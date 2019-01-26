Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak

Google I/O etkinliği uzun süredir her yıl düzenli olarak gerçekleşmekte. Bu sene de diğer senelerde olduğu gibi Mayıs ayında yapılması bekleniyordu ancak resmi bir duyuru gelmemişti. Google Developers hesabından paylaşılan bir Tweet ile Google I/O 2019’un tarihi belli oldu.

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Bulmacanın çözülmesi gerekti

Google Devolopers hesabı 12 satırdan oluşan bir yazıyla birlikte video bağlantısı paylaştı. Tarihi direkt olarak söylemek yerine küçük bir bulmaca düzenlenmek istenmiş. Till Kottmann isimli bir hesap bulmacayı çözmeyi başararak herkesle paylaştı. Bulunan yazı ise şu şekilde;

"I/O 2019 etkinliği için 7-9 Mayıs tarihleri arasında Kaliforniya, Mountain View’deki Shoreline Amphitheatre’da bulaşalım."

Geçen yıl düzenlenen konferansta Android P, Duplex yapay zeka projesi vb. bir çok yenilik gösterilmişti. Özellikle Duplex’in yaptığı insan konuşmasına oldukça yakın gerçekleşen telefon görüşmeleri gündemi uzun süre meşgul etti. Google ürünlerindeki yeni gelişmeler ve Android Q sürümünün duyurusu da 2019 etkinliğinin temelini oluşturacaktır. Google I/O 2019 için heyecanlı bekleyişin şimdiden başladığı söylenebilir.

https://www.theverge.com/2019/1/25/18197606/google-io-2019-date-announcement-ai-android-news