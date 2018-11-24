Google'ın yapay zekalı arama özelliği Duplex, artık Pixel cihazlarda kullanılabiliyor

Teknoloji Editörü
Google'ın geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte tanıttığı Duplex, sizin adınıza telefon görüşmeleri yapabilen bir yapay zeka olarak tanımlanabilir. Bugüne kadar test aşamasında olan bu hizmet artık belli şehirlerde yaşayan Pixel kullanıcılarının kullanımına sunuldu.
Yakında kullanım alanı genişletilecekBir Google sözcüsünün yaptığı açıklamada, Duplex özelliğinin artık test aşamasından çıktığını ve Google'ın akıllı telefonu olan Pixel kullanıcılarının bir kısmına açıldığını ifade etti. Yapay zekaya dayalı Duplex ile şu an belirli şehirlerdeki restoranlardan rezervasyon yaptırılabiliyor.
Şu an için sadece İngilizce dil seçeneğiyle hizmet veren Duplex özelliğiyle ilgili Google sözcüsü şu açıklamalarda bulundu: "Şu anda Duplex teknolojisini kullanarak telefon üzerinden google Asistan ile rezervasyon yaptırma yeteneklerini arttırıyoruz. Şimdilik kısıtlı bir kullanıcı grubuna açıldı ancak yakında daha geniş bir kitlenin kullanımına sunulacak."
https://venturebeat.com/2018/11/21/googles-duplex-is-rolling-out-to-pixel-owners-heres-how-it-works/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle