Google blog yönetim aracını 10 ay sonra kapattı

2018 yılında arama devi Google, blog yazarları ve web sitesi sahiplerine yönelik bir araç başlatmıştı. Blog Compass adı verilen bu hizmet, kullanıcıların blogları veya web siteleri için trend içerikleri bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştı ancak beklenen olmadı.

Rağbet görmedi

Blog Compass teoride mükemmel bir araç gibi görünüyor ancak pratikte istenileni veremediğini söylemek mümkün. Zira kullanıcıların bu işi yapan başka hizmetleri kullanmaları ve Blog Compass'a yeterince ilgi göstermemeleri beklenen sonun habercisiydi. İndirme sayılarında da gerilerde kalan uygulama artık kullanıcıları bir hoşçakal mesajı ile karşılıyor.

https://www.androidpolice.com/2019/07/13/google-blog-compass-shutdown/

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"Blog Compass uygulamasını birkaç ay içinde sonlandırmaya karar verdik. Blogunuzu yönetmeye devam etmek istiyorsanız, Blogger veya Wordpress için Site Kit eklentisine bakın." şeklinde bir mesaj yayınlanan uygulamanın nedendair ise Google'dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak en büyükbiri de Hindistan'la sınırlı kalması olarak gösteriliyor.