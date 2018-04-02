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Güney Koreli sigorta şirketi hacklenen kripto para borsasına ödeme yapmayacak

Güney Kore'nin önde gelen sigorta şirketlerinden DB Insurance, geçtiğimiz yıl siber saldırıya uğrayan kripto para borsası Youbit'in sigorta tazminat talebini reddetti.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Güney Kore'nin önemli kripto para borsalarından Youbit, geçtiğimiz yıl nisan ayında siber saldırıya uğramış ve hackerlar borsadan yaklaşık 4 bin Bitcoin'i çalmıştı. Bu saldırının etkilerini henüz tamamen atlatamayan borsa, aralık ayında ikinci kez siber saldırıya uğramış ve bu saldırıda borsaya ait varlıkların yüzde 17'sinin çalındığı bildirilmişti. İkinci saldırının ardından iflas başvurusunda bulunan borsa, iflas başvurusunda bulunurken siber saldırıların yarattığı zararı karşılamak için ülkenin önde gelen sigorta şirketi DB Insurance'a başvurmuş ve 2.8 milyon dolar sigorta tazminatı talep etmişti.

Tazminat talebi reddedildi  

Aralık ayındaki siber saldırıdan sadece birkaç hafta önce 1 Aralık tarihinde, DB Insurance şirketi ile yıllık 244.000$'lık sigorta primi karşılığında 2.8 milyon dolarlık sigorta tazminatı sağlanması için anlaşan Youbit'in talebi sigorta şirketi tarafından reddedildi. Youbit'in çatı şirketi Yapian'ın açıklamasına göre sigorta şirketi Youbit'i, sigorta sözleşmesini imzalarken dürüst davranmamakla suçluyor. Youbit ile siber saldırıları da kapsayan bir sorumluluk sigortası üzerinde anlaşan DB Insurance; Youbit ve Yapian'ın sigorta temin tazminatı sağlanmadan önce şirketin önemli bilgileri açıklamasını gerektiren ön bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiğini ileri sürüyor.
Ön bildirim yükümlülüğünü ihlal ve dürüst davranmama iddialarının yanı sıra DB Insurace yetkilisi söz konusu miktarın çok fazla olduğunu belirterek Youbit'in ancak mahkeme yoluyla sigorta tazminat talebinde bulunacağının da altını çiziyor. Yapian'ın açıklamalarında DB Insurance'ın iddialarının dayanağına yer verilmediği için Youbit'in ne gibi bilgileri sigorta sağlayıcısıyla paylaşmadığı bilinmiyor ancak iki şirket arasındaki uyuşmazlık için mahkeme yolu görünüyor. 

https://cointelegraph.com/news/south-korea-insurance-company-denies-hacked-crypto-exchanges-damages-claim Yorum Yaz
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Turkforce 1 yıl
Rüya sigortası da yapıyorlarmıymış acaba?
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yimmasabi 1 yıl
Dijital ortamda sigorta olayı çok sakat. Ya adam kasıtlı bi açık yapıp bir arkadaşına çektirmişse. Benzer durum NiceHash için de söyleniyordu. Tüm donanım ve veritabanının sahibi olan şirkette olduğu durumda sigortalanması zor bir durum bence. Sigortalayan firmanın veritabanı ve donanımı olsa ya da onun güvenerek çalıştığı bir kurum o zaman olabilir belki.
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H34RTL3SS 1 yıl
madem eksik belge var imza atma, sigorta şartları gereğini istemeleri son derece normal
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