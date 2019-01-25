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Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı

HMD Global, gelecek ay Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin söz konusu etkinlikte beş arka kameralı yeni amiral gemisi Nokia 9 PureView'u tanıtması bekleniyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia'nın haklarını elinde bulunduran HMD Global, Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacak. Şirketin üst düzey yöneticisi Juho Sarvikas, 24 Şubat tarihinde Barselona’da gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili bir tweet attı. HMD Global henüz etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağını resmen doğrulamadı. Ancak şirketin uzunca bir süredir heyecanla beklenen Nokia 9 PureView'u tanıtma ihtimali yüksek.
Ayrıca Bkz. "Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak"
Bununla birlikte Nokia 6 (2019) veya Nokia 6.2'nin yakında duyurulacağına yönelik söylentiler de var. Ancak Çin'de Mobil Dünya Kongresi'nden önce tanıtılması bekleniyor. Dolayısı ile MWC 2019'da akıllı telefonun global lansmanı yapılabilir. Sarvikas'ın tweet'i etkinliğin canlı olarak yayınlanacağını gösteriyor. Nokia 9 PureView'un en can alıcı özelliği, Zeiss imzası taşıyan beşli arka kamera sistemi olacak.

5.99 inç ekran ve HDR10 desteği

Cihazın Quad HD+ çözünürlükte 5.99 inçlik ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca HDR10 desteği ile geleceğini belirtelim. Nokia 9 PureView şirketin ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip ilk telefonu olabilir.
Gücünü Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak amiral gemisi 128 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülecek. Ayrıca kutudan Android Pie işletim sistemi yüklü şekilde çıkacağı belirtiliyor.

https://twitter.com/sarvikas/status/1088719335827243008 Yorum Yaz
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Emin KOÇ 3 ay en beğenilen
Bu telefon hala çıkmadı mı? :D O kadar zaman geçti ki bu telefonun ilk sızıntılarının ortaya çıkması filan daha çıkmadan eskidi. 845 ile çıkması da ayrı rezillik.
Bu telefon hala çıkmadı mı? :D O kadar zaman geçti ki bu telefonun ilk sızıntılarının ortaya çıkması filan daha çıkmadan eskidi. 845 ile çıkması da ayrı rezilli...
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hamza5806 3 ay
NOKIA BEY NE YAPIYORSUNUZ?.
ulan bu osuruktan samsunglara eski reyizler burun kivirirdi simdi samsungcular çayomiciler huvayiciler nokiaya cemkirir olmus
808 pureview bile yillarca kamera konusunda 1.ligini korudu suanki cogu cihazi tokat manyagi yapar bu cihaz kamera noktasinda cok fena olacak demedi demeyin
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intel7mix 3 ay
Sızıntılarla merak oluşturup piyasa çıkmaması daha garip.
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Cute Hentai 3 ay
Telefon çıkmadan kameralardan biri bozuldu bile. Çıkışında bari kronik 2 kamera arızalı çıksada çıkmadan bu kadar haberi yapılıyorsa çıktığında dolu dolu haberlerini görelim patates püresinin...
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opysium 3 ay
Minigun veya altıpatlar geliyor aklıma bunu görünce. suyu çıktı bu çoklu kamera işinin.
bu arada sd845 ile alıp veremediğiniz ne? hala çok güçlü ve bir süre daha öyle olacak. ne var sd855 te? sonuçta birkaç yıl sonra o da eskimeyecek mi? sd845 2021 yılında zorlanmaya başlayacak desek sd855 en fazla 2022 ye kalacak. her seferinde yeni çıkan işlemci çok daha güçlü diye lanse ediliyor her seferinde de buna kanıyorsunuz.
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the_dedektif 3 ay
Geliyor Uzaylı :)
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Sta1ker 3 ay
Bu yukarda mesaj yazanlar bildiginiz beyni uyusmus tüketim insanları. Kafayı sd845 855 ile bozmuslar firmalar güzel uyusturuyor zeka seviyesine göre direnç artıyor sanirim
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esmerbuyucu 3 ay
Seneye de 855'li model çıkartırlar 😂
Bu kadar kamerayla dxomark'tan yüksek puan alabilecekler mi o da merak konusu.
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Emin KOÇ 3 ay en beğenilen
Bu telefon hala çıkmadı mı? :D O kadar zaman geçti ki bu telefonun ilk sızıntılarının ortaya çıkması filan daha çıkmadan eskidi. 845 ile çıkması da ayrı rezillik.
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Mellkor 3 ay
Nokia kameraya takık bir firma olduğunu bir kez daha gösterdi. Genelde böyle telefonları yüksek satmaya çalışıyor ama zor
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mert1907 3 ay
845 ile çıkacaksa fiyatını da ona göre ayarlamaları lazım. İşlemci konusuna fazla takılmam ama rakipleriyle kıyaslarsak fiyatı önemli.
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akıllı telefon, mobil dünya kongresi ve
8 etiket daha cep telefonu lansman nokia 9 pureview MWC2019 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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