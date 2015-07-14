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Google Inbox, hatırlatıcı temelli yeni bir özellik kazandı

3 yıl
1,3b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Inbox, hatırlatıcı temelli yeni bir özellik kazandı
 
İnternetin büyük ismi Google'ın sosyal e-posta uygulaması Inbox, verimliliği arttıcı faydalı bir özellik kazandı.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Inbox, temel olarak kişilerin e-postalarının hepsini açmadan gelen kutusunda olup biteni fotoğraflar temelinde görmesine imkan tanıyor ve Gmail'e oranla daha görsel ve sosyal bir deneyim sunuyor. Birçok farklı platformda aktif olarak yer alan Inbox, Google'ın eklediği yeni özelliğiyle ise artık kişilerin yapılacak işler için kendisine mail atması yerine "hatırlatıcılar" kurması önerisini sunuyor. Bu öneriyi e-posta oluşturma sayfasında açılan bir pencereyle sunan uygulama, böylece daha kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Inbox uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://thenextweb.com/google/2015/07/13/google-inbox-now-auto-suggests-a-reminder-when-it-sees-you-emailing-yourself/ Yorum Yaz
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