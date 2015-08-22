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Google, masaüstü arama sonuçlarına "Twitter" entegrasyonu getirdi

3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, masaüstü arama sonuçlarına
 
Geçtiğimiz Şubat ayında popüler mikroblog platformu Twitter'ın eski CEO'su Dick Costolo, servisin internet devi Google ile geleceğe yönelik önemli entegrasyon çalışmaları planladığını söylemişti. Bu doğrultuda iki firma arasında yeni bir süreç devreye girdi.  
Kısa süre içerisinde dünya geneline de açılacağı tahmin edilen özellik, Google'ın masaüstü arama sonuçlarında Twitter içeriklerinin yer almasına dayanıyor. Örneğin "Google Twitter" şeklinde yapılan bir Google araması ile direkt olarak resmi Google Twitter hesabından atılan tweetler görüntülenebiliyor. Alternatif olarak hashtag yani etiket üzerinden yapılan aramalarda da konuyla alakalı tweetler karşımıza çıkıyor.
Bu entegrasyon Mayıs ayından bu yana Google'ın mobil sitesi ile uygulamasında bulunuyor ve artık masaüstü de sürece dahil oluyor.
Google, masaüstü arama sonuçlarına
 

http://thenextweb.com/google/2015/08/21/google-integrates-twitter-into-its-desktop-search-results/ Yorum Yaz
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Rajeesh 3 yıl
aynen daha önce vardı buna benzer bi olay
sonra google plusı falan acınca şeylik yapıp kaldırdılar
beter oldu google ahını almıs twitterın batırdı plusı hahah
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rtsbora 3 yıl
Twitter'da bu özelliği kapatmanın bir ayarı var mı? Facebook'ta paylaşımlarımızın aramalarda çıkmasını engelleyebiliyoruz.
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klimatavsiye 3 yıl
2-3 sene önce bu olay zaten vardı daha sonra kaldırmışlardı.
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Virinom 3 yıl
Cenkay KESER
Daha Türkiyede devreye girmemiş galiba. Arama sonuçları eskisi gibi, bir değişiklik yok.

Önbellekten dolayı olabilir. Gizli sekme açarak aramayı deneyin veya önbelleği temizleyin.
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Statistik 3 yıl
Duzeltme:Google, masaüstü arama sonuçlarına "Troller" entegrasyonu getirdi.

Artik arama yaptigimizda ergenlerin attigi tivitler de karsimiza cikacak
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kadirirdem 3 yıl
türkiye'de de geçmiş durumda...
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Cenkay KESER 3 yıl
Daha Türkiye'de devreye girmemiş galiba. Arama sonuçları eskisi gibi, bir değişiklik yok.
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