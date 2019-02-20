Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google kendi oyun platformunu duyurabilir

Konsol ve oyun ekosisteminin yanında Microsoft ile Sony çevrim içi oyun hizmetlerinden de önemli gelirler elde ediyor. Google yakın zamanda bu ikiliye rakip olabilir.
3 ay
4,6b
1
12
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google kendi oyun platformunu duyurabilir

Bir süredir Project Stream adındaki çevrim içi oyun platformunu test eden ve sektörün darboğazlarını aşma amacında olduğunu ifade eden Google’ın daha büyük planları var. Firmanın kapsamlı bir oyun hizmeti duyuracağı ifade ediliyor.

Google büyük düşünüyor

Firmaya yakın kaynaklara göre Google geniş kapsamlı bir oyun hizmetini Mart ayındaki GDC 2019 oyun geliştiricileri konferansında tanıtmayı planlıyor. Xbox Live gibi abonelik, oyun hediyeleri, oyun kayıtları şeklinde özellikler sunacak hizmetin Project Stream platformunu da kapsayacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "GlobalFoundries satılıyor"

Google’ın sektörün sorunlarına çözüm bulmayı amaçlarken neden birden kendi servisini çıkarmaya yöneldiği bilinmiyor. Bir süre önce firmanın bir oyun donanımı bölümü kurması bunun işaretlerinden birisi olabilir. Bununla birlikte oyun hizmeti mobil tarafta mı olacak yoksa AAA oyunları mı kapsayacak net değil.

Son yıllarda geniş bant internetin daha yaygın bir kullanım alanı bulması çevrim içi hizmetlerin benimsenmesine de olanak tanıdı. Netflix, Hulu, Spotify, PS Now gibi çevrim içi hizmetler bu dönemde popüler hale geldi. İnternet dünyasında önemli bir role sahip olan Google’ın bu trendden uzak kalmak istemediği anlaşılıyor.

 

Read more: https://www.tweaktown.com/news/64905/google-reveal-gaming-platform-gdc-2019/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 3 ay
Google büyük düşünüyor
google düşünmeden adım atmaz, vardır bi bildiği bekleyip görelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isakoc 3 ay
Nvidia da bir ara benzer bir platform kurmayı planlamıştı ama halen bir sonuç koymadı ortaya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berkayselcuk 3 ay isakoc
Geforce now dan bahsediyorsan betasini 6 7 aydir kullaniyorum, 50 megabit intle tr de bile gayet guzel calisiyor. Harika bir sistem, bir kac sikintisini da cozerlerse tutar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 ay
Rekabet iyidir.. Ama sadece pc değilde konsollarda da olacaksa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deswaaa 3 ay
Çöprosoft rekabeti sağlayacağı yok zaten bu kafayla
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 3 ay Deswaaa
300-400-489 tl oyun fiyatlarını eleştiren insanlara saldıran fanboyları destekleyip "adamı böyle yontarlar" deyip ondan sonra da ikinci elde ucuz oyun peşine düşen insanların rekabetten bahsetmesi de baya komik. Ben sana blok dememiştim, blok.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barballow 3 ay
Google gibi bir firmanın oyun sektörüne giriyor olması rekabeti artıracaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4621 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, project stream ve
3 etiket daha Web Siteleri Internet Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay 2si Bilmez | Süper Güçler 3 ay Leica Q2'nin detayları ortaya çıkmaya başladı 3 ay CRISPR sayesinde organ nakilinde doku reddi tarih olacak 3 ay Opera'nın Android versiyonunda, reklam engelleme özelliğinin kullanımı kolaylaştı 3 ay iPad Mini 5 önceki model ile aynı tasarıma sahip olabilir 3 ay Milyarderler sıraya girdi: Rusya, ISS'e uzay turisti taşımaya başlıyor 3 ay Lenovo Z6 Pro'nun Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı kesinleşti 3 ay Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı 3 ay Kablosuz şarj özellikli Mi Powerbank duyuruldu 3 ay Logitech MX518 oyuncu faresi geri döndü 3 ay iOS 12 sürümü Siri üzerinden jailbreak yapılabiliyor 3 ay Razer telefon bölümü kapatıldı, Razer Phone 3 iptal edildi 3 ay Tesla CEO'su Elon Musk, tam otonom sürüş için tarih verdi 3 ay Windows 10 Zaman Çizelgesi özelliği Chrome'a ​​geliyor 3 ay Vivo V15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Sahibinden.com’a rekor teklif! [Güncellendi] 3 ay Samsung Galaxy S10 incelemesi sızdırıldı 3 ay Ev ödevini robota yaptıran öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu 3 ay Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu 3 ay Youtube, kanallara uyguladığı ceza sistemini değiştirdi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Google kendi oyun platformunu duyurabilir Sonraki MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme 3 ay Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay 'Obi-Wan Kenobi' dizisi için hazırlıklar başladı: Disney+'da yayınlanacak 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView bu kez Geekbench'te ortaya çıktı 3 ay PS Vita dönemi sona eriyor: Sony üretimi durdurma kararı aldı 3 ay Amazon’dan 2030 yılı itibariyle sevkiyatların yarısında, sıfır karbon salınımı hedefi 3 ay Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu 3 ay Mobil bankacılık ve telefon bankacılığında yeni dönem başlıyor 3 ay 2019 Mazda 3'ün Avrupa'daki motor seçenekleri belli oldu 3 ay Android Go telefonlara Qualcomm QM215 yonga seti 3 ay Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok" 3 ay GlobalFoundries satılıyor 3 ay ODTÜ İşletme Topluluğu Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi için kayıtlar başladı 3 ay Reklam filmi yayınlandı: İşte karşınızda Galaxy S10 ve Galaxy Buds 3 ay Huawei P30 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı 3 ay Oppo'nun R serisi akıllı telefonları artık üretilmeyebilir 3 ay Xiaomi Mi9 ve özellikleri | Yeni nesil amiral gemisi 3 ay Su damlası çentikli Vivo U1 resmen tanıtıldı 3 ay Yarın tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9’a dair bildiğimiz her şey 3 ay Amazon, Netflix ile savaş planını duyurdu: Yılda 30 film Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim