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Google, lobi harcamalarında rekor kırdı: 13,13 milyon dolar

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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İnternet devi Google, lobi çalışmalarına önemli bütçeler ayırmayı sürdürüyor. 2012 yılının 3.çeyreğinin tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkan son veriler Google'ın yılın başından bu yana yaptığı lobi harcamalarının 2011 yılındaki tutarı geçtiğini gösteriyor.

Açıklanan verilere göre Google, 3.çeyrekte 4,18 milyon dolar lobi harcaması yaptı. Böylece Google'ın 2012'nin ilk üç çeyreği boyunca yaptığı toplam lobi harcamaları 13,13 milyon dolara yükselirken; geçen sene ise bu kalemin değeri 9,68 milyon dolardı.

Gelen son rekorla birlikte Google, ilaç endüstrisinin önde gelen isimleri ve AT&T'nin arkasından Amerika'nın en fazla lobi harcaması yapan 7.şirketi olurken; lobi çalışmaları için rakiplerden Microsoft 3.çeyrekte 1,86 milyon dolar, Facebook 980 bin dolar, Apple ise 460 bin dolar harcadı.
Hatırlanacağı üzere Google, özellikle yılın ilk çeyreğinde SOPA'ya karşı olarak 5,03 milyon dolarlık lobi harcaması yapmıştı.

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Raikirin 6 yıl en beğenilen
Lobi harcamasından kastın ne olduğunu öğrenip haberi tekrar okuyacağım.Bundan haberde bahsedilmesini de tercih ederdim.
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Master-Fİ 6 yıl
Kendi urunlerinden ilgili kurumlara hediyeler sunmak,patronlara mudurlere yemek ismarlamak,tatile cikarmak,yalakalik yapmak vs.
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teramit 6 yıl
bir firma verdiği rüşvetin kaydını açıklar mı?
amerikada teşvik primi yasal mı?
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 6 yıl teramit
teramit
bir firma verdiği rüşvetin kaydını açıklar mı?
amerikada teşvik primi yasal mı?

Amerikada buna bakis biraz farkli. Bir cesit reklam calismasi olarak algilaniyor. Is rusvete donusmedigi surece. Acikcasi bende cok etik bulmuyorum ama amerikanin gercegide bu. Bu paranin buyuk kismini sopa gibi interneti kisitlayacak bir yasaya karsi kullanmalarini hos buluyorum sadece.
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nurettinaz 6 yıl
Google apple ın davalarından korunmamnın yolunu bulmuş gibi ki çokta iyi yapıyor ama o parada çok aga...
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free_agent 6 yıl
Ürün kalitesi-aldığı övgü diyagramındaki uçurumdan belli değil mi?
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HAAltuntas 6 yıl
Lobi harcamasının anlamını biliyorum ama bilmeyen büyük kesimi yadırgayacak değilim. Bu yüzden haberde geçmemesi tuhaf olmuş.
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danGerfuLL 6 yıl
Adamlarda para var huzur var.


Zenginin lobisi fukaranın çenesine vururmuş.
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CertificatedStaff 6 yıl
lobi harcaması ne demek bilmiyorum biri açıklasın.
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Ajzen 6 yıl
13.13 Milyon Dolar mı ?
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Master-Fİ 6 yıl
Kendi urunlerinden ilgili kurumlara hediyeler sunmak,patronlara mudurlere yemek ismarlamak,tatile cikarmak,yalakalik yapmak vs.
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cengizhan1903 6 yıl
Herşey eksik
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Raikirin 6 yıl en beğenilen
Lobi harcamasından kastın ne olduğunu öğrenip haberi tekrar okuyacağım.Bundan haberde bahsedilmesini de tercih ederdim.
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darkaura 6 yıl
Sopa'ya karsi lobi yalmasi guzel bir sey. Ki lobi harcamasinin yarisi nerdiyse bu. Sopa kanunu gecerse korsani onliyecez diye internetin ozgur ortamininin canina okuyacaklar.
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La Bebé 6 yıl
googleı severim guzeldir guzel
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FragM 6 yıl
Lobi harcaması nedir? Türkçesi yok mu bunların, ayıp ayıp.
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