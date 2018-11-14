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Eski nasa astronotu, Drone'ları kolayca kontrol etmek için joystick geliştiriyor

Uzun bir süre Nasa'da görev yapan eski astronot Scott Parazynski, Drone'ları kolayca kontrol edebilmek için FT Aviator adını verdiği bir joystick geliştiriyor. Cihazın detayları haberimizde.
6 ay
4,5b
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3
havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Drone'lar çoğu zaman oyun konsollarındaki gamepad tarzı kontrolörlerle veya cep telefonu uygulaması ile ekran üzerinden kontrol ediliyor. Nasa'da çalışan eski astronot Scott Parazynski, Drone'ları tıplı helikopterlerde olduğu gibi joystickle yönlendirebilmek için FT Aviator adında bir joystick geliştiriyor.

Drone'lar daha kolay kontrol edilecek

FT Aviator, amatör pilotlar için daha sezgisel bir deneyim sunmak için tasarlanmış. Joystick bir ana ünitenin üzerine oturan birkaç ekstra düğmeden oluşuyor. Kullanıcılara Drone'larını kolayca sağa-sola, ileri-geri, yukarı-aşağı hareket ettirme imkanı sunan FT Aviator, joysticki bıraktığınızda Drone'un olduğu yerde sabit durmasını sağlayan teknoloji ile donatılmış.
Dokunsal geri bildirim sayesinde kazayla sağa sola hareket etmesinin de azaltıldığı joystickin üst kısmında da Drone'un hangi yöne baktığını gösteren LED göstergeler mevcut. Erken siparişle 225 dolardan satılacak olan FT Aviator'ın Şubat 2019'da kullanıma sunulacağı açıklandı.

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OverClocK1ng 6 ay
asDRONot.
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einhander 6 ay
vayyy çok hoşuma gitti.
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wtersad 6 ay
atari 1040
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