Google'ın pek çok ülkede sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak kurumsal uygulamalarını ücretsiz olarak sunduğu Google İle Sivil Toplum Kuruluşları programı ülkemizde de başladı. Program kapsamında kurumsal uygulamalar ücretsiz olarak sunuluyor, YouTube üzerinde özel sürümler açılıyor ve Google Earth desteği sağlanıyor.





STK'lar programa katılarak Gmail, Google Takvim ve Google Drive'dan oluşan Google Apps paketine ücretsiz erişebiliyor. Çevrimiçi belgeler üzerinde ortak çalışabiliyor ve 30GB'a kadar ücretsiz depolama alanına sahip oluyor. Ayrıca 7/24 destek mevcut.





YouTube üzerinde STK'lara göre özelleştirilmiş bir sürüm, videolara özel mesajlar ekleyebilme, kanalları daha fazla özelleştirebilme, logolar ve markalar kullanabilme şeklinde avantajlar var.





Google Earth tarafında ise Google Haritalar'ı kullanarak özel bir harita oluşturabilme, Google Earth filmi hazırlayabilme, Maps Engine ile coğrafi verileri çevrimiçi olarak barındırabilme, Android cihazlar ve Open Data Kit kullanarak sahada veri toplayabilme şeklinde ayrıcalıklar mevcut. Bunlar haricinde Adwords reklamları üzerinden bağış toplayabilme imkanı da sunuluyor.





GSTK programı global olarak TechSoup kuruluşu ortaklığında yürütülüyor. Programa katılmak isteyen STK'ların TechSoup üzerinden kayıt olması gerekiyor. Google gerekli yönlendirmeleri kendisi yapıyor.

https://www.google.com.tr/nonprofits/