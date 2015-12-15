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Google kendi mahremini neden açık kaynak kodlu hale getirdi?

Google’ın öncelikli işi olan arama sonuçlarıyla ilintili “machine learning” sistemi kısa bir süre önce açık kaynak kodlu hale geldi. İyi de Google mahremini neden herkese açık hale getirdi?
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google kendi mahremini neden açık kaynak kodlu hale getirdi?
Google’ın kullanıcı eylemleri ve sahip olunan veriyi kullanıcılara sunma noktasında çalışan bir çok sistemin alt yapısını oluşturan TensorFlow adlı “machine learning” sistemi, aslında Google’ın yapay zeka noktasında elde ettiği deneyimin hayat bulmuş hali. Şirketin kullandığı sistemlerin ikinci nesli olarak da lanse edilen bu alt yapı açık kaynak kodlu hale geldi.

Her kesimden geliştiricinin bu odakta bir şeyler yapabilmesini olanaklı kılacak olan bu adım ile Google’ın kendi mahremini açık ettiği şeklinde söylemler söz konusuydu belki ancak işin aslı biraz daha farklı. C++ temelli olarak geliştirilen TensorFlow’un açık kaynak kodlu hale gelmesinden sonra geliştiriciler Python ve C++ ile bu platformu kullanarak kendi yapılarını hazırlayabilecek.

Peki Google bunu neden herkesin kullanımına açtı?

Burada dikkat çekici nokta asıl önemli olan konunun alt yapı mı yoksa bu alt yapı ile elde edilen veri mi olduğu. Machine Learning noktasında deneyim anlamında dünyanın en kapsamlı alt yapıya sahip isimleri arasında Google adının tepelerde yer alacağına şüphe yok. İşte internet devi şirket de zaten tam olarak buna güveniyor.

TensorFlow kullanılarak belki çok daha gelişmiş sistemler kodlamak teorik olarak olanaksız değil ancak Google kimsenin kendisi kadar iyi bir arama algoritması inşa edemeyeceğinden emin olduğundan teknolojinin çekirdeğini açık hale getirmekte bir sakınca görmüyor. Sonuçta gelişen web teknolojileri olacak ve web’in gelişmesi de her zaman için en çok Google’a yarar sağlayacak.

Bugün internetin köşe başlarını tutmuş diyebileceğimiz 3 büyük şirket var. Bunlar Google, Facebook ve Apple. Google internet özgür olsun, duvarlara hapsolmasın istiyor. Facebook ise insanlara her şeyi Facebook içinde sunmanın peşinde. Apple tarafı ise uygulamaların üstünde işleyen bir dünya beklentisinde.

Belki bir yıl hatta birkaç ay sonra şu an mahrem denilen bir çok yenilikçi Google alt yapısı açık kaynak kodlu olarak sunulacak. Çünkü Google biliyor ki alanındaki en iyi mühendislerle çalışan ARGE ekibinden daha yenilikçi bir şeyler ortaya koymak, herkesin hizmetine sunulmuş bu yapılarla kolay kolay mümkün olmayacak. Ortaya çıktığı anda da zaten kapıyı açan şey parasal güç oluyor. Haliyle de asıl önemli olan şey araç değil bilgi olarak kalıyor.


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NeroWin 3 yıl en beğenilen
"Apple tarafı ise uygulamaların üstünde işleyen bir dünya beklentisinde." ne alakası var.
Apple insanların parasını ceplerinden nasıl alırım derdinde.
Zamanında dokunmatik bir telefon çıkartıp bir çok patent almış. Şimdi de bu patentleri büyüyen telefon firmalarına karşı kullanarak (Samsung) telefon piyasasının kendi etrafında şekillenmesini istiyor.
"Apple tarafı ise uygulamaların üstünde işleyen bir dünya beklentisinde." ne alakası var.Apple insanların parasını ceplerinden nasıl alırım derdinde.Za...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Axtrew 3 yıl
Google maliyetli ve riskli olan ar-ge işini dışarda binlerce hevesli insana havale etmiş, aynı zamanda bu geliştirmeyi yaparken kendi altyapısını kullanmasını sağlamış. Bunun üstüne geliştirme iyileştirme yapabilen kişiler altyapıya hakim yetişmiş bir google çalışanı olarak işe alınabilir, firmalar ise satın alınabilir. Ar-ge kaynaklarından daha hesaplı olacaktır. Unutmayın ki şirketler kâr etmek için vardır. Şirketlerin seviyesi insanlık ile değil kârları ile ölçülür.
Google maliyetli ve riskli olan ar-ge işini dışarda binlerce hevesli insana havale etmiş, aynı zamanda bu geliştirmeyi yaparken kendi altyapısını kullanmasını s...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
gooogle ın bir sistem açığını bulana 1000 ile 10,000 $ arası para vermektedir !
ama aynı sistem açığı kötü birisi tarafından kullanıldığında ise bu durumda bu işin maliyeti 1 milyon $ ile 1 milyar $ arası hem maddi hemde ticari itibar açısından manevi kayıp söz konusudur ! bu açıdan sen tüm kaynak kodları açarsan dünya üzerinde 1 milyon a yakın amatör ve profesyonel bilgisayar kullanıcısının ilgisini çeker ve olası en ufak açığı bile anında tesbit eder ve örneğin 10 tane sistem açığını bulan adama belki bunun karşılığında 10,000 $ verilse bile bu kişi bu konuda kariyer yapmasına olanak sağlar ! yani % 100 açık kaynak demek işletim sisteminin %100 daha güvenilir demektir !
dahası bir çok profesyonel hacker bile bir çok basit sistem açığından daha büyük sistemlere geçtiğini ifade ettiği için olası sistem açığının aslında büyüğü küçüğü yoktur.
tabi 10 tane sistem açığı bulmak herkese kısmet olmayacağı için
ve dahası kendi kendine sistem açıklarını bulan bir yapay zekaya tüm sistemi devretme noktasında
bir yapay zekayı anca gerçek zekalar ile yarışıtırıp sistem açığı olup olmadığını test etmek söz konusu
uzun lafın kısası açık kaynak kodu ; bir banka kasasının çelik kapısının çelik fabrikasında daha bir birine monte edilmemiş haliyle çelik levhalarını görmekten ötebir farkı yok yani açık kaynak kodu ortada hiç bir sistem açığı bırakmaz ; dahası açık kaynak demek , mutfağı %100 şeffaf olan bir lokanta gibidir camın arkasındaki ahçının ne kadar temiz bir şekilde işini güzelçe yaptığını görmenizden öte hiç bir şey göremezsiniz !
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Seefoo 3 yıl
NeroWin

