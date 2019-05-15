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Google, kullanıcıları adeta reklama boğacak

Bir süre sonra Google arama başta olmak üzere pek çok Google bileşeninde agresif bir reklam politikası başlayacak. Amaç kullanıcıları daha fazla etkileşime sokmak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelirlerinin yüzde 95 civarını reklamlardan elde eden Google haliyle bu alana daha fazla yatırım yapıyor. Yeni gelişmeler kullanıcıların adeta Google reklamlarına boğulacağı yönünde.

Reklam reklam üstüne

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre mobil arama sonuçlarında ve Google uygulamasında birkaç farklı kategoride daha yeni reklam gösterimleri yapılması planlanıyor. Böylece kullanıcılara aradıkları ürünlerle ilgili daha fazla bilgi sunulacak.

Ayrıca Bkz. "TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu"

İlk reklam çeşidi Keşif reklamları. Bu reklamlar kullanıcıların yaptıkları aramalara göre Google ürünlerinde karşılarına çıkacak. Ayrıca içerisinde geçiş yapılabilen 8 kartlık Galeri reklam türü de sunulacak. Bu kombinasyon sayesinde markaların kullanıcılarla daha fazla etkileşime gireceği ifade ediliyor. Bu tür reklamların yüzde 25 civarında daha fazla etkileşim ürettiği tespit edilmiş.

Diğer taraftan standart reklam türlerinin Google uygulamasındaki keşfet bölümünde ve mobil ana sayfada daha fazla görünmesi planlanıyor. Bu bileşenler milyarlarca Android ana ekranında yer aldığı için kapsamı da geniş olacak.

Bir süre önce YouTube videolarının altında alışveriş bağlantıları göstermeye başlayan Google bunu Fotoğraflar gibi diğer uygulamalarına da yaymayı planlıyor. Yani Google kullanıcıları adeta reklam bombardımanına tutulacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-mobile-ads_id116045 Yorum Yaz
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Celonfix 3 hf. en beğenilen
Temiz bir Rom + Root + microG. Alın size Google'sız Android deneyimi
.
Youtube yerine Youtube Vanced veya NewPipe, Chrome yerine Brave Browser,Bromite veya Kiwi Browser kullanılabilir.
Temiz birRom+Root+microG. Alın size Google'sız Android deneyimi.Youtube yerineYoutube Vancedveya...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Rachsuchtig 3 hf. Celonfix
Celonfix
Temiz bir Rom + Root + microG. Alın size Google'sız Android deneyimi
.
Youtube yerine Youtube Vanced veya NewPipe, Chrome yerine Brave Browser,Bromite veya Kiwi Browser kullanılabilir.

Arama motoru olarak Google yerine DuckDuckGo, gizlilik odaklı, kullanılabilir.
CelonfixTemiz birRom+Root+microG. Alın size Google'sız Android deneyimi.Youtube yerine
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1 Yanıt Yanıtla +6
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khytr89 3 hf.
Aza kanaat etmeyen cogu bulamaz google efendi, en buyuk hatan kendini alternatifsiz sanman.
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fuckulteli 3 hf.
Android Youtube uygulamasında 8-10 dakikalık videoda 3-5 reklam çıkması en sinir bozucu olan + birde dikine olarak genişleyen reklam görseli sinir bozucu.
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Celonfix 3 hf. en beğenilen
Temiz bir Rom + Root + microG. Alın size Google'sız Android deneyimi
.
Youtube yerine Youtube Vanced veya NewPipe, Chrome yerine Brave Browser,Bromite veya Kiwi Browser kullanılabilir.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Rachsuchtig 3 hf. Celonfix
Celonfix
Temiz bir Rom + Root + microG. Alın size Google'sız Android deneyimi
.
Youtube yerine Youtube Vanced veya NewPipe, Chrome yerine Brave Browser,Bromite veya Kiwi Browser kullanılabilir.

Arama motoru olarak Google yerine DuckDuckGo, gizlilik odaklı, kullanılabilir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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dr20mouse 3 hf.
Telefonda disconnect pro YouTube da vanced akar ??
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SEO-Uzmanı 3 hf.
şirketlerde canlılar gibi
doğar, büyü ve doğada çözülür giderler ! :)
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Tommy Shelby 3 hf.
Aferin google
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McSingin 3 hf.
Kadın&Erkek The End. Her iki cinside gebe bırakan tek şey teknoloji galiba, Kazanan umarım insanlık olur.
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hamzasoph 3 hf.
Android e neden sorun olsun. Android te iş kolay aslında. Chrome da reklam çıkarsa Samsung browser, opera, Firefox gibi yüzlerce alternatif var. Ayrıca sisteme reklam eklerse root yapar kaldırır. Çözüm çok yani
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yorumculuklar 3 hf.
Bekliyordum, DuckDuckGo'ya sert geçiş yapma vakti geldi, arada asistan kullanmak için Google durur sadece
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deoks 3 hf.
Bir de sen vur google
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