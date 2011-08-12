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Google+ hesaplarda lakap ve nickname kullanılmasını da yasaklıyor

7 yıl
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1
21
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ dünyasına katılalı henüz iki ay bile olmayan ancak kapalı davetiye ile çalışmasına rağmen şimdiden 25 milyon kullanıcı sayısını deviren Google+, oyun platformu gibi önemli bir yeniliği devreye sokmaya hazırlanırken kuralları daha katılaştırmayı da ihmal etmiyor.

Facebook’tan her zaman farklı bir sosyal olmak istediğini dile getiren Google bu konuda ilk adımı gerçek kişi olmayan hesapları kapatarak başlamıştı. Organizasyon, kurum ve firmalar için İşletmeler için Google+ sistemini başlatan Google gerçek kişi olmayan kullanıcı hesaplarının sadece burada açılabileceğini belirtmişti.

Sonrasında ise Google+ kullanıcıları pek çok hesabın uyarılmadan kapatıldığını farketti. Oldukça tepki çeken bu uygulamayı Google, Genel Adlar Politikası olarak adlandırdığı kurallara aykırı olduğu için kapattığını açıklamakla yetinmişti.

Şimdi ise hesap kapatılma olayının perde arkası aralanmaya başladı. Google+ Ürün Şefi Saurabh Sharma sosyal ağda kullanıcıların kendi isimleri haricinde lakap veya nickleriyle hesap açmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Google’ın amacı sosyal ağdaki kullanıcıların gerçek hayattaki gibi birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak, sahte profil açılmasının önüne geçmek ve spam mesajlarla mücadele etmek. Bunu da Google+ Genel Adlar Politikası’nda ayrıntılarıyla belirtmiş.

Bu kez Google hesapları aniden kapatmak yerine 4 günlük bir süre tanıyacak. Bu sürede kullanıcı sosyal ağda eskisi gibi hareket edebilirken profil ismini de değiştirmiş olacak. 

Ancak pek çok kullanıcı bu uygulamayı şiddetle eleştiriyor. Gerçek hayatta da lakap kullanan kişilerin niçin Google+’da lakabını kullanamadıkları konusu eleştirilerin başında geliyor. İlerleyen aylarda isim kullanımı konusu Google+’ın epey başını ağrıtacak gibi görünüyor.

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TheJudgé 7 yıl en beğenilen
Lakap kullanan insanlar zaten normal olmayan insanlar olduklarından dolayı ,google çok yerinde bi karar almış bence .
Facede çok var öyle Serseri Aşık Kenan diye isim alan :D
burada faceeye dönmesin bence
Lakap kullanan insanlar zaten normal olmayan insanlar olduklarından dolayı ,google çok yerinde bi karar almış bence .Facede çok var öyle Serseri Aşık Kenan...
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HAAltuntas 7 yıl
Güzel bir durum, işte bunları istiyoruz.
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leventalpsal 7 yıl
Google anlaşılan Google+ 'ın it-kopukdan arındırılmış, daha nezih bir ortam olmasına önem veriyor.
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_kej_ 7 yıl
Aynen kimse yok google+ da
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Paslı Pedal 7 yıl
yürü be google kim tutar seni...
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SaatliBomba 7 yıl
yanlış yapıyor. isteyen serbest ve hür iradesiyle istediği nicki kullanır
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Bl00dyHell 7 yıl
Çok doğru bir karar. Google Facebook'a bakarak Facebook'un hatalarından ders çıkarıyor
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alito 7 yıl
Bence bu tür realist uygulamalar ilerde kabul görmeye başlayacak. Facebook daki durumu hepiniz görüyorsunuz, Kimin kim olduğu belli değil. İnsanlar zamanla google'ın politikasını benimseyeceklerdir.
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TheMEA 7 yıl
Doğru karar, hatta Türkçe karakter kullanmayıda şart yapmaları lazım. Yok qFß şuymuş değişik karekterlerle 1905 buymuşda olmasın, herkes ismini kullansın. Veya twitter gibi, nick+isim kullansın çok daha rahat olur.
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NowOrN3wer 7 yıl
Kesinlikle doğrubir karar ve genel kullanima nezaman acilicak bilen varmi =?
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Rainbow6 7 yıl
Bencede dogru bi karar olmus adamlar biraksa ondan sona salaksepet isimde bi suru adamla ugras ustelik bu olay ayni kisinin tonlarca hesap acmasinada sebep oluyo ondan sona site tam copluge donuyor ... ben google+ a uye oldum benim gordugum gercktende beta da bi cok eksigi var daha
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Elmoor 7 yıl
Doğru bir karar, Davetiye isteyenler GooglePlus için Pm atabilir .
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s0d 7 yıl
Bence de doğru bir karar; fakat ne kadar önünü alabilirler orası muallak.
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TheJudgé 7 yıl en beğenilen
Lakap kullanan insanlar zaten normal olmayan insanlar olduklarından dolayı ,google çok yerinde bi karar almış bence .
Facede çok var öyle Serseri Aşık Kenan diye isim alan :D
burada faceeye dönmesin bence
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sleepnir 7 yıl
Bence de iyi bir karar, sonuçta bir forum gibi bir yerden ziyade sosyal ağ. Ama profile lakap eklemek gibi bir özellik eklenebilir.
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