Apple tarafı ise uygulamaların üstünde işleyen bir dünya beklentisinde. ne alakası var.Apple insanların parasını ceplerinden nasıl alırım derdinde.Zamanında dokunmatik bir telefon çıkartıp bir çok patent almış. Şimdi de bu patentleri büyüyen telefon firmalarına karşı kullanarak (Samsung) telefon piyasasının kendi etrafında şekillenmesini istiyor.


Şirketlerin hiçbiri kullanıcımın parası cebinde kalsın demez.Ne yazık ki mevcut sistem içimde karı maksimize etmek şirketlerin ana amacı.Apple ve Google bu amaca farklı şekillerde yürüyor.Apple bir yazılım alt yapısı oluşturup bir yapı üzerinde sorunsuzca çalışacak cihazlar piyasaya sunuyor.Herhangi bir apple cihazının mevcut teknoloji geliştirmek dışında bir şey yaptığını söyleyebilir miyiz?Yıllardır aynı ürün gamına sahipler.Mevcut telefonunun panelini büyütüp adına plus ekleyince olay oluyor.

Google ise kodları saklayamayarak her yere yayılma derdinde.En basitinden amatör geliştiricilerin custom rom ları örnek verilebilir.Amatör geliştiriciler google ın yazılımı üzerine geliştirme yapıyor,bu geliştiricilerin veya yeni özelliklerin herhangi biri başarılı olduğunda google ın bunu kendi bünyesine alarak gelişme şansı var.Ayrıca apple karşısında google da sütten çıkmış ak kaşık değil.Android 6 ya geçtiğinizde veya cyanogenmod gibi uygulama izinlerinin kontrolüne izin veren bir rom kullandığınızda göreceksiniz ki google inanılmaz veri topluyor.Telefon app i neden lokasyon bilgisi ister??!.Basit bir kullanıcının verisini toplasa ne olur toplamasa ne olur denilebilir ama google bunları kullanıcı davranışlarını profillemek için kullanıyor.

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esmerbuyucu 3 yıl
Baktı Apple karşısında şansı yok tabii ki açılıp saçılacak.
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Seyrim 3 yıl
Adamlar kendine güveniyor..
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OverClocK1ng 3 yıl
DarkHellKnightX
Bencil değil kısmına katılmıyorum. Windows Mobile kullanan birisi olarak benim kullandığım platforma destek vermeyen bir firma için bunun açıklaması ne olabilir? Ya bunu yapamayacak kadar dar bütçeli bir firma (ki bu çok saçma) ya da sadece kendine yarar sağlayacak platformlara destek verecek kadar bencil.

Pardon ama benim bildiğim kadarıyla Windows Mobile, Google'ın kardeşi falan değil, rakibi. Tabi ki rakibe yarar sağlamak istemez. Sen bakkal dükkanı açsan, rakibin olan bakkal gelişsin ve senin müşterilerin oradan alışveriş yapsın ister misin?
Ayrıca Windows Mobile, Microsoft'un değil mi? Hadi ufak bir firmanın olsa da, Google onu ezse, o zaman Google ufak firmaları bile rakip olarak görüyor ve eziyor deriz.
Mesela Apple çalışanları, Apple'da çalışmayı bir işkence olarak görüyormuş. Apple, çalışanlarına baskı falan yapıyormuş.
Google'da çalışanlara ise çok iyi bakılıyor ve iyi davranılıyorlar. Bu yüzden de güzel fikirler buluyorlar. Çünkü adamların kafası rahat.
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DarkHellKnightX 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

DarkHellKnightX
Bencil değil kısmına katılmıyorum. Windows Mobile kullanan birisi olarak benim kullandığım platforma destek vermeyen bir firma için bunun açıklaması ne olabilir? Ya bunu yapamayacak kadar dar bütçeli bir firma (ki bu çok saçma) ya da sadece kendine yarar sağlayacak platformlara destek verecek kadar bencil.


