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Google, güvenlik doğrulaması reCAPTCHA'nın yeni versiyonunu yayınladı

Arama devi Google'ın web sitelerinin spam ve kötüye kullanımını engellemek amacıyla geliştirdiği güvenlik hizmeti reCAPTCHA'nın yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Artık doğrulama daha hızlı olacak.
6 ay
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, web sitelerini kullananların insan mı yoksa robot mu olduğunu anlamaya yardımcı olan ücretsiz güvenlik hizmeti reCAPTCHA'nın yeni API'sini kullanıma sunduğunu duyurdu. Güncellenen versiyonda kullanıcıların güvenlik doğrulamasını daha hızlı bir şekilde geçeceği belirtiliyor.

Kullanıcıya puan verilecek

Güncellenmiş reCAPTCHA, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve geçmiş etkileşimlere entegre bir şekilde çalışmak üzerine tasarlanmış. Bu da demek oluyor ki geçmiş sürümlere göre daha hızlı bir güvenlik doğrulamasından geçeceğiz. Yapılan açıklamada reCAPTCHA v3'ün kullanıcı davranışlarnı analiz edeceği ve 0.0 - 1.0 arasında bir puanlama yaparak insan veya robot olduğuna kanaat getireceği belirtiliyor.
Aldığınız puana bağlı olarak web siteleri güvenlik önlemlerini farklı şekillerde sunabilecekler. Örneğin iki faktörlü kimlik doğrulaması veya e-posta doğrulaması istemeleri mümkün olacak.  Kaynak bölümündeki linke tıklayarak reCAPTCHA'nın yeni versiyonu ile ilgili daha detaylı bilgi ve kaynak kodlarını almanız mümkün.

https://developers.google.com/recaptcha/docs/v3 Yorum Yaz
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Lord Melkor 6 ay en beğenilen
Açıkçası şu işten nefret ediyorum. Kelime yazmayken güzeldi ama trafik tabelası, mağaza önü, dağ, tepe, araba seç beni ayar ediyor yanlış yapıyorum. Mesela tabelanın direğini de mi seçmem lazım, arabanın ufak bi ucu başka karede oluyor vs. genelde bir kerede geçemiyorum
Açıkçası şu işten nefret ediyorum. Kelime yazmayken güzeldi ama trafik tabelası, mağaza önü, dağ, tepe, araba seç beni ayar ediyor yanlış yapıyorum. Mesela tab...
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interwap 6 ay
Bu servis ile Google kullanıcıları yapay zekayı eğitmesi için kullanıyor.
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bkaakco 6 ay
Gereksiz uzun, zaman kaybı bir şey. Koy oraya 2+3 gibi basit bir işlem bitsin. Ben kimseyi eğitmek istemiyorum belki kardeşim, banane. Çok istiyorsan kendin öğret.
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Emin KOÇ 6 ay
Bazen uyuz oluyorum bir siteye girip çıkacağım sürede resim seçiyorum bir de bir tane yanlış tıklamışsan vay haline
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cryptdlg 6 ay
Özellikle trafik lambası çıkardımı ayar oluyorum.
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ouzqan 6 ay
umarım hala kanser etmiyordur. Hele o araba sorusu 10 kez döndürdüğünü biliyorum. En sonunda letgo ya dedim de kaldırdılar.
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12 Angry Men 6 ay
Bizim oy pusulalarına bunlardan lazım. :D
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alemburda34 6 ay
Berbat birşey tabela ve trafik lambası seçmekten gına geldi. Hayır kendi sitemde kullanıyorum nasıl oluyorsa bot geçiyor insan geçemiyor
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intel7mix 6 ay
Kanser ediyordu artık dahada kanser eder.
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interwap 6 ay
Bu servis ile Google kullanıcıları yapay zekayı eğitmesi için kullanıyor.
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Celonfix 6 ay interwap
Aynen de dediğiniz gibi. Özellikle Kuantum bilgisayarlar çıkınca piyasaya Google bu yapay zeka işini dahada ilerletecek.
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Lord Melkor 6 ay en beğenilen
Açıkçası şu işten nefret ediyorum. Kelime yazmayken güzeldi ama trafik tabelası, mağaza önü, dağ, tepe, araba seç beni ayar ediyor yanlış yapıyorum. Mesela tabelanın direğini de mi seçmem lazım, arabanın ufak bi ucu başka karede oluyor vs. genelde bir kerede geçemiyorum
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