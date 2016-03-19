Google, global çevrimiçi reklam pastasının üçte birine hakim

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"İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor"

İnternette gezinirken veya mobil oyunlar oynarken karşımıza ansızın çıkan reklamlardan sık sık rahatsız oluyoruz ancak gerçek şu ki; pek çok firmanın ayakta kalması için reklamlara ihtiyacı var. Bunlardan birisi de Google.Arama motoru olarak hayatına başladığı ilk günden bu yana sıkı bir reklam stratejisi izleyen Google, çok büyük gelirler elde etmeyi başarıyor.gibi sayısı firma da reklamcılık üzerinden geçimini sağlıyor ancak'ın gelirleri ayrı bir değerlendirme konusu.Google ReklamlarıStatista tarafından yapılan analizlere göre, geçen yıl'ın global reklamcılık pastasından aldığı pay yüzde 33.3 civarındaydı. Toplamda 190 milyar civarında bir gelir pastası olduğu tahmin edilen pazarda, Google'ın geliri 67.39 milyar dolar civarında gerçekleşti.17.08 milyar dolar toplarken, Yahoo ise 4.16 milyar dolar elde etti.Bununla birlikte Google'ın reklam gelirlerinde yavaşlama var. 2013 yılında yüzde 16.9 büyüyen gelirler, 2014 yılında yüzde 14.3, 2015 yılında da yüzde 11.5 büyüdü. 2016 yılında gelir payının yüzde 30 civarına inmesi beklenirken, önümüzdeki 4 yılda ise büyümenin duracağı tahmin ediliyor.Büyüme bakımından Facebook dikkat çekiyor. Firma, son 4 yıldır reklam gelirlerini yüzde 30 üzerinde artırıyor ve toplamda gelirlerini dörde katlamış durumda. Önümüzdeki 4 yılda firmanın, yaklaşık olarak 30 milyar dolar civarında reklam geliri elde etmesi bekleniyor.Çevrimiçi reklam sektörü, sürekli büyüyen bir alan. Her gün yeni kullanıcıların katıldığı internet sayesinde, çevrimiçi reklamcılık sektörü de avantajını koruyor. 2018 yılında, çevrimiçi reklam sektörünün 250 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Elbette bu durumda, en iyi stratejiyi uygulayan firma en büyük payı elde edecek.