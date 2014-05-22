Google marka değeri sıralamasında Apple'ı geçerek birinci sıraya yükseldi

Haber Editörü
Araştırma şirketi Millward Brown'ın son raporuna göre teknoloji devi Google, $159 milyar marka değeriyle dünyanın en değerli markası konumuna yükseldi. Geçen yıla oranla %40'lık bir artış yaşayarak bu başarıya imza atan Google'ı , %20'lik değer kaybıyla ikinci sıraya yerleşen, $148 milyar marka değeriyle Apple takip ediyor.
Google Glass, Project Ara, sürücüsüz araç projeleri ve satın aldığı stratejik firmalar gibi faktörlerle marka değerini artırmayı başaran Google'ın birinci sırada yer aldığı listedeki bazı önemli sıralar ise şöyle;
3. IBM - $108 Milyar
4. Microsoft - $90 Milyar
5. Mc Donald's - $86 Milyar
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10. Amazon - $64 Milyar
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21. Facebook - $36 Milyar
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26. Toyota - $30 Milyar
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29. Samsung - $26 Milyar
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71. Twitter - $14 Milyar
İlk 100 değerli markanın yer aldığı listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.cnet.com/news/apple-dethroned-by-google-as-worlds-most-valuable-brand/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google sadece androidden ibaret değilki. Apple ile kıyaslanması yanlış bir kere. Bir kere gmail kullanan milyonlarca insan var. Google arama motoru üzerinden günlük bilmem kaç milyar arama yapılıyor. Harita servislerinde herkes google maps kullanıyor. Adamların dünyaya interneti yaymak gibi bir amaçları var. Geniş banttan tutun insansız hava aracı, zeplin gibi 100 lerce projeleri var. İnsansız hareket edebilen araba deyince akla gelen firma Google. Her gün milyarın üzerinde video Google ın servisi olan youtube dan izleniyor. Adamlarda öyle bir kendi yaptıkları database sistemi ve algoritması varki tüm bu yükü rahatlıkla kaldırabiliyor, yanında Oracle ın sistemleri falan halt etmiş öyle bir database yani. Tüm bunların üstüne dünya üzerinde televizyonundan tut telefonuna,tabletine,gözlüğüne,saatine ucuz,pahalı milyonlarca cihaz üzerinde Google ın android işletim sistemi kullanılıyor. Adamlar şimdi de çok ünlü bir robotic firması olan Boston Dynamics i satın aldı. Bütün bunlar karşısında Apple ne yapıyor ürün gamı sadece Ipad,Iphone,Imac den ibaret. Sadece işletim sistemlerini sağdan soldan topladıkları gösterişli donanımlar üzerine kurup sağlam reklam ve toplum algısı ile parayı kırıyorlar. Ki onda bile android 4.4.2 li bir nexus un ios 7 li bir 5s den eksiği yoktur fazlası vardır. Geçin bu fanboy ayaklarını. Adamlar yapıyor sizede helal olsun demek düşer.
whatsapp'ın 19 milyar dolara gittiği bir dünyada samsung nasıl 26 milyar?
ne saçma liste lan bu?
Valla onu bunu satın ala ala devrimci teknoloji ayağı yaptı yıllardır. 4s ten beridir de kaymağını yer oldu.
4s e kadar önceki modellere de destek veren apple sonradan 180 derece dönüş yaptı.
Apple'ın da batacağı günleri görürürüz umarım. O binasının yağmalandığını görmek istiyorum.
Apple sadece kılıfına uydurmayı iyi biliyor. Stabilite dışında bir numarası yok.