Google, güvenlik doğrulaması reCAPTCHA'nın yeni versiyonunu yayınladı

Google, web sitelerini kullananların insan mı yoksa robot mu olduğunu anlamaya yardımcı olan ücretsiz güvenlik hizmeti reCAPTCHA'nın yeni API'sini kullanıma sunduğunu duyurdu. Güncellenen versiyonda kullanıcıların güvenlik doğrulamasını daha hızlı bir şekilde geçeceği belirtiliyor.

Kullanıcıya puan verilecek

Güncellenmiş reCAPTCHA, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve geçmiş etkileşimlere entegre bir şekilde çalışmak üzerine tasarlanmış. Bu da demek oluyor ki geçmiş sürümlere göre daha hızlı bir güvenlik doğrulamasından geçeceğiz. Yapılan açıklamada reCAPTCHA v3'ün kullanıcı davranışlarnı analiz edeceği ve 0.0 - 1.0 arasında bir puanlama yaparak insan veya robot olduğuna kanaat getireceği belirtiliyor.

https://developers.google.com/recaptcha/docs/v3

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Aldığınız puana bağlı olarak web sitelerifarklı şekillerde sunabilecekler. Örneğinkimlik doğrulaması veyaistemeleri mümkün olacak. Kaynak bölümündeki linke tıklayarak reCAPTCHA'nın yeni versiyonu ile ilgilive kaynak kodlarını almanız mümkün.