Google, kötü amaçlı Chrome eklentilerine son vermek için yeni kurallar getirdi

Teknoloji Editörü
Google, kullanıcıların birçok işini pratik bir hale getiren ve işlevselliği ile öne çıkan Chrome eklentilerinin kötüye kullanılmasından son derece rahatsız. Şirketten yapılan yeni açıklamayla artık Chrome Web Mağazası'ndaki eklentilere, kötü kullanımı engellemek için yeni kurallar getirildiği duyuruldu.
Eklentilere kısıtlamalar getirilebilecek
İnternet tarayıcısı Chrome'un mevcut sürümünde, bir eklenti ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin tüm verilerine ve içeriğine tam erişim elde etme yeteneğine sahip olabiliyor. Bu bir sitenin temasını değiştirmek ve yeni özellikler eklemek gibi kullanıcıların işine yarar bir şekilde kullanılabilse de, reklam kodu enjekte edilmesi, veri madenciliği yapılması ve şifre hırsızlığı gibi kötü niyetli etkinliklerin gerçekleştirilmesine de olanak sağlıyordu.
https://blog.chromium.org/2018/10/trustworthy-chrome-extensions-by-default.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle