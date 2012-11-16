Google+, gönderilere Play mağazası indirme tuşu ekleme imkanı sunuyor









Yıl sonuna kadar kullanıcı sayısını 500 milyonun üzerine çıkarmayı hedefleyen Google'ın sosyal ağı Google+, önemli bir yenilik daha sunmaya başladı.





Bundan sonra kullanıcılar gönderilerine Google Play linki ekledikleri zaman, alt kısımda mağazadan doğrudan indirme yapabileceğiniz bir buton da gönderiye ekleniyor.





Böylece gönderileri okuyanlar ekstradan mağazaya gitmek yerine, beğendikleri uygulamaları tek tıklamayla indirebiliyor. Uygulama tavsiyeleri de daha hızlı yaygınlaşabiliyor.





Google daha önce de Drive dökümanlarını doğrudan gönderi içerisinde paylaşabilme imkanını kullanıcılara sunmuştu. Firma, özellikle Google+ odaklı olmak üzere hizmetlerinin birbiri ile akıcı entegrasyonuna önem veriyor ve adım adım hizmetlerini birbirleri ile ilişkilendiriyor. Yakında tüm büyük hizmetlerin birbiri ile entegre olması bekleniyor.

http://www.slashgear.com/google-adds-one-click-download-of-android-apps-14257092/