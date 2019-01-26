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Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak

Google’ın her yıl düzenlediği I/O geliştirici konferansının bu yılki tarihi belli oldu. Firma tarafından paylaşılan Tweet’e yerleştirilen bulmaca etkinliğin 7 Mayıs tarihinde başlayacağını gösteriyor.
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Cep Telefonu Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak
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Google I/O etkinliği uzun süredir her yıl düzenli olarak gerçekleşmekte. Bu sene de diğer senelerde olduğu gibi Mayıs ayında yapılması bekleniyordu ancak resmi bir duyuru gelmemişti. Google Developers hesabından paylaşılan bir Tweet ile Google I/O 2019’un tarihi belli oldu.
Ayrıca Bkz. "Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı"

Bulmacanın çözülmesi gerekti

Google Devolopers hesabı 12 satırdan oluşan bir yazıyla birlikte video bağlantısı paylaştı. Tarihi direkt olarak söylemek yerine küçük bir bulmaca düzenlenmek istenmiş. Till Kottmann isimli bir hesap bulmacayı çözmeyi başararak herkesle paylaştı. Bulunan yazı ise şu şekilde;

"I/O 2019 etkinliği için 7-9 Mayıs tarihleri arasında Kaliforniya, Mountain View’deki Shoreline Amphitheatre’da bulaşalım."

Geçen yıl düzenlenen konferansta Android P, Duplex yapay zeka projesi vb. bir çok yenilik gösterilmişti. Özellikle Duplex’in yaptığı insan konuşmasına oldukça yakın gerçekleşen telefon görüşmeleri gündemi uzun süre meşgul etti. Google ürünlerindeki yeni gelişmeler ve Android Q sürümünün duyurusu da 2019 etkinliğinin temelini oluşturacaktır. Google I/O 2019 için heyecanlı bekleyişin şimdiden başladığı söylenebilir.


https://www.theverge.com/2019/1/25/18197606/google-io-2019-date-announcement-ai-android-news Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 ay
OEM windows gibi tüm cep telefonlarına kurulabilir
bir android güncelleme serisi yapamadıkları sürece
çay partisinden başka bir şey yok ortada !
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