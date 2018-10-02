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Google, kötü amaçlı Chrome eklentilerine son vermek için yeni kurallar getirdi

Arama devi Google, internet tarayıcısı Chrome eklentilerine gizliliği ve güvenliği arttıran yeni kurallar getirdiğini açıkladı. Değişiklikler Chrome 70 sürümü ile gelecek.
7 ay
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1
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, kullanıcıların birçok işini pratik bir hale getiren ve işlevselliği ile öne çıkan Chrome eklentilerinin kötüye kullanılmasından son derece rahatsız. Şirketten yapılan yeni açıklamayla artık Chrome Web Mağazası'ndaki eklentilere, kötü kullanımı engellemek için yeni kurallar getirildiği duyuruldu.

Eklentilere kısıtlamalar getirilebilecek

İnternet tarayıcısı Chrome'un mevcut sürümünde, bir eklenti ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin tüm verilerine ve içeriğine tam erişim elde etme yeteneğine sahip olabiliyor. Bu bir sitenin temasını değiştirmek ve yeni özellikler eklemek gibi kullanıcıların işine yarar bir şekilde kullanılabilse de, reklam kodu enjekte edilmesi, veri madenciliği yapılması ve şifre hırsızlığı gibi kötü niyetli etkinliklerin gerçekleştirilmesine de olanak sağlıyordu.
Chrome 70 sürümü ile kullanıcılar artık bir eklentinin erişime sahip olduğu siteleri kısıtlama olanağına sahip olacak. Bu yeni ayar ile uzantının yalnızca belirli bir siteye veya tüm sitelere erişimi olup olmayacağını belirleme şansına sahip olacaksınız. Maalesef Google bu seçeneğin varsayılan olarak erişim engeli şeklinde gelmeyeceğini ve kullanıcıların değişiklikleri kendilerinin yapacağını açıkladı.

https://blog.chromium.org/2018/10/trustworthy-chrome-extensions-by-default.html Yorum Yaz
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