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Google çevrimiçi yapay zekâ eğitimlerine başlıyor

Yapay zekâ teknolojileri konusunda sıfırdan ilerlemek için kaynak arayanların imdadına Google koşuyor. Firma her türlü sanal eğitimin alınabileceği bir sayfayı hizmete soktu.
1 yıl
2,5b
1
6
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yapay zekâ teknolojileri inanılmaz bir mesafe aldı ve artık günlük hayatımızda yer edinmeye başladı. Bu alanda yetişmiş insan bulabilmek büyük önem taşıyor ve iyi bir kariyer avantajı ortaya çıktı. Bu konuda güzel eğitimler var.

Yoğun eğitimler

Yapay zekâ trendinin öncülerinden olan Google, eğitim amaçlı Learn with Google AI sitesini yayına soktu. Yeni başlayanlardan proje geliştirmek isteyen uzmanlara kadar her seviyede kullanıcılar yapay zekâ hakkında bir şeyler öğrenebilecek.

Ayrıca Bkz. "Apple Music öğrenci üyeliği ülkemizde başladı"

Sitede temel makine öğrenme dili konseptleri, kurslar, proje geliştirme, gerçek dünya problemlerine uygulama gibi pek çok seçenek sunuluyor. Eğitimler Udacity, Coursera gibi platformlardan ve Google’ın kendi sitelerinden derlenmiş. Eğitimlerin çoğu ücretsiz.

Bunlar içerisinde Google’ın şirket içerisinde 18 000 çalışanına verdiği MLCC eğitimi de mevcut. 15 saatten oluşan bu eğitim interaktif dersler ve çalışma örneklerinden oluşuyor. Bu eğitim için temel seviyede cebir ve programlama bilgisi tavsiye ediliyor. Yakında eğitimlerin sayısı artacak. Kurslara siz de göz atabilirsiniz. Erişim linki


 

https://www.theverge.com/2018/2/28/17063780/google-ai-machine-learning-hub-crash-course-free Yorum Yaz
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efekanbhs 1 yıl
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honneur 1 yıl
Umarım bu yazdıklarınızı ve hakkımda edindiğiniz izlenimi profilimi inceleyip eski mesajlarıma bakıpda vermişsinizdir. Yağdanlık meselesine gelince önemli bir şeydir kendisi. Birçok makine parçası için lazım olan hayati derecede önemli materyali saklar. Yağdanlık deyip geçmemek lazım zira onu bile olamayanlar var.
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honneur 1 yıl
Mete Hocam Türkiyede ne duyar kasacağım. Kim anlayacak ki. Veririm sosyal mesajımı geçerim. :) Üstüne vazife edinip alan alır dilediği gibi kullanır. Nasıl olsa birçoğunun bir kulağından girecek öbüründen çıkacak. Bu durumda göz mü olurdu acaba? :) Ama patlatsak şuraya bi amd-intel konusu bak nasıl cıvıl cıvıl olurdu. 123 tane adam gelirdi :)))
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Mete Can Karahasan 1 yıl honneur
Sosyal mesaj verenler başkasından hareket bekleyenlerdir. 123 tane adam da gelse hepsi de sizin gibi olduktan sonra bir yağdanlık etmezsiniz.
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honneur 1 yıl
Konu eğitim olunca herzamanki gibi yine tepkisiz kalmışız. Olumlu olumsuz hiçbir yorum yok. Gelecek için gözde mesleklerden olacak bu alan. Nesnelerin interneti gibi konularla direk bağlantılı. İLgilenen arkadaşlar kaçırmasın. İçerik başlangıç için yeterli seviyede.
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Mete Can Karahasan 1 yıl honneur
Makinelerin sonuç algoritmalarında ilk eleyeceği içerik herhalde sizin gibi duyar kasanlar olacaktır.
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