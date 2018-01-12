Google dokunmatik ekranları hoparlörlere çeviren bir şirket satın aldı

Google, gelecekteki Pixel akıllı telefonlarının tasarım biçimini değiştirebilecek önemli bir satın alım gerçekleştirdi. Mobil ekranların hoparlör haline gelmesine olanak tanıyan teknolojisiyle tanıdığımız İngiltere merkezli Redux artık arama devinin bünyesine katılmış durumda.

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Google'ın Redux'i satın alması ilk olarak Bloomberg tarafından duyuruldu. Şirketin bu satın almaya ne kadar para harcadığı henüz netlik kazanmış değil ancak Ağustos 2017'de gerçekleştiği bildiriliyor. 2013'te kurulan Redux, titreşim kullanarak mobil ekranları hoparlöre çevirmeye odaklanmış durumda. Bu girişim mobil cihazlarda pil gibi diğer bileşenler için daha fazla yer açılmasına olanak sağlayacak.

iPhone'lardaki 3D Touch'a benzer bir teknolojisi de var

The Verge isimli web sitesi geçtiğimiz yıl bu teknolojiyi bir tablet üzerinde deneme imkanı bulmuştu. Redux'in geliştirdiği teknoloji, ekranın kendisini titreştirerek ekranları hoparlör haline getirebiliyor. Hem de oldukça yeterli bir ses kalitesi sunarak.

Redux aynı zamanda mobil ekranlara dokunsal geri bildirim kazandıran teknolojiler de geliştiriyor. Bir başka deyişle Apple'ın iPhone'larda sunduğu basınca duyarlı ekran özelliği 3D Touch'a benzer bir girişimi de var.

Şu ana kadar şirket teknolojilerini yalnızca bilgisayarlar ve araçlara yönelik bazı bilgi-eğlence sistemlerine entegre edebilmiş durumda ancak henüz hiçbiri piyasada bulunan mobil cihazlarda kullanıma sunulmuş değil. Google'ın satın almasıyla bu durum çok geçmeden değişebilir. Redux'in artık Google'ın koleksiyonuna dahil olmış 178 adet patente sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-11/google-makes-little-noise-buying-u-k-sound-tech-startup-redux