Google, reCAPTCHA arayüzünü Android’e getiriyor

Yaklaşık son 10 yıldır site sahiplerinin spam ve kötü niyetli botlardan korunmak için başvurduğu en önemli arayüz Google reCAPTCHA olmuştur. Yapay zeka desteği ile önemli aşamalar kaydeden reCAPTCHA şimdi Android’e geliyor.

Akıllı analiz

Hesaplara giriş veya hassas formlar doldurulurken karşımıza çıkan reCAPTCHA, gerçek kullanıcı olduğunu düşündüğü girişler için bir tik atma arayüzü getirirken, şüphelendiği davranışlar karşısında ise sayı girişlerinden bir resimdeki belirli noktaları seçme talebine kadar farklı arayüzler çıkarıyordu.

Son yıllarda yapay zeka analizleri sayesinde reCAPTCHA artık gerçek kullanıcı olduğuna inandığı girişlere hiç arayüz göstermeden doğrudan onay verebiliyordu. Şimdi bu özellikler Android işletim sistemine de taşınmış oldu.

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Android işetim sisteminde reCAPTCHA teknolojisi arka planda çalışacak ve risk analizlerini kullanıcıya hissettirmeden yapacak. Böylece kullanıcılar uygulama bileşenlerinde bir onay arayüzü ile karşılaşmamış olacak ve akıcı kullanım tecrübesi kesintiye uğramayacak. Elbette sahte girişler veya tıklamalar de hızlı bir şekilde engellenebilecek.

Geliştiricilerin reCAPTCHA arayüzünü kullanabilmesi için uygulamaya Google Play hizmetlerini de entegre etmesi ve Google programlama arayüzü ile bağlantı kurması gerekiyor. Google gerekli dökümanları yayınlamış durumda.