Google, popüler mail istemcisi Sparrow'u satın aldı

Sunduğu başarılı özellikler ile OS X platformunun önde gelen alternatif mail istemcilerinden Sparrow, Google tarafından satın alındı.

Sparrow’un sitesinden tepe yöneticisi Dom Leca imzasıyla yayınlanan açıklamada, Sparrow olarak en sezgisel ve zevk veren mail deneyimini sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını; ancak şimdi daha büyük bir vizyonu hayata geçirmek için Gmail takımına katıldıkları ifade edildi.

Satın alma işleminin finansal boyutu şimdilik resmi olarak bilinmiyor. Ancak The Verge’in kaynakları, Sparrow’un 25 milyon dolardan daha düşük bir fiyata satın alındığını belirtirken; satın almanın temel sebebinin Google’ın Gmail deneyimlerine bir güzellik ve kullanım kolaylığı getirmek istemesinin olduğunu dile getirdi.















