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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google dokunmatik ekranları hoparlörlere çeviren bir şirket satın aldı

Google, mobil ekranları hoparlöre dönüştürebilen İngiltere merkezli Redux'i satın aldı. Bu hamleyle birlikte gelecekteki Pixel telefonların tasarımında köklü değişiklikler olabilir.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, gelecekteki Pixel akıllı telefonlarının tasarım biçimini değiştirebilecek önemli bir satın alım gerçekleştirdi. Mobil ekranların hoparlör haline gelmesine olanak tanıyan teknolojisiyle tanıdığımız İngiltere merkezli Redux artık arama devinin bünyesine katılmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S9'un kutusu sızdı; özellikleri belli oldu"
Google'ın Redux'i satın alması ilk olarak Bloomberg tarafından duyuruldu. Şirketin bu satın almaya ne kadar para harcadığı henüz netlik kazanmış değil ancak Ağustos 2017'de gerçekleştiği bildiriliyor. 2013'te kurulan Redux, titreşim kullanarak mobil ekranları hoparlöre çevirmeye odaklanmış durumda. Bu girişim mobil cihazlarda pil gibi diğer bileşenler için daha fazla yer açılmasına olanak sağlayacak.

iPhone'lardaki 3D Touch'a benzer bir teknolojisi de var

The Verge isimli web sitesi geçtiğimiz yıl bu teknolojiyi bir tablet üzerinde deneme imkanı bulmuştu. Redux'in geliştirdiği teknoloji, ekranın kendisini titreştirerek ekranları hoparlör haline getirebiliyor. Hem de oldukça yeterli bir ses kalitesi sunarak.
Redux aynı zamanda mobil ekranlara dokunsal geri bildirim kazandıran teknolojiler de geliştiriyor. Bir başka deyişle Apple'ın iPhone'larda sunduğu basınca duyarlı ekran özelliği 3D Touch'a benzer bir girişimi de var.
Şu ana kadar şirket teknolojilerini yalnızca bilgisayarlar ve araçlara yönelik bazı bilgi-eğlence sistemlerine entegre edebilmiş durumda ancak henüz hiçbiri piyasada bulunan mobil cihazlarda kullanıma sunulmuş değil. Google'ın satın almasıyla bu durum çok geçmeden değişebilir. Redux'in artık Google'ın koleksiyonuna dahil olmış 178 adet patente sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-11/google-makes-little-noise-buying-u-k-sound-tech-startup-redux Yorum Yaz
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1Plus 1 yıl
İyi bir teknoloji. Yenilikçi.
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djkubi 1 yıl
elektrostatik hoparlör
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technic26 1 yıl
yüksek sesle ekran kırılsa ne olacak. Bazı sağırlar var, koltuk kadar hoparlorlerin arasında otururken ses az geliyor diyor.
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1Plus 1 yıl technic26
technic26
yüksek sesle ekran kırılsa ne olacak. Bazı sağırlar var, koltuk kadar hoparlorlerin arasında otururken ses az geliyor diyor.

Limit koymak belki iyi bir fikir olabilir.
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face1tr 1 yıl
Sony'nin geçen sene duyurduğu a1 oled tv lerde de benzer sistem kullanılıyor. Bunlar gözle görülmeyen mikro titireşimler, yani kullanıcıya kullanımda bir dezavantajı olmayacaktır.
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Kerim5100 1 yıl
Mi Mix'teki piezo iletken panelin bundan farkı nedir?
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devrimdoga 1 yıl Kerim5100
güzel bir soru, cevaplar için beklemedeyim...
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mehmedaltair 1 yıl
Peki adam basıp müziği dinliyor ama müziği açtıktan sonra ekrana dokunmuyor acaba müzik dinlerken ekranda yoğun şekilde işlem yaparsak bir zararı olur mu acaba kaliteye? Bir yandan sadece ekran camına dokunuyoruz ondan ekranın titreşmesi ilgilendirmez diyorum ama artık ekranlar camla bütünleşik olduğu için etki eder mi diye düşündürmüyor değil
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