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Google gelirleri artırıyor, Nexus'a ilgi azalıyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google gelirleri artırıyor, Nexus'a ilgi azalıyor

Project Fi ile resmi olarak mobil operatörlüğüne soyunan Google, yılın ilk çeyreğindeki mali tablosunu da teknoloji dünyası ile paylaştı. Gelirlerini artıran firmanın Nexus cephesindeki değişim gözlerden kaçmıyor. 

Yılın ilk çeyreğinde gelirlerini 17.3 milyar dolara yükselten firmanın artışı yıllık yüzde 17 civarında oldu. Faaliyet karını da yıllık yüzde 26 oranında artıran firma 4.45 milyar doları kasasına koydu. Analiz beklentilerini karşılayan Google'ın hisseleri de yüzde 3 oranında değer kazandı.

Gelirlerini büyük oranda reklamlardan kazanan Google'ın uygulama mağazası da artık önemli gelir kapılarından birisi haline geldi. Mağaza gelirlerini “diğer” kategorisinde ele alan Google yıllık yüzde 23 artışla 1.8 milyar dolar gelir elde ederken, çeyrek bazda ise yüzde 3 oranında düşüş yaşandı.

Uygulama mağazasında Nexus cihazları da satan Google, çeyrek bazdaki düşüşü Nexus cihazlarına olan ilginin azalmasına borçlu. Yıllarca maliyetine satışlar ve Android güncellemelerine olan hızlı erişim Nexus programını popüler hale getirmişti. Ancak Nexus 6 ve 9 ile birlikte artan fiyatlar ve özellikle Çinli firmaların uygun fiyata üst seviye cihazları bu ilgiyi kırmış görünüyor. Bununla birlikte Google'ın gelirlerini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-revenue-and-profit-grow-in-Q1-2015-despite-struggling-Nexus_id68629 Yorum Yaz
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Fenomenon 4 yıl en beğenilen Yusac
Yusac
Nexus 4 ten sonrası Nexus markasına pek uygun değildiki zaten diğer telefonlarla eşit fiyattaydılar ve ona karşı diğer telefonlara karşı önemli bir artıları yoktu güncelleme dışında. Nexus 4 hem donanım , güncelleme hem de fiyat bakımından mükemmel di.

Hocam şaka yapıyor olmalısın. S600 işlemcili S4 ve M7 ilk çıktığında 2000 liraydı zaten. Nexus 5 çıktığında M7 fiyatı çok düşmedi, S4 baya düştü ama hala 1600 lira seviyesindeydi. Fakat S800'lü Nexus 5'in fiyatı 1300 liraydı ve tam anlamıyla F/P cihazıydı.
Bence nexus'un en önemli cihazı Nexus 5'tir.
YusacNexus 4 ten sonrası Nexus markasına pek uygun değildiki zaten diğer telefonlarla eşit fiyattaydılar ve ona karşı diğer telefonlara karşı ...
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cellman406 4 yıl
Fiyat degil de boyuttan kaybetti nexus. 6 inc telefonu kullanacak babayigit de az yapacak bir sey yok
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GenkaNuan 4 yıl
Nexus 9 iyidi hoştu ama 6 yı beğenen ve ona o parayı bayılan adam az bulunur
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GulfStream 4 yıl
Nexus 6 uçuk bir fiyat ile piyasaya çıktığı için talep görmedi, Galaxy nexus, nexus 4, nexus 5 iyiydi, fiyat uygundu.
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IgorStravinsky 4 yıl
Nexus 6 düşünüyordum. Türkiye'de olmadığı için almıyorum. Türkiye'de olmayan cihazın desteğini de göremem, 2. el de satamam adam gibi. iPhone 6+ almayı düşünüyorum.
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senersongur 4 yıl
Nexus 6 300 dolar civarına çıksaydı ilgi olurdu.
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El_domingo 4 yıl
Sahsen nexus 2015 telefonları merakla bekliyorum ve cok ilgiliyim..:D eğer turkiyede adam akıllı fiyat/donanım aralagında olursa niye olmasın..

Artık donanımlar belli olcude herseyi karsılar hale geldi..
nexus5 en buyuk sıkıntısı pil performansıydı yoksa hala en alınabilir telefonlardan..

nexus 6 evet fiyatı yuksek bununla birlikte dagıtım kanllarının azlıgı da talepteki dususun nedeni..bide phablet tarzı telefon herkesime hitap etmiyor..

nexus 4 ve nexus 5 lerin turkiye dagıtıcısı lg oldugundan amerika fiyatları dusmesine ragmen nedense turkiyedeki fiyatları bi turlu dusmedi..

23 nisanda nexus 5 1000tl den satıldı...
forum.donanimhaber.com/...

Bu saatten sonra bence yazılım daha onemli 2000-3000tl verip guncelleme almayan bi telefon sahsen istemem...ve bu paraları da vereceksem alacagım telefon kesinlikle iphone olur..
ucuz modelde ise tercihim android olur..
android lollipop lu gayet iyi ozellikli telefonlar 229$ mesela...
shiftdelete.net/...
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Bl00dyHell 4 yıl
Nexus'un olayı zaten geliştirici cihazı olmasıydı. Hiçbir zaman son kullanıcı hedeflenmemişti.
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MasterElodin 4 yıl
Google 6 inçlik cihazı bir bakıma Note serisine benzetmek için çıkardı ama Note serisi boyutu ile değil o boyutu en verimli şekilde kullanmayı sağlayan kalem vb. özellikleriyle popüler oldu, bunu farkedemedi.
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BekirTemel 4 yıl
Nexus en akıcı android deneyimi konusu artık tarihe karıştığı için ,ilgi azalması normal
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acura07 4 yıl
nexus u sen amırallerle bır tutan fıyattan sunarsan tabıkı tutmaz..


tekrardan lg ye urettırırse yenıden cıkıs yakalar. tabıkı artık bulunabılırlıgı de artmalı
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1BilimAdamı 4 yıl
Şu googleplay'den cihaz satma olayını Türkiyeye getirmedi ya google benim gözümde zerre değeri yok...
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Firaristt 4 yıl
Nexus'lar fiyattan ziyade boş olmalarından tutulmadı. Kamera N6'ya kadar 1-2 sene geriden geldi, ek hiç bir özellik yoktu, pil değiştirilemiyordu. Boş bir android işletim sistemi vardı. Samsung bir ton özellik koydu, LG öyle, Sony kendi sistemini sisteme dahil etti, HTC hoparlör ve sese yüklendi, Çinliler bile aynı fiyata daha fazla özeliği sunmaya başladı. Bir de Android'in stabil hale gelmesi var. Artık 2 senelik modeller bile akıcı ve sürekli güncellenmesi gerekmiyor. Haliyle Nexus almak için güncelleme kısmı o kadar da geçerli bir sebep olmaktan çıktı. Şu anda Android'in en güncel sürümünü özgürce kullanma kısmı hariç boş cihazlar. Ki zamanında kurcalamadığım özellik yokken şimdi rom, root vs uğraşmak istemiyorum.Çünkü sistem değiştirildiğinde sorunların sonu gelmiyor.iOS'te pil çabuk biter, kasma olabilir, Android'te sistem sapıtıyor, kararlılık kalmıyor. Neden Nexus alayım o zaman?
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cellman406 4 yıl
Fiyat degil de boyuttan kaybetti nexus. 6 inc telefonu kullanacak babayigit de az yapacak bir sey yok
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