Google Inbox'a "akıllı cevap" özelliği

İnternetin büyük ismi Google'ın sosyal e-posta uygulaması Inbox, akıllı cevaplara dayanan yeni bir faydalı özellik kazandı.

Bütün detaylarına burada yer verdiğimiz Inbox, temel olarak kişilerin e-postalarının hepsini açmadan gelen kutusunda olup biteni fotoğraflar temelinde görmesine imkan tanıyor ve Gmail'e oranla daha görsel ve sosyal bir deneyim sunuyor. Birçok farklı platformda aktif olarak yer alan Inbox, iOS ve Android tarafında önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni sürümüyle ise akıllı cevap özelliği kazanıyor.

Bu yeni özellik ile kişiler gelen e-postalarına uygulama tarafından hazırlanan üç farklı cevabı hızlı şekilde gönderebiliyor. E-posta içeriğine göre şekillen / değişen cevaplar, bu sayede çok ciddi bir zaman kazancı getiriyor aynı zamanda yazı yazılmadığı için verimliliği de arttırıyor. İçerikleri özel algoritması ile inceleyen ve olabilecek en doğal cevabı sunabilen Inbox, böylelikle kişiselleştirme noktasında da gelişmiş bir çözüm sunuyor.

Konu hakkında hazırlanan sayfaya ve uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://gmailblog.blogspot.com.tr/2015/11/computer-respond-to-this-email.html