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Google, global çevrimiçi reklam pastasının üçte birine hakim

Çevrimiçi reklam denilince, akla ilk gelen firmalardan birisi şüphesiz Google. Sektörün tek hakimi konumundaki firma, pastadan en büyük payı kendisine ayırmaya devam ediyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternette gezinirken veya mobil oyunlar oynarken karşımıza ansızın çıkan reklamlardan sık sık rahatsız oluyoruz ancak gerçek şu ki; pek çok firmanın ayakta kalması için reklamlara ihtiyacı var. Bunlardan birisi de Google.

Arama motoru olarak hayatına başladığı ilk günden bu yana sıkı bir reklam stratejisi izleyen Google, çok büyük gelirler elde etmeyi başarıyor. Yandex, Baidu, Facebook, Twitter gibi sayısı firma da reklamcılık üzerinden geçimini sağlıyor ancak Google'ın gelirleri ayrı bir değerlendirme konusu.

Google Reklamları

Statista tarafından yapılan analizlere göre, geçen yıl Google'ın global reklamcılık pastasından aldığı pay yüzde 33.3 civarındaydı. Toplamda 190 milyar civarında bir gelir pastası olduğu tahmin edilen pazarda, Google'ın geliri 67.39 milyar dolar civarında gerçekleşti. Facebook 17.08 milyar dolar toplarken, Yahoo ise 4.16 milyar dolar elde etti.

Bununla birlikte Google'ın reklam gelirlerinde yavaşlama var. 2013 yılında yüzde 16.9 büyüyen gelirler, 2014 yılında yüzde 14.3, 2015 yılında da yüzde 11.5 büyüdü. 2016 yılında gelir payının yüzde 30 civarına inmesi beklenirken, önümüzdeki 4 yılda ise büyümenin duracağı tahmin ediliyor.

Büyüme bakımından Facebook dikkat çekiyor. Firma, son 4 yıldır reklam gelirlerini yüzde 30 üzerinde artırıyor ve toplamda gelirlerini dörde katlamış durumda. Önümüzdeki 4 yılda firmanın, yaklaşık olarak 30 milyar dolar civarında reklam geliri elde etmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor"
Çevrimiçi reklam sektörü, sürekli büyüyen bir alan. Her gün yeni kullanıcıların katıldığı internet sayesinde, çevrimiçi reklamcılık sektörü de avantajını koruyor. 2018 yılında, çevrimiçi reklam sektörünün 250 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Elbette bu durumda, en iyi stratejiyi uygulayan firma en büyük payı elde edecek.
 

http://www.androidauthority.com/google-makes-one-third-global-online-ad-revenue-680883/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
baidu amerikan mı ?
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Das Boot 3 yıl
Liderliği devam etmez. Daha doğrusu hiç birinin gidişatı böyle sürmeyecek. İnternet ortamında reklam anlayışı artık değişiyor. Banner'a reklam koyayım, biri tıklasın da kazanayım anlayışı yavaş yavaş son buluyor. Artık reklamda da yaratıcılık konuşacak. Tanıtım yazıları, viral reklamları, ya da ürünü öven inceleme yazılarıyla bu iş devam eder.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Big Data tüm reklamcılık anlayışını değiştirecek gibi duruyor. Ülke olarak aslında Big Data yönetimine yatırım yapmamız lazım.
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WB 3 yıl
Su saatten sonra google in liderligi devretmesi zor..
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Pi 3 yıl
Biz de diyanete butce yetistirelim daha
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alemburda34 3 yıl
Bir zaten reklamsiz ruyalarim kaldi heryer reklam metro beklerim reklam panolari, tv izlerim reklam, internette gezerim reklam, telefonumda reklam gina geldi harbiden.
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Batumatu 3 yıl
Hepside Amerikan... Helal olsun diyorum. Girişimcilik neler doğuruyor
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