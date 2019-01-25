Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı

Nokia'nın haklarını elinde bulunduran HMD Global, Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacak. Şirketin üst düzey yöneticisi Juho Sarvikas, 24 Şubat tarihinde Barselona’da gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili bir tweet attı. HMD Global henüz etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağını resmen doğrulamadı. Ancak şirketin uzunca bir süredir heyecanla beklenen Nokia 9 PureView'u tanıtma ihtimali yüksek.

Ayrıca Bkz.

"Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak"

Bununla birlikte Nokia 6 (2019) veya Nokia 6.2'nin yakında duyurulacağına yönelik söylentiler de var. Ancak Çin'de Mobil Dünya Kongresi'nden önce tanıtılması bekleniyor. Dolayısı ile MWC 2019'da akıllı telefonun global lansmanı yapılabilir. Sarvikas'ın tweet'i etkinliğin canlı olarak yayınlanacağını gösteriyor. Nokia 9 PureView'un en can alıcı özelliği, Zeiss imzası taşıyan beşli arka kamera sistemi olacak.

5.99 inç ekran ve HDR10 desteği

Cihazın Quad HD+ çözünürlükte 5.99 inçlik ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca HDR10 desteği ile geleceğini belirtelim. Nokia 9 PureView şirketin ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip ilk telefonu olabilir.

Gücünü Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak amiral gemisi 128 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülecek. Ayrıca kutudan Android Pie işletim sistemi yüklü şekilde çıkacağı belirtiliyor.

https://twitter.com/sarvikas/status/1088719335827243008