Pardon ama benim bildiğim kadarıyla Windows Mobile, Google'ın kardeşi falan değil, rakibi. Tabi ki rakibe yarar sağlamak istemez. Sen bakkal dükkanı açsan, rakibin olan bakkal gelişsin ve senin müşterilerin oradan alışveriş yapsın ister misin?

Ayrıca Windows Mobile, Microsoft'un değil mi? Hadi ufak bir firmanın olsa da, Google onu ezse, o zaman Google ufak firmaları bile rakip olarak görüyor ve eziyor deriz.

Mesela Apple çalışanları, Apple'da çalışmayı bir işkence olarak görüyormuş. Apple, çalışanlarına baskı falan yapıyormuş.

Google'da çalışanlara ise çok iyi bakılıyor ve iyi davranılıyorlar. Bu yüzden de güzel fikirler buluyorlar. Çünkü adamların kafası rahat.

Derdimi tam anlatamadım galiba. Olay Google'ın bu çocukça rekabet tutumu yüzünden zararlı çıkanın Windows Mobile ile birlikte Google hizmetlerini kullanmak isteyenler olması. Eğer Google burada rakip platforma avantaj sağlayacağı halde kullanıcılarını düşünüp hizmet sağlasaydı bende burada bu yorumları yapmıyor olurdum.

Ek olarak sen dükkan açsan ve müşterin rakip dükkandan alışveriş yapsa sen bu müşteriye tüm kapılarını kapatır mısın? Diğer dükkanda olmayan malları senden almasını da engeller misin?
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DarkHellKnightX 3 yıl
OverClocK1ng
Çünkü şeffaf bir firma. Bencil değil ve WEBin gelişmesini istiyor.

Bencil değil kısmına katılmıyorum. Windows Mobile kullanan birisi olarak benim kullandığım platforma destek vermeyen bir firma için bunun açıklaması ne olabilir? Ya bunu yapamayacak kadar dar bütçeli bir firma (ki bu çok saçma) ya da sadece kendine yarar sağlayacak platformlara destek verecek kadar bencil.
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Axtrew 3 yıl
Google maliyetli ve riskli olan ar-ge işini dışarda binlerce hevesli insana havale etmiş, aynı zamanda bu geliştirmeyi yaparken kendi altyapısını kullanmasını sağlamış. Bunun üstüne geliştirme iyileştirme yapabilen kişiler altyapıya hakim yetişmiş bir google çalışanı olarak işe alınabilir, firmalar ise satın alınabilir. Ar-ge kaynaklarından daha hesaplı olacaktır. Unutmayın ki şirketler kâr etmek için vardır. Şirketlerin seviyesi insanlık ile değil kârları ile ölçülür.
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acmtncy 3 yıl
Kızım olsa Google'a verirdim.
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NeroWin 3 yıl en beğenilen
"Apple tarafı ise uygulamaların üstünde işleyen bir dünya beklentisinde." ne alakası var.
Apple insanların parasını ceplerinden nasıl alırım derdinde.
Zamanında dokunmatik bir telefon çıkartıp bir çok patent almış. Şimdi de bu patentleri büyüyen telefon firmalarına karşı kullanarak (Samsung) telefon piyasasının kendi etrafında şekillenmesini istiyor.
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awolfinsky 3 yıl NeroWin
NeroWin

"Apple tarafı ise uygulamaların üstünde işleyen bir dünya beklentisinde." ne alakası var.

Apple insanların parasını ceplerinden nasıl alırım derdinde.

Zamanında dokunmatik bir telefon çıkartıp bir çok patent almış. Şimdi de bu patentleri büyüyen telefon firmalarına karşı kullanarak (Samsung) telefon piyasasının kendi etrafında şekillenmesini istiyor.

Yanlış biliyorsam düzeltin ama uygulama demek para demek değil mi ? Apple kadar aç gözlü,soyguncu bir firma dünya üstüne gelmedi.En nefret ettiğim firmalar listesinde Türk telekom ve apple başı çekiyor.Bunun için sonuna kadar özgürlük sonuna kadar google !
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OverClocK1ng 3 yıl
Çünkü şeffaf bir firma. Bencil değil ve WEB'in gelişmesini istiyor.
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umut_baris 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Çünkü şeffaf bir firma. Bencil değil ve WEB'in gelişmesini istiyor.

Google? Şeffaf?
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