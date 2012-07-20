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Google, popüler mail istemcisi Sparrow'u satın aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Sunduğu başarılı özellikler ile OS X platformunun önde gelen alternatif mail istemcilerinden Sparrow, Google tarafından satın alındı.
Sparrow’un sitesinden tepe yöneticisi Dom Leca imzasıyla yayınlanan açıklamada, Sparrow olarak en sezgisel ve zevk veren mail deneyimini sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını; ancak şimdi daha büyük bir vizyonu hayata geçirmek için Gmail takımına katıldıkları ifade edildi.
Satın alma işleminin finansal boyutu şimdilik resmi olarak bilinmiyor. Ancak The Verge’in kaynakları, Sparrow’un 25 milyon dolardan daha düşük bir fiyata satın alındığını belirtirken; satın almanın temel sebebinin Google’ın Gmail deneyimlerine bir güzellik ve kullanım kolaylığı getirmek istemesinin olduğunu dile getirdi.





 

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DH Misafiri 7 yıl
Bu forum googledan para mı alıyor ne valla %90 google android haberleri yeter artık !
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fatihcanery 7 yıl
Google hemen hemen herseyi ücretsiz sunuyor doğrudur ama gizlilik politasında sıkıntı var
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Legendery 7 yıl
Google gerçekten akıllı politikalar ile bence yerini çok çok sağlamlaştırdı artık..
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