma ad” -soyad şeklinde bir değişim olacak. Yani gerçek isimler tamamen yok olmayacak.

Alternatif ad kullanımı ise farklı bir sürece tabi. Yeni alternatif ad alacaklar için değil hali hazırda kaydettirmiş olanlar için geçerli olan sürece göre kullanıcılar gerçek isimlerinin yerine bu alternatif adları kullanabilmek için ehliyet fotokopisinden diğer sosyal ağlarda paylaşımda bulunduğu profilinin linkine kadar farklı deliller göstermek zorunda. Bunun yanında ikinci ad veya kızlık soyadı gibi eklentiler de kullanılabilecek.
2011 yılını 90 milyon üyeyle kapatan ve 2012 yılı için 400 milyonu geçeceği tahmin edilen Google+ daha fazla kullanıcı kazanabilmek için yeni yılda yeni politikalarla kullanıcının karşısına çıkacak gibi görünüyor. 

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47 7 yıl
TEST : ğ ü i ş ç ö Ğ Ü İ Ş Ç Ö ı
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47 7 yıl
Test: ğüşiöç. ĞÜŞİÖÇ
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47 7 yıl
Test:%20ğüşiöç
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47 7 yıl
Test:%20%C4%9F%C3%BC%C5%9Fi%C3%B6%C3%A7
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47 7 yıl
Test:ı%20%C4%B0ğĞ%C3%BCÜ%C5%9FŞ%C3%A7Ç%C3%B6Ö
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teksalih 7 yıl
Direk birakiyorum plus u fake profiller dolasicak
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47 7 yıl
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1 Yanıt Yanıtla
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Mühendis Kafası 7 yıl 47
47
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Kızma mark abisi, bi daha yapmaz.
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DH Misafiri 7 yıl
FACEBOOK ÜYE 1 MİLYOR YAKINDA OLACAK FACEBOOK 1 NUMARA MÜKEMMEL :)
GOOGLE PLUS VE TWİTEER VE MYSPECE ÖLDÜ BASI SAGOLSUN HAHAHAHA
2 Yanıt Yanıtla
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agrkan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

FACEBOOK ÜYE 1 MİLYOR YAKINDA OLACAK FACEBOOK 1 NUMARA MÜKEMMEL :)

GOOGLE PLUS VE TWİTEER VE MYSPECE ÖLDÜ BASI SAGOLSUN HAHAHAHA

Twitter'ın nasıl öldüğünü düşünüyorsunuz anlamıyorum.
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Qvsh. 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
FACEBOOK ÜYE 1 MİLYOR YAKINDA OLACAK FACEBOOK 1 NUMARA MÜKEMMEL :)
GOOGLE PLUS VE TWİTEER VE MYSPECE ÖLDÜ BASI SAGOLSUN HAHAHAHA

Forum silinebilir.
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47 7 yıl
??????????
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perikentli 7 yıl
google+ ya 5 ay önce üye oldum ben ve hiç girmedim paso face :)))
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