Google marka değeri sıralamasında Apple'ı geçerek birinci sıraya yükseldi

Araştırma şirketi Millward Brown'ın son raporuna göre teknoloji devi Google, $159 milyar marka değeriyle dünyanın en değerli markası konumuna yükseldi. Geçen yıla oranla %40'lık bir artış yaşayarak bu başarıya imza atan Google'ı , %20'lik değer kaybıyla ikinci sıraya yerleşen, $148 milyar marka değeriyle Apple takip ediyor.

Google Glass, Project Ara, sürücüsüz araç projeleri ve satın aldığı stratejik firmalar gibi faktörlerle marka değerini artırmayı başaran Google'ın birinci sırada yer aldığı listedeki bazı önemli sıralar ise şöyle;

3. IBM - $108 Milyar

4. Microsoft - $90 Milyar

5. Mc Donald's - $86 Milyar

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10. Amazon - $64 Milyar

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21. Facebook - $36 Milyar

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26. Toyota - $30 Milyar

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29. Samsung - $26 Milyar

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71. Twitter - $14 Milyar

İlk 100 değerli markanın yer aldığı listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/apple-dethroned-by-google-as-worlds-most-valuable-brand/