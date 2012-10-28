Google, lobi harcamalarında rekor kırdı: 13,13 milyon dolar

İnternet devi Google, lobi çalışmalarına önemli bütçeler ayırmayı sürdürüyor. 2012 yılının 3.çeyreğinin tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkan son veriler Google'ın yılın başından bu yana yaptığı lobi harcamalarının 2011 yılındaki tutarı geçtiğini gösteriyor.

Açıklanan verilere göre Google, 3.çeyrekte 4,18 milyon dolar lobi harcaması yaptı. Böylece Google'ın 2012'nin ilk üç çeyreği boyunca yaptığı toplam lobi harcamaları 13,13 milyon dolara yükselirken; geçen sene ise bu kalemin değeri 9,68 milyon dolardı.

Gelen son rekorla birlikte Google, ilaç endüstrisinin önde gelen isimleri ve AT&T'nin arkasından Amerika'nın en fazla lobi harcaması yapan 7.şirketi olurken; lobi çalışmaları için rakiplerden Microsoft 3.çeyrekte 1,86 milyon dolar, Facebook 980 bin dolar, Apple ise 460 bin dolar harcadı.

Hatırlanacağı üzere Google, özellikle yılın ilk çeyreğinde SOPA'ya karşı olarak 5,03 milyon dolarlık lobi harcaması yapmıştı.

<a href="http://allthingsd.com/20121024/google-on-track-for-another-record-high-lobbying-expenses/">AllThingsD</a>