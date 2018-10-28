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Samsung Experience 10 arayüzüne ait görüntüler ortaya çıktı

Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında cihazlara dağıtmaya başlayacağı yeni kullanıcı arayüzünün görüntüleri ortaya çıktı. Samsung Experience 10 daha sade bir kullanıcı deneyim sunacak...
6 ay
9,3b
1
18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, önümüzdeki yıl Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 akıllı telefonları için Android 9 Pie güncellemesini yayınladığında yeni Samsung Experience kullanıcı arayüzünü de kullanıma sunacak.
Ayrıca Bkz. "Huawei'den rakiplerine gönderme: Telefonlarımızı asla yavaşlatmayacağız"
İşletim sistemi güncellemesi ile birlikte telefonlara gönderilecek Samsung Experience 10'un beta yapısına ait bazı görseller ortaya çıktı. Yeni kullanıcı arayüzünde ilk dikkat çeken şey ise tamamen yeni bir font kullanılmış olması.Bununla birlikte "hızlı ayarlar" menüsü dahil olmak üzere arayüzün daha sade bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz.

Samsung Experience 10 için geri sayım başladı

Şirket bu ayın başlarında Samsung Experience 10 beta sürümü için test kullanıcılarını kabul etmeye başlatmıştı. Gidişata bakılırsa arayüzün tam sürümü muhtemelen gelecek yılın başlarında yeni Samsung cihazlara dağıtılmaya başlanacak.

https://www.androidpolice.com/2018/10/25/new-leak-shows-samsung-experience-10-android-9-pie-screens-galaxy-s9-beta/ Yorum Yaz
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Justs 6 ay en beğenilen
Şuan kullandığım experience 9.5 sürümü bundan daha hoş duruyor. İkonların tasarımı konusunda geriye gitmişler.
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Mr. Jingles 6 ay
Adamlar bildiğin Nokia Pure fontunu araklamışlar. Nokia bu fontu N9'da kullanmıştı.
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4 Yanıt Yanıtla +4
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Pulstar 6 ay Mr. Jingles
Hocam alakası bile yok.
En basitinden "g" harflerini karşılaştırın.
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astegon 6 ay
"TW'in ABV" diyenler nerede acaba?
S7 de kullandığım arayüz hala gayet güzel ve akıcı. Bu arayüz de bu donanımlarda gayet güzel gider. Ben beğendim.
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adroid 6 ay
Samsung bu iconları bilerek böyle yapmış önce iconları kalitesiz telefonları satıp sonra daha kaliteli bir icona geçip yeni telefon aldıracaklar.
A 2016 serisi,note 5,s6 samsung experience vermedi
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ouzqan 6 ay
Arayüz fena değil umarım pratikte de başarılı olur. uzun süreli kullanımlarda umarım zorlamaz.
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esmerbuyucu 6 ay
İlk bakışta ikonlar LG'yi anımsattı.
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SilentHunterHD 6 ay
bende s8 plus var inş bizi es geçmezler ??
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Justs 6 ay en beğenilen
Şuan kullandığım experience 9.5 sürümü bundan daha hoş duruyor. İkonların tasarımı konusunda geriye gitmişler.
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sniko1 6 ay
İkonlar çinli firmalarınkine benzemiş sanki
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Virinom 6 ay
Farklı font kullanılmış yazmasanız farklı font kullanıldığını anlamazdım. Çok absürd bir şey olmadıktan sonra fontun bir önemi olduğunu sanmıyorum. Koy Open-Sans'ı olsun bitsin. Zaten artık teknoloji standartı oldu.
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Mr. Jingles 6 ay
Adamlar bildiğin Nokia Pure fontunu araklamışlar. Nokia bu fontu N9'da kullanmıştı.
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3 Yanıt Yanıtla +4
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Pulstar 6 ay Mr. Jingles
Hocam alakası bile yok.
En basitinden "g" harflerini karşılaştırın.
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Whippoorwill 6 ay
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Johan Elmander 6 ay Mr. Jingles
Nokia Pure değil, Product Sans Samsung'un kullandığı font. Pixel telefonlardakinin aynısı ufak tefek değişiklikler yoksa
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2 Yanıt Yanıtla +1
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Y-ZiyA 6 ay
Sanırım daha az ekran şarjı harcasın diye söylüyorsunuz.
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Eeltorm 6 ay
Siyah tema seçeneği telefonlarda standart olmalı artık.
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