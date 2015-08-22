Google, masaüstü arama sonuçlarına "Twitter" entegrasyonu getirdi

Geçtiğimiz Şubat ayında popüler mikroblog platformu Twitter'ın eski CEO'su Dick Costolo, servisin internet devi Google ile geleceğe yönelik önemli entegrasyon çalışmaları planladığını söylemişti. Bu doğrultuda iki firma arasında yeni bir süreç devreye girdi.

Kısa süre içerisinde dünya geneline de açılacağı tahmin edilen özellik, Google'ın masaüstü arama sonuçlarında Twitter içeriklerinin yer almasına dayanıyor. Örneğin "Google Twitter" şeklinde yapılan bir Google araması ile direkt olarak resmi Google Twitter hesabından atılan tweetler görüntülenebiliyor. Alternatif olarak hashtag yani etiket üzerinden yapılan aramalarda da konuyla alakalı tweetler karşımıza çıkıyor.

Bu entegrasyon Mayıs ayından bu yana Google'ın mobil sitesi ile uygulamasında bulunuyor ve artık masaüstü de sürece dahil oluyor.

http://thenextweb.com/google/2015/08/21/google-integrates-twitter-into-its-desktop-search-results/