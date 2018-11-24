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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın yapay zekalı arama özelliği Duplex, artık Pixel cihazlarda kullanılabiliyor

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir etkinlikte tanıtılan ve sizin yerinize telefon görüşmeleri yapabilen yapay zekaya dayalı Duplex özelliği Pixel cihazlarda kullanıma sunuldu.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte tanıttığı Duplex, sizin adınıza telefon görüşmeleri yapabilen bir yapay zeka olarak tanımlanabilir. Bugüne kadar test aşamasında olan bu hizmet artık belli şehirlerde yaşayan Pixel kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Yakında kullanım alanı genişletilecek

Bir Google sözcüsünün yaptığı açıklamada, Duplex özelliğinin artık test aşamasından çıktığını ve Google'ın akıllı telefonu olan Pixel kullanıcılarının bir kısmına açıldığını ifade etti. Yapay zekaya dayalı Duplex ile şu an belirli şehirlerdeki restoranlardan rezervasyon yaptırılabiliyor.

Şu an için sadece İngilizce dil seçeneğiyle hizmet veren Duplex özelliğiyle ilgili Google sözcüsü şu açıklamalarda bulundu: "Şu anda Duplex teknolojisini kullanarak telefon üzerinden google Asistan ile rezervasyon yaptırma yeteneklerini arttırıyoruz. Şimdilik kısıtlı bir kullanıcı grubuna açıldı ancak yakında daha geniş bir kitlenin kullanımına sunulacak."

https://venturebeat.com/2018/11/21/googles-duplex-is-rolling-out-to-pixel-owners-heres-how-it-works/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Videosunu izlemiştim. İnanılmaz bir özellik...
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darkfriairs 5 ay
Türktelekom arıza kaydı bırakmak için harika bir özellik.
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flegga34 5 ay darkfriairs
Temsilciye ulaşmak için menüden menüye ordan oraya derken şarjı biter telefonun
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Videosunu izlemiştim. İnanılmaz bir özellik...
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