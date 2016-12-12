Google, otonom araç bölümünü bağımsız bir birim haline getirebilir

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Uzun yıllardan bu yana otonom araçlar konusunda önemli yatırımlar yapan Google, bu alanda önemli bir deneyim elde etti. Takımın başında eski Hyundai CEO’su John Krafcik yer alıyordu. Yeni haberler ise şirketin hem yönetim kadrosunda hem de fiziksel olarak bir büyüme sürecine girdiğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Hukuk Departmanı Müdürü olarak işe alınan Kevin Vosen’in ardından ekip şimdi de kendine yeni bir merkez aramaya başlamış. Google kampüsünden taşınarak kendine özel bir alana geçecek olan ekibin bu hamlesi, otonom araçlar bölümünün şirket içinden çıkıp, bağımsız bir şirket haline geleceğinin habercisi olabilir.

Yeni merkezin neresi olacağına dair henüz bir bilgi yok ancak ABD içinde otonom araçların legal bir statüde olduğu Michigan gibi bir bölgenin seçilebileceğini söyleyebiliriz. ABD içinde 3.7 milyon kilometreden fazla yol yapan Google’ın otonom aracı, 2009 yılından bu yana geliştiriliyor. İlk dönemde Toyota Prius ile başlayan çalışmalar sonrasında arada farklı modeller olsa da asıl olarak Google’ın yukarda fotoğrafı yer alan sevimli aracı ile devam etmiş.

Google’ın otonom araç projesinden bazı rakamlar şöyle:

Hali hazırda yollarda Google’ın otonom teknolojisini yerleştirdiği 24 adet Lexus RX450h SUV araç var.

Ayrıca Google’ın geliştirdiği prototip araçtan da 34 tanesi yollarda.

Otonom modda Kasım 2016 itibariyle 3 milyon 772 bin 605 kilometre yol gidilmiş.

Ayrıca araçlar veri toplama amacıyla 2 milyon 159 bin 249 kilometre sürücü ile kullanılmış.

Otonom araçlar haftada ortalama 33 bin kilometreden fazla yol yapıyor.

Google’ın otonom araçlarının karıştığı kazaların %95’inden fazlasına diğer araç sürücülerin hataları sebep olmuş.

http://www.recode.net/2016/12/7/13875208/google-x-self-driving-spinout-alphabet