Google kendi oyun platformunu duyurabilir

Bir süredir Project Stream adındaki çevrim içi oyun platformunu test eden ve sektörün darboğazlarını aşma amacında olduğunu ifade eden Google’ın daha büyük planları var. Firmanın kapsamlı bir oyun hizmeti duyuracağı ifade ediliyor.

Google büyük düşünüyor

Firmaya yakın kaynaklara göre Google geniş kapsamlı bir oyun hizmetini Mart ayındaki GDC 2019 oyun geliştiricileri konferansında tanıtmayı planlıyor. Xbox Live gibi abonelik, oyun hediyeleri, oyun kayıtları şeklinde özellikler sunacak hizmetin Project Stream platformunu da kapsayacağı ifade ediliyor.

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Google’ın sektörün sorunlarına çözüm bulmayı amaçlarken neden birden kendi servisini çıkarmaya yöneldiği bilinmiyor. Bir süre önce firmanın bir oyun donanımı bölümü kurması bunun işaretlerinden birisi olabilir. Bununla birlikte oyun hizmeti mobil tarafta mı olacak yoksa AAA oyunları mı kapsayacak net değil.

Son yıllarda geniş bant internetin daha yaygın bir kullanım alanı bulması çevrim içi hizmetlerin benimsenmesine de olanak tanıdı. Netflix, Hulu, Spotify, PS Now gibi çevrim içi hizmetler bu dönemde popüler hale geldi. İnternet dünyasında önemli bir role sahip olan Google’ın bu trendden uzak kalmak istemediği anlaşılıyor.