HTC açıkladı: Akıllı telefon pazarından çekilmiyoruz

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda HTC'nin mobil bölümünü kapatacağına dair haberler çıkmıştı. Düzenli olarak zarar bildiren şirketin maliyetleri düşürmek adlına 1.500 çalışanını işten çıkaracağını açıklaması da bu iddiaları güçlendirdi. Hatta istenilen satış rakamlarına ulaşamayan HTC U12+ modelinin şirketin son akıllı telefonu olacağı bile söylendi.

Ayrıca Bkz.

"Ford yeni araba kokusunu önlemek için bir yöntem geliştiriyor"

HTC, mobil bölümünü kapatacağı yönündeki spekülasyonları reddetti. Tayvanlı teknoloji devi akıllı telefon işlerini 2018'in sonu ve 2019'un başlarında çıkaracağı yeni modellerle güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. Şirket, akıllı telefonların “insan yaşamı için vazgeçilmez" hale geldiğini ve dolayısıyla mobil sektörden uzaklaşma gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.

Pes etmek yok

HTC, VR (Sanal Gerçeklik) platformuna büyük yatırım yaptı ve VR teknolojisinin mobil cihazların gelecekteki gelişiminde önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. Şirket VR/AR içeriğini zenginleştirmeye devam etmenin yanı sıra 5G çağına yönelik yapay zeka (AI), Blockchain ve 5G gibi teknolojileri de içeren yeni ürün serileri sunmak için var gücüyle çalışacak.

HTC, 2018'in sonu ve 2019'un başları arasında çok sayıda kurumsal ve tüketici odaklı cihaz çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Şirket ayrıca Aralık sonunda HTC U12 Life'ın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip varyantını da piyasaya sürmeyi planlıyor.

https://www.digitimes.com/news/a20181122PD202.html