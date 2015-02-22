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Google mobil ödeme sağlayıcısı Softcard'ı satın alıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google mobil ödeme sağlayıcısı Softcard'ı satın alıyor

Apple'ın temassız ödeme segmentine başarılı bir giriş yapması rakiplerini de harekete geçirdi. Önce Samsung mobil ödeme firması LoopPay'i satın aldı şimdi ise Google'ın bir satın alım hamlesi yapacağı konuşuluyor.
Gelen bilgilere göre Google, ABD'nin mobil ödeme sağlayıcılarından birisi olan Softcard'ı bünyesine katmaya hazırlanıyor. Satın alım işlemleri ise tahminen Mayıs ayında tamamlanacak.
Softcard aslında AT&T, T-Mobile ve Verizon operatörlerinin ortak bir yapısı. Google, hali hazırda Apple Pay ödemelerinden herhangi bir pay alma imkanı olmayan bu üç operatöre Softcard satın alımı ile bir nevi finansal destek sunmuş olacak. Ayrıca Google Wallet ödemelerinden belirli bir pay ve reklam tıklamalarından daha fazla gelir de anlaşma kapsamında.
Google'ın amacı ise Wallet mobil ödeme uygulamasını geliştirerek en azından Apple Pay karşısına çıkacak hale getirmek. Bu bakımdan Mayıs ayına kadar Google önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.
Softcard ABD'de yaklaşık 200 000 noktada kullanılıyor ve American Expreess kartları ile çalışıyor. Sistemi kullanmak için ilgili uygulamaları kurmak gerekiyor. Şimdilik konu ile ilgili taraflardan resmi bir açıklama yok.



http://wmpoweruser.com/bad-news-for-windows-phonegoogle-set-to-buy-nfc-payments-provider-softcard/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Mobil ödeme kulvarıda hareketlendi, hep Apple sayesinde oluyor
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1BilimAdamı 4 yıl
Apple marsa gitcez dese bunlarda gitcez der
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Xloud 4 yıl
Ortak konsorsiyum kursanız ölürsünüz zaten.
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AdkA 4 yıl
Geç bile kalındı.
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Virinom 4 yıl
Büyük toplar ciddi bir yarış halinde. İyidir iyi kapışın birbirinizle.
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