Google çevrimiçi yapay zekâ eğitimlerine başlıyor

Son dönemde yapay zekâ teknolojileri inanılmaz bir mesafe aldı ve artık günlük hayatımızda yer edinmeye başladı. Bu alanda yetişmiş insan bulabilmek büyük önem taşıyor ve iyi bir kariyer avantajı ortaya çıktı. Bu konuda güzel eğitimler var.

Yoğun eğitimler

Yapay zekâ trendinin öncülerinden olan Google, eğitim amaçlı Learn with Google AI sitesini yayına soktu. Yeni başlayanlardan proje geliştirmek isteyen uzmanlara kadar her seviyede kullanıcılar yapay zekâ hakkında bir şeyler öğrenebilecek.

Ayrıca Bkz.

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Sitede temel makine öğrenme dili konseptleri, kurslar, proje geliştirme, gerçek dünya problemlerine uygulama gibi pek çok seçenek sunuluyor. Eğitimler Udacity, Coursera gibi platformlardan ve Google’ın kendi sitelerinden derlenmiş. Eğitimlerin çoğu ücretsiz.

Bunlar içerisinde Google’ın şirket içerisinde 18 000 çalışanına verdiği MLCC eğitimi de mevcut. 15 saatten oluşan bu eğitim interaktif dersler ve çalışma örneklerinden oluşuyor. Bu eğitim için temel seviyede cebir ve programlama bilgisi tavsiye ediliyor. Yakında eğitimlerin sayısı artacak. Kurslara siz de göz atabilirsiniz. Erişim linki



