Google+ hesaplarda lakap ve nickname kullanılmasını da yasaklıyor

Sosyal ağ dünyasına katılalı henüz iki ay bile olmayan ancak kapalı davetiye ile çalışmasına rağmen şimdiden 25 milyon kullanıcı sayısını deviren Google+, oyun platformu gibi önemli bir yeniliği devreye sokmaya hazırlanırken kuralları daha katılaştırmayı da ihmal etmiyor.





Facebook’tan her zaman farklı bir sosyal olmak istediğini dile getiren Google bu konuda ilk adımı gerçek kişi olmayan hesapları kapatarak başlamıştı. Organizasyon, kurum ve firmalar için İşletmeler için Google+ sistemini başlatan Google gerçek kişi olmayan kullanıcı hesaplarının sadece burada açılabileceğini belirtmişti.





Sonrasında ise Google+ kullanıcıları pek çok hesabın uyarılmadan kapatıldığını farketti. Oldukça tepki çeken bu uygulamayı Google, Genel Adlar Politikası olarak adlandırdığı kurallara aykırı olduğu için kapattığını açıklamakla yetinmişti.





Şimdi ise hesap kapatılma olayının perde arkası aralanmaya başladı. Google+ Ürün Şefi Saurabh Sharma sosyal ağda kullanıcıların kendi isimleri haricinde lakap veya nickleriyle hesap açmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Google’ın amacı sosyal ağdaki kullanıcıların gerçek hayattaki gibi birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak, sahte profil açılmasının önüne geçmek ve spam mesajlarla mücadele etmek. Bunu da Google+ Genel Adlar Politikası’nda ayrıntılarıyla belirtmiş.





Bu kez Google hesapları aniden kapatmak yerine 4 günlük bir süre tanıyacak. Bu sürede kullanıcı sosyal ağda eskisi gibi hareket edebilirken profil ismini de değiştirmiş olacak.





Ancak pek çok kullanıcı bu uygulamayı şiddetle eleştiriyor. Gerçek hayatta da lakap kullanan kişilerin niçin Google+’da lakabını kullanamadıkları konusu eleştirilerin başında geliyor. İlerleyen aylarda isim kullanımı konusu Google+’ın epey başını ağrıtacak gibi görünüyor.