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Google+, gönderilere Play mağazası indirme tuşu ekleme imkanı sunuyor

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonuna kadar kullanıcı sayısını 500 milyonun üzerine çıkarmayı hedefleyen Google'ın sosyal ağı Google+, önemli bir yenilik daha sunmaya başladı.

Bundan sonra kullanıcılar gönderilerine Google Play linki ekledikleri zaman, alt kısımda mağazadan doğrudan indirme yapabileceğiniz bir buton da gönderiye ekleniyor. 

Böylece gönderileri okuyanlar ekstradan mağazaya gitmek yerine, beğendikleri uygulamaları tek tıklamayla indirebiliyor. Uygulama tavsiyeleri de daha hızlı yaygınlaşabiliyor.

Google daha önce de Drive dökümanlarını doğrudan gönderi içerisinde paylaşabilme imkanını kullanıcılara sunmuştu. Firma, özellikle Google+ odaklı olmak üzere hizmetlerinin birbiri ile akıcı entegrasyonuna önem veriyor ve adım adım hizmetlerini birbirleri ile ilişkilendiriyor. Yakında tüm büyük hizmetlerin birbiri ile entegre olması bekleniyor. 

http://www.slashgear.com/google-adds-one-click-download-of-android-apps-14257092/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Public_Enemy 6 yıl
bu google+ nasıl kullanılır, başı nedir sonu nedir çözmüş değilim, gmail , google etkisi ile kayıtlı kullanıcı sayısı artıyor ama bu kullanıcılar gerçekten kullanıyor mu onda şüpheliyim, en azından benim hiçbir arkadaşım kullanmıyor.
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JohnLord 6 yıl
Tüm Google ürünlerinin senkronize olması lazım büyük bir sistemsin bunu düşünmen lazım bkz:(Microsoft) alayını senkronize etti
Xbox Windows 8 Windows phone 8 vs şimdide tablet işine girdiler surface ile yani tablet üretiyosun tablete özel uygulaman yok yani onları düzeltmen lazım Google.
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