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HTC açıkladı: Akıllı telefon pazarından çekilmiyoruz

Finansal sıkıntılarla boğuşan HTC'nin mobil bölümünü kapatacağına yönelik söylentiler vardı. Şirket bu iddiaları reddederek yeni akıllı telefonlar çıkarmaya hazırlandığını açıkladı.
5 ay
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35
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda HTC'nin mobil bölümünü kapatacağına dair haberler çıkmıştı. Düzenli olarak zarar bildiren şirketin maliyetleri düşürmek adlına 1.500 çalışanını işten çıkaracağını açıklaması da bu iddiaları güçlendirdi. Hatta istenilen satış rakamlarına ulaşamayan HTC U12+ modelinin şirketin son akıllı telefonu olacağı bile söylendi.
Ayrıca Bkz. "Ford yeni araba kokusunu önlemek için bir yöntem geliştiriyor"
HTC, mobil bölümünü kapatacağı yönündeki spekülasyonları reddetti. Tayvanlı teknoloji devi akıllı telefon işlerini 2018'in sonu ve 2019'un başlarında çıkaracağı yeni modellerle güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. Şirket, akıllı telefonların “insan yaşamı için vazgeçilmez" hale geldiğini ve dolayısıyla mobil sektörden uzaklaşma gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.

Pes etmek yok

HTC, VR (Sanal Gerçeklik) platformuna büyük yatırım yaptı ve VR teknolojisinin mobil cihazların gelecekteki gelişiminde önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. Şirket VR/AR içeriğini zenginleştirmeye devam etmenin yanı sıra 5G çağına yönelik yapay zeka (AI), Blockchain ve 5G gibi teknolojileri de içeren yeni ürün serileri sunmak için var gücüyle çalışacak.
HTC, 2018'in sonu ve 2019'un başları arasında çok sayıda kurumsal ve tüketici odaklı cihaz çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Şirket ayrıca Aralık sonunda HTC U12 Life'ın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip varyantını da piyasaya sürmeyi planlıyor.

https://www.digitimes.com/news/a20181122PD202.html Yorum Yaz
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sissil 5 ay en beğenilen
Geçen sene teknosaya gittiğimde htc türkiyeden çekildi demişti lavuğun biri. Bende sen teknosada htc satmıyorsun diye htc nin türkiyeden çekildiğinimi sanıyorsun bu şekilde insanları aldatmayın demiştim.
Bizim millet bir acayip. Teknosa htc satmıyor diye piyasadan çekilir. Yok efendim herkes samsung alıyor diye samsung çok iyi telefondur. Yok efendim iphonun ikinci eli kazık diye iphone kaliteli telefondur falan fıstık.
HTC en iyi fiyat performans cihazı. Kim ne derse desin. Onuda geçtim sırf müzik dinlemek için bile htc alınır. İphone x bile çöp yanında.
Geçen sene teknosaya gittiğimde htc türkiyeden çekildi demişti lavuğun biri. Bende sen teknosada htc satmıyorsun diye htc nin türkiyeden çekildiğinimi sanıyors...
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Execuvite 5 ay
Neydi o m8 ya neydi o kılıfı her gidi günler hey tadı damağımda kaldı HTC one m8 in... Hele o sense arayüzü efkarlandım gece gece
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yolyordam35 3 ay
htc beye en guzel hamleyi soyleyeyim:
android go isletim sistemi.
snapdragon 450 islemci
16:9 1280x720 5.5inc ips ekran (navigasyon tuslari ekranda olmayan)
3gb ram
arttirilabilir 32gb dahili depolama
3.000mah pil
999tl fiyat.
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wampir1912 3 ay
Sağolun Allah razı olsun ne kadar düşünce lisiniz 5 sene HTC kullandım (one x m9 ) vicdansız Türkiye pazarında neredesiniz..sizin yüzünüzden Xiaomi bulaştim. Türkiye pazarinda neredesiniz onu açıklayın..
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hamza5806 3 ay wampir1912
Zor da olsa bulmak mümkün
Htcden sonra prc malina gecilir mi hocam...
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RİDEN7 5 ay
Hey gidi htc... Htc one m9 u, hala bazen çıkartır müzik dinlerim...
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burenstyler34 5 ay
Arkadaşlar htc gibi firmaların bu sektörde olmasına son kullanıcı olarak ihtiyacımız var. Yoksa gidip 10 bin lira verip her seyden olan ama tam anlamiyla zirveye oynamayam cihazlara mahkum kalırız. 10bin lira verip aldığın cihazın keyfini saglam bir kulaklikla almadiktan sonda ne anlamı var o fiyatın. Htc u11 tum çevreme aldırdım ben iphone harici kullanmam diyen arkadaş hadi pubg yükle dediginde hafizam dolu kanka diyor ve ön kameradan fotograf çektiğinde en neden bulanık cikti diye ağlıyor.. Arkasındaki elma logosu olan telefon malesef ki ortalamanin 2haneli iq değerini sahip ulkemizde statü göstergesi olmuş :))
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CR7_35 5 ay
Abi çıkaracağı telefonlar belli başlangıç , orta , orta-üst , amiral gemisi çıkar şu 4 telefonu zaten kameran ses ekran ve arayüzü çok iyi bide düzgün fiyat politikası belirle kendine tamam.
Sony ve HTC kendi salaklıklarıyla güzelim telefonları heba ettiler.
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mcebi001 5 ay
Güncelleme ver o zaman kitapsız....
Tamam telefonum oldukça stabil her özelliği gayet yeterli ama 2019 da android 6 kullanmak istemiyoruz yani ..!
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Arda 88 5 ay mcebi001
U Play güncelleme alacakmı ? Mtk işlemcisi var diye almayacak diye okudum bir kaç yerde.
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DH Misafiri 5 ay
lanet olası samsungun yerine bu firma 1ci olsa iyi olurdu
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mereras 5 ay
Türkiye den çekiliyorlar.
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El Fuego 5 ay
Blackstone, TD2, HD2 ve Kaiser kullanmıştım WM döneminde. Hepside canavar gibi cihazlardı. Android tarafında ise hiç almadım. Alıp almayacağımı bilmiyorum. Eski kalitesi yok gibi.
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Redunay 5 ay
6-7 sene önce kraldı sonra yavaş yavaş battı
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