Google da son çeyrek mali raporunu yayınladı : 4.76 Milyar dolar kâr

Ocak ayının son dönemlerinde şirketler bir önceki yılın son çeyreğine ait mali raporlarını birer birer yayınlarken bu kez mali raporunu yayınlayan şirket teknoloji devi Google oldu. 2014 yılının son üç aylık döneminde 18.1 Milyar dolar gelir elde eden şirket bu gelirin 4.76 Milyar dolarını kâra çevirmeyi başardı. 2013 yılının son çeyreğine göre ise kârda %40'lık bir yükseliş görüldü.

Yayınlanan raporda kazançlar incelediğinde %89 gibi ciddi bir rakamı reklamcılık gelirlerinin oluşturması dikkat çekti. Google Play Store'da gelirlere katkı sağlama noktasında büyük bir artış gösterdi. Youtube servisi ise bir önceli yıla göre 2 kat daha fazla kazandırırken kullanıcıların servisi kullanma süreleri %50 arttı.



Doların değer kazanması ile ABD dışındaki ülkelerde yeniden fiyatlandırmaya gitmek zorunda kalan şirket bu fiyat değişikliğinin 541 Milyon dolarlık bir gelir kaybına sebep olduğunu açıkladı. Ancak Motorola'nın Lenovo'ya satılması dolayısıyla kasasına 740 Milyon dolar koyan şirket Nexus 6 ile ilgili olarak da talebi karşılamakta zorlandıklarını ve stok problemlerini aşmaya çalıştıklarını belirtti