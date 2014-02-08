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Google+, fotoğraf temelli HDR ve yakınlaştırma özelliklerine kavuştu

5 yıl
8,1b
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google+, fotoğraf temelli HDR ve yakınlaştırma özelliklerine kavuştu
Google'ın üzerinde büyük çalışma yürüttüğü ancak Facebook ve Twitter gibi ağların gerisinde kalmaya devam eden sosyal platformu Google+, fotoğraf düzenleme temelinde HDR ve yakınlaştırma özelliklerine kavuştu.
André Meyer tarafından duyurulan bu özelliklerin ilki yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar elde edilmesine imkan tanıyor. HDR Scape ismi verilen bu özellik ile seçilen fotoğraflara (Birden fazla pozlamaya gerek yok) tek tıklamayla HDR efekti uygulanabiliyor ve böylece oldukça ilginç sonuçlar elde edilebiliyor. Servise eklenen bir diğer özellik ise yakınlaştırma aracı. Bu sayede artık büyük fotoğrafların belirli bölümlerine yaklaşılarak çok daha detaylı incelemeler ya da düzenlemeler yapılabiliyor.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.techradar.com/news/internet/web/google-adds-more-tricks-in-bid-to-become-the-best-place-for-snap-sharing-1222926 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rabelisa 5 yıl
Başarılı fakat ne işe yaradığını çözebilmiş değilim. Daha basit bir arayüz mü sunuyor?
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