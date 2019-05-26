Google'ın "Mesajlar" uygulaması Play Store'da 500 milyon indirmeye ulaştı

Google, akıllı yanıtlar, karanlık mod, RCS desteği gibi gelişmiş özelliklerle zenginleştirdiği Android Mesajlar uygulamasını daha ilerilere taşıyabilmek için oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor.

Google Play Store'un belirlemiş olduğu en iyi 25 uygulamadan biri olan ve Google Play Store'un en çok indirilen mesajlaşma uygulamalarından olan Android Mesajlar, oldukça büyük bir kilometre taşını daha geride bırakarak Google Play Store'da 500 milyon indirme sayısına ulaştı.

Android Mesajlar'ın GMS(Google Mobil Servisleri) paketinin bir parçası olmadığını da hatırlatmamız gerek. Bu, üreticilerin kendi uygulamalarını ürettikleri telefonlara, telefonlar kullanıcılarına ulaşmadan önce yüklemelerine deniyor. Örneğin Nokia modelleri, Google Pixel modelleri ve Android One cihazları Takvim ve Mesajlar gibi bir takım Google uygulamalarıyla birlikte geliyorlar.

https://www.androidpolice.com/2019/05/25/googles-android-messages-passes-500-million-installs-on-the-play-store/