Google gelirleri artırıyor, Nexus'a ilgi azalıyor

Project Fi ile resmi olarak mobil operatörlüğüne soyunan Google, yılın ilk çeyreğindeki mali tablosunu da teknoloji dünyası ile paylaştı. Gelirlerini artıran firmanın Nexus cephesindeki değişim gözlerden kaçmıyor.





Yılın ilk çeyreğinde gelirlerini 17.3 milyar dolara yükselten firmanın artışı yıllık yüzde 17 civarında oldu. Faaliyet karını da yıllık yüzde 26 oranında artıran firma 4.45 milyar doları kasasına koydu. Analiz beklentilerini karşılayan Google'ın hisseleri de yüzde 3 oranında değer kazandı.





Gelirlerini büyük oranda reklamlardan kazanan Google'ın uygulama mağazası da artık önemli gelir kapılarından birisi haline geldi. Mağaza gelirlerini “diğer” kategorisinde ele alan Google yıllık yüzde 23 artışla 1.8 milyar dolar gelir elde ederken, çeyrek bazda ise yüzde 3 oranında düşüş yaşandı.





Uygulama mağazasında Nexus cihazları da satan Google, çeyrek bazdaki düşüşü Nexus cihazlarına olan ilginin azalmasına borçlu. Yıllarca maliyetine satışlar ve Android güncellemelerine olan hızlı erişim Nexus programını popüler hale getirmişti. Ancak Nexus 6 ve 9 ile birlikte artan fiyatlar ve özellikle Çinli firmaların uygun fiyata üst seviye cihazları bu ilgiyi kırmış görünüyor. Bununla birlikte Google'ın gelirlerini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-revenue-and-profit-grow-in-Q1-2015-despite-struggling-Nexus_id68629