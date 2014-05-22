Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google marka değeri sıralamasında Apple'ı geçerek birinci sıraya yükseldi

Araştırma şirketi Millward Brown'ın son raporuna göre teknoloji devi Google, $159 milyar marka değeriyle dünyanın en değerli markası konumuna yükseldi
5 yıl
762
1
75
Operatörler - Kurumsal Haberler
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google marka değeri sıralamasında Apple'ı geçerek birinci sıraya yükseldi
Araştırma şirketi Millward Brown'ın son raporuna göre teknoloji devi Google, $159 milyar marka değeriyle dünyanın en değerli markası konumuna yükseldi. Geçen yıla oranla %40'lık bir artış yaşayarak bu başarıya imza atan Google'ı , %20'lik değer kaybıyla ikinci sıraya yerleşen, $148 milyar marka değeriyle Apple takip ediyor. 
Google Glass, Project Ara, sürücüsüz araç projeleri ve satın aldığı stratejik firmalar gibi faktörlerle marka değerini artırmayı başaran Google'ın birinci sırada yer aldığı listedeki bazı önemli sıralar ise şöyle;  
3. IBM - $108 Milyar
4. Microsoft - $90 Milyar
5. Mc Donald's - $86 Milyar 
.
10. Amazon - $64 Milyar
.
21. Facebook - $36 Milyar
.
26. Toyota - $30 Milyar 
.
29. Samsung -  $26 Milyar
.
71. Twitter - $14 Milyar
İlk 100 değerli markanın yer aldığı listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.cnet.com/news/apple-dethroned-by-google-as-worlds-most-valuable-brand/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
P3rF3cT55 5 yıl en beğenilen Golden Gate
EmreFB1907

Google ' ı 1. sıraya taşıyan androidin başarısı değil .

En dandirik cihazda bile android kullanılıyor olması ve arama motoru .

Google sadece androidden ibaret değilki. Apple ile kıyaslanması yanlış bir kere. Bir kere gmail kullanan milyonlarca insan var. Google arama motoru üzerinden günlük bilmem kaç milyar arama yapılıyor. Harita servislerinde herkes google maps kullanıyor. Adamların dünyaya interneti yaymak gibi bir amaçları var. Geniş banttan tutun insansız hava aracı, zeplin gibi 100 lerce projeleri var. İnsansız hareket edebilen araba deyince akla gelen firma Google. Her gün milyarın üzerinde video Google ın servisi olan youtube dan izleniyor. Adamlarda öyle bir kendi yaptıkları database sistemi ve algoritması varki tüm bu yükü rahatlıkla kaldırabiliyor, yanında Oracle ın sistemleri falan halt etmiş öyle bir database yani. Tüm bunların üstüne dünya üzerinde televizyonundan tut telefonuna,tabletine,gözlüğüne,saatine ucuz,pahalı milyonlarca cihaz üzerinde Google ın android işletim sistemi kullanılıyor. Adamlar şimdi de çok ünlü bir robotic firması olan Boston Dynamics i satın aldı. Bütün bunlar karşısında Apple ne yapıyor ürün gamı sadece Ipad,Iphone,Imac den ibaret. Sadece işletim sistemlerini sağdan soldan topladıkları gösterişli donanımlar üzerine kurup sağlam reklam ve toplum algısı ile parayı kırıyorlar. Ki onda bile android 4.4.2 li bir nexus un ios 7 li bir 5s den eksiği yoktur fazlası vardır. Geçin bu fanboy ayaklarını. Adamlar yapıyor sizede helal olsun demek düşer.
EmreFB1907Google ' ı 1. sıraya taşıyan androidin başarısı değil .En dandirik cihazda bile android kullanılıyor olması ve ara...
Devamını Gör
Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 5 yıl
samsung marka olarak 26 milyar dolarmış?? o iğrenç hamburgerleri ile mc donald's 86 milyar dolar ediyorsa samsung'un 186 katrilyon dolar filan etmesi lazım.

whatsapp'ın 19 milyar dolara gittiği bir dünyada samsung nasıl 26 milyar?

ne saçma liste lan bu?
samsung marka olarak 26 milyar dolarmış?? o iğrenç hamburgerleri ile mc donald's 86 milyar dolar ediyorsa samsung'un 186 katrilyon dolar filan etmesi lazım.
Devamını Gör
10 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 5 yıl Schnitter
Schnitter

Apple artık yenilikci bir şeyler yapması gerektiğini anlar umarım.

Valla onu bunu satın ala ala devrimci teknoloji ayağı yaptı yıllardır. 4s ten beridir de kaymağını yer oldu.

4s e kadar önceki modellere de destek veren apple sonradan 180 derece dönüş yaptı.

Apple'ın da batacağı günleri görürürüz umarım. O binasının yağmalandığını görmek istiyorum.

Apple sadece kılıfına uydurmayı iyi biliyor. Stabilite dışında bir numarası yok.
SchnitterApple artık yenilikci bir şeyler yapması gerektiğini anlar umarım.Valla onu bunu satın ala ala devrimci teknol...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
dahada büyür
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordakrep 5 yıl
google bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
du riechst so gut 5 yıl
Şu Robot olaylarıda googlea çok destek sagladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DENIZCISERKAN 5 yıl
Eğer Google Android konusunda da bir disiplin oluşturup iOS misali performanslı bir mobil işletim sistemi ortaya çıkarırsa; işte o zaman cidden taşlar yerinden oynar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 5 yıl
En geç iPhone 6 gelsin Apple yine devralır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Floki Vilgerdarson 5 yıl
google ın heryerde ayağı var apple sadece belirli ürünler google bi kere arama motoru pc bilmeyenler bile google amca yı biliyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Adamlar yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hukuksever 5 yıl
Kesinlikle android
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ender ahmet 5 yıl
yazılım büyüktür donanımdan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dejavu 5 yıl
Bir Türk sirketinin olmaması cok acı.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soralalp 5 yıl dejavu
Hocam bu söylediğiniz çok doğru ve bunun nedeni insanin içini acitir derecede.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hi im bsavr 5 yıl
Anddroid - iOS - WP
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhangokhan33 5 yıl
ilk 5 e mcdonalds girmiş helal olsun bu devlerin arasına girmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GylR? 5 yıl
Markaların değerlerinin birçok ülkeye gölgelik edecek kadar yüksek olduğunu görmek garip!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
762 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, microsoft ve
5 etiket daha samsung facebook google Apple ibm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Huawei Ascend P7 test masamızda 5 yıl SanDisk 128GB Ultra microSD hafıza kartı video inceleme "Telefonlara kapasite dopingi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim