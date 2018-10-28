Samsung Experience 10 arayüzüne ait görüntüler ortaya çıktı

Samsung, önümüzdeki yıl Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 akıllı telefonları için Android 9 Pie güncellemesini yayınladığında yeni Samsung Experience kullanıcı arayüzünü de kullanıma sunacak.

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İşletim sistemi güncellemesi ile birlikte telefonlara gönderilecek Samsung Experience 10'un beta yapısına ait bazı görseller ortaya çıktı. Yeni kullanıcı arayüzünde ilk dikkat çeken şey ise tamamen yeni bir font kullanılmış olması.Bununla birlikte "hızlı ayarlar" menüsü dahil olmak üzere arayüzün daha sade bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz.

Samsung Experience 10 için geri sayım başladı

Şirket bu ayın başlarında Samsung Experience 10 beta sürümü için test kullanıcılarını kabul etmeye başlatmıştı. Gidişata bakılırsa arayüzün tam sürümü muhtemelen gelecek yılın başlarında yeni Samsung cihazlara dağıtılmaya başlanacak.

https://www.androidpolice.com/2018/10/25/new-leak-shows-samsung-experience-10-android-9-pie-screens-galaxy-s9-beta/