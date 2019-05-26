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Google'ın "Mesajlar" uygulaması Play Store'da 500 milyon indirmeye ulaştı

Google'ın anlık mesajlaşma uygulaması Android Mesajlar, Google Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geride bıraktı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
8,8b
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10
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google, akıllı yanıtlar, karanlık mod, RCS desteği gibi gelişmiş özelliklerle zenginleştirdiği Android Mesajlar uygulamasını daha ilerilere taşıyabilmek için oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor.
Google Play Store'un belirlemiş olduğu en iyi 25 uygulamadan biri olan ve Google Play Store'un en çok indirilen mesajlaşma uygulamalarından olan Android Mesajlar, oldukça büyük bir kilometre taşını daha geride bırakarak Google Play Store'da 500 milyon indirme sayısına ulaştı.
Android Mesajlar'ın GMS(Google Mobil Servisleri) paketinin bir parçası olmadığını da hatırlatmamız gerek. Bu, üreticilerin kendi uygulamalarını ürettikleri telefonlara, telefonlar kullanıcılarına ulaşmadan önce yüklemelerine deniyor. Örneğin Nokia modelleri, Google Pixel modelleri ve Android One cihazları Takvim ve Mesajlar gibi bir takım Google uygulamalarıyla birlikte geliyorlar.
Android Mesajlar uygulamasını Android kullanıcıları buradan indirebilirler.
https://www.androidpolice.com/2019/05/25/googles-android-messages-passes-500-million-installs-on-the-play-store/ Yorum Yaz
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S.Soylu 1 hf. en beğenilen
5 para etmez bir uygulama. Bildirim ekranındayken mesajı silme özelliği bile yok. Millete dayata dayata 500 milyon olması normal.
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DH Misafiri 1 hf.
adamlar göbeğini kasimiyor çalışıyor bağım sizlik mücadelesi veriyor
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HINATORY 1 hf.
Muhtemelen sonradan ismi Huawei' OS olarak güncellenir.
Benim anlamadigim nokta şu , linux kerneli kullanan cihazlar için Microsoft'a belli oranda patent ücreti ödeniyor diye biliyorum.
Bu durumda ne olacak ? Aydınlatan olursa sevinirim
1 Yanıt Yanıtla +1
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zor2zor 1 hf. HINATORY
HINATORY
Muhtemelen sonradan ismi Huawei' OS olarak güncellenir.
Benim anlamadigim nokta şu , linux kerneli kullanan cihazlar için Microsoft'a belli oranda patent ücreti ödeniyor diye biliyorum.
Bu durumda ne olacak ? Aydınlatan olursa sevinirim

Linux open source dür ücretsizdir patent hakkı da microsoftta değildir çünkü microsoftun değildir.
Bir de isim boş olmuş bence. Huawei os da olmaz gibi geliyor da global de kullanılması için IOS ya da Oxygen Os gibi bir şey olmalı yazılım açısından İOS yenilik ve sadelik açısından oos gibi
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ozakin70 1 hf.
Çinliler çalışıyor desene
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gcb1903 1 hf.
Gayet iyi bir uygulama. Gmail, Youtube, Youtube Go, Maps, Drive gibi uygulamaları saymazsak harici olarak indirip kullandığım tek Google uygulaması. Spam engelleme özelliği ve senkron özelliği, tasarımı da gayet iyi.
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opysium 1 hf.
Kullanmayın şarj sömürüyor Samsung Smart Manager günde 8 defa Mesajlar uygulaması çok şarj tüketti diye uyarı gönderdi geçen denedim.
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gun 1 hf.
Niye pakete koymuyorlar ki whatsapp’e iyi bir alternatif olabilir.
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Stand Alone 1 hf. gun
Sizdeki hangi model iPhone?
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alemburda34 1 hf. gun
patron gelmiş :)
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S.Soylu 1 hf. en beğenilen
5 para etmez bir uygulama. Bildirim ekranındayken mesajı silme özelliği bile yok. Millete dayata dayata 500 milyon olması normal.
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