Google, düşük ışıkta fotoğraf performansınızı arttıracak

Son dönemde yaşanan önemli gelişmelere rağmen akıllı telefonların kameralarının halen üst seviye bir bas-çek veya giriş seviyesi profesyonel kameralara yetişemediğini görüyoruz. Özellikle düşük ışık çekimlerinde zaman zaman facia yaşanabiliyor. Google buna bir çözüm geliştiriyor.

Bilindik bir yöntem

Google araştırmacısı Florian Kainz, düşük ışık koşullarında fotoğrafı en iyi hale getirecek bir uygulama geliştirmiş. Uygulama aslında bilinen bir yöntem kullanıyor. Deklanşöre basıldığı anda 64’e kadar kare çekiyor ve bunları birleştirerek en iyi fotoğrafı ortaya çıkarıyor.

Kainz aynı yöntemi kullanan farklı uygulamaları da incelemiş ve eksiklerini anlamaya çalışmış. Uygulamasını da bu yönde geliştirmeye çalışmış. Özellikle çekimlerin 2 saniye içerisinde yapılması, titremelere karşı dayanıklılık göstermesi ve yüksek çözünürlükte çıktılar vermesi üzerinde durmuş.

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Google Pixel ve Nexus 6P akıllı telefonları ile yapılan çekimlerde etkileyici gece fotoğrafları elde edilmiş. Uygulama manuel ayarlara izin verdiği için en iyi ışık alacak şekilde optimize edilebiliyor. Böylece sonuçlar daha da iyileşiyor.

Uygulamanın eksi yönü sonucu DNG dosyası olarak vermesi ve bunun Photoshop gibi yazılımlarla düzenlenebilmesi. Aksi takdirde doğrudan uygulama içerisinde JPEG tarzında çıktılar alınamıyor. Gelecekte işleme sürecinin de uygulama içerisine gömülmesi için çalışmalar yapılıyor Bu bakımdan etkileyici gece fotoğrafları için biraz daha beklemek gerekecek.