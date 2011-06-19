Google ev sinema PC yazılımı SageTV'yi satın aldı





Dev firmaların gelişme gösteren küçük şirketleri satın alma yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Son gelen haber Google'ın ev sinema PC'leri için geliştirilen SageTV yazılımını satın aldığı yönünde.

SageTV yazılımı, 2002 yılından bu yana medya merkezinin farklı cihazlardan kontrol edilebilmesini veya içeriklerin mobil cihazlara gönderilmesine imkan tanıyan araçlar sunuyor. Ayrıca yazılım içerisinde DVR özelliği uzun zamandır bulunuyor.

Google'ın bu yazılımla neler planladığı henüz bilinmiyor. Fakat Google TV ürünlerinde yukarıda saydığımız özelliklerin eksikliği uzun süredir eleştiriliyordu. Google bu açığı SageTV yazılımını satın alarak bir nevi kapatmış oldu.

SageTV yazılımı kullanıcıları için şu an bir belirsizlik var. Satın alma işleminden sonra firma sitede bir duyuru yayınladı. Duyuru sayfası hariç sitedeki hiçbir sayfaya erişim sağlanamıyor.