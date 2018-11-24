Google'ın yapay zekalı arama özelliği Duplex, artık Pixel cihazlarda kullanılabiliyor

Google'ın geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte tanıttığı Duplex, sizin adınıza telefon görüşmeleri yapabilen bir yapay zeka olarak tanımlanabilir. Bugüne kadar test aşamasında olan bu hizmet artık belli şehirlerde yaşayan Pixel kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Yakında kullanım alanı genişletilecek

https://venturebeat.com/2018/11/21/googles-duplex-is-rolling-out-to-pixel-owners-heres-how-it-works/

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Bir Google sözcüsünün yaptığı açıklamada,özelliğinin artık test aşamasından çıktığını ve Google'ın akıllı telefonu olan Pixel kullanıcılarınını ifade etti. Yapay zekaya dayalı Duplex ile şu an belirli şehirlerdeki restoranlardanyaptırılabiliyor.Şu an için sadece İngilizce dil seçeneğiyle hizmet verenözelliğiyle ilgili Google sözcüsü şu açıklamalarda bulundu: "Şu anda Duplex teknolojisini kullanarak telefon üzerinden google Asistan ile rezervasyon yaptırma yeteneklerini arttırıyoruz. Şimdilik kısıtlı bir kullanıcı grubuna açıldı ancak yakında daha geniş bir kitlenin kullanımına sunulacak."