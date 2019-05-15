Google, kullanıcıları adeta reklama boğacak

Gelirlerinin yüzde 95 civarını reklamlardan elde eden Google haliyle bu alana daha fazla yatırım yapıyor. Yeni gelişmeler kullanıcıların adeta Google reklamlarına boğulacağı yönünde.

Reklam reklam üstüne

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre mobil arama sonuçlarında ve Google uygulamasında birkaç farklı kategoride daha yeni reklam gösterimleri yapılması planlanıyor. Böylece kullanıcılara aradıkları ürünlerle ilgili daha fazla bilgi sunulacak.

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İlk reklam çeşidi Keşif reklamları. Bu reklamlar kullanıcıların yaptıkları aramalara göre Google ürünlerinde karşılarına çıkacak. Ayrıca içerisinde geçiş yapılabilen 8 kartlık Galeri reklam türü de sunulacak. Bu kombinasyon sayesinde markaların kullanıcılarla daha fazla etkileşime gireceği ifade ediliyor. Bu tür reklamların yüzde 25 civarında daha fazla etkileşim ürettiği tespit edilmiş.

Diğer taraftan standart reklam türlerinin Google uygulamasındaki keşfet bölümünde ve mobil ana sayfada daha fazla görünmesi planlanıyor. Bu bileşenler milyarlarca Android ana ekranında yer aldığı için kapsamı da geniş olacak.

Bir süre önce YouTube videolarının altında alışveriş bağlantıları göstermeye başlayan Google bunu Fotoğraflar gibi diğer uygulamalarına da yaymayı planlıyor. Yani Google kullanıcıları adeta reklam bombardımanına tutulacak.