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Google, düşük ışıkta fotoğraf performansınızı arttıracak

Akıllı telefonların kamera tarafındaki en büyük sorunu düşük ışık koşullarında fotoğraf kalitesinin düşmesi. Bir Google mühendisi ise bu soruna yazılım tabanlı bir çözüm geliştiriyor.
2 yıl
5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yaşanan önemli gelişmelere rağmen akıllı telefonların kameralarının halen üst seviye bir bas-çek veya giriş seviyesi profesyonel kameralara yetişemediğini görüyoruz. Özellikle düşük ışık çekimlerinde zaman zaman facia yaşanabiliyor. Google buna bir çözüm geliştiriyor.

Bilindik bir yöntem

Google araştırmacısı Florian Kainz, düşük ışık koşullarında fotoğrafı en iyi hale getirecek bir uygulama geliştirmiş. Uygulama aslında bilinen bir yöntem kullanıyor. Deklanşöre basıldığı anda 64’e kadar kare çekiyor ve bunları birleştirerek en iyi fotoğrafı ortaya çıkarıyor.

Kainz aynı yöntemi kullanan farklı uygulamaları da incelemiş ve eksiklerini anlamaya çalışmış. Uygulamasını da bu yönde geliştirmeye çalışmış. Özellikle çekimlerin 2 saniye içerisinde yapılması, titremelere karşı dayanıklılık göstermesi ve yüksek çözünürlükte çıktılar vermesi üzerinde durmuş.

Ayrıca Bkz. "Asya’da 9000 civarında sunucu, zararlı yazılım barındırıyor"

Google Pixel ve Nexus 6P akıllı telefonları ile yapılan çekimlerde etkileyici gece fotoğrafları elde edilmiş. Uygulama manuel ayarlara izin verdiği için en iyi ışık alacak şekilde optimize edilebiliyor. Böylece sonuçlar daha da iyileşiyor.

Uygulamanın eksi yönü sonucu DNG dosyası olarak vermesi ve bunun Photoshop gibi yazılımlarla düzenlenebilmesi. Aksi takdirde doğrudan uygulama içerisinde JPEG tarzında çıktılar alınamıyor. Gelecekte işleme sürecinin de uygulama içerisine gömülmesi için çalışmalar yapılıyor Bu bakımdan etkileyici gece fotoğrafları için biraz daha beklemek gerekecek. 

 

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Guest-F8946C419 2 yıl
Dng? Png olmasın o?
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Armin van Buuren* 2 yıl Guest-F8946C419
Catology
Dng? Png olmasın o?

DNG doğru, RAW (ham) görüntü formatı.
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kadirirdem 2 yıl
Bu mantık HDR için kullanılıyor zaten.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
görüntü yakalama süresi uzadıkça flash a bile gerek duyumadan çok iyi pozlama yapılabiliniyor zaten !
canon kullanıyorum ! CHDK için çok araştırmıştım !
özellikle yakın plan ürün çekimlerinde farklı çekim sürelerinde çekim yapmak istediğim halde aradığımı bulamadım ! her ürün kendi yapısının yansıma değerine göre farklı parlama durumu söz konusu ! bellirli değer aralığında 10 poz çekmek için her seferinden aynı iş için makinenin pozisyonunu bozmak hiç hoş değil !
bakalım CHDK script yazarları bu konuda bir script yazacaklar mı !?
onlar anca HDR kafasıyla script yazıyorlar !
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aycibin 2 yıl
google play'de uygulaması yok mu?
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