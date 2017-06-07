WhatsApp fotoğraflarına filtreler geliyor

İnternetin en büyük iletişim uygulaması haline gelen WhatsApp, aynı zamanda en sosyal uygulaması olma yolunda da ilerliyor. Platform farklı özellikler sunarak standart mesajlaşma konseptinden uzaklaşmak niyetinde.

Özellikler Tanıdık

İlk olarak iOS için duyurulan yeni güncellemede WhatsApp üç yeni özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu özellikler filtre desteği, albüm oluşturma ve cevap kısa yolları olarak belirlenmiş.

Filtreler özelliği adı üzerinde gönderdiğiniz fotoğraflara çeşitli filtreler eklemenizi sağlıyor. Kullanıcı sohbete fotoğraf veya video yükledikten sonra yukarı doğru sürükleme yaparak filtre seçeneğini ekrana getiriyor. Burada pek çok filtre arasından seçim yapabiliyor.

Platformda günlük 3.3 milyar fotoğraf, 760 milyon video ve 80 milyon GIF paylaşıldığı düşünüldüğünde yeni filtreleme özelliği ilgi görecektir. Özellikle filtreleme için harici uygulama aramak zorunda kalanlara kullanışlı bir özellik olmuş.

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Albüm özelliği ise tek seferde karşı taraftan gelen birden çok içeriği alt alta uzun bir şekilde sıralamak yerine otomatik olarak bir albüm haline getiriyor ve kullanıcı bu albüme girerek tek tek içeriklere bakabiliyor.

Cevap kısayolları ise biraz daha yorum tarafına kaçıyor zira sohbetteki belirli bir mesaja cevap yazabilmek mümkün oluyor. Kullanıcı istediği mesajın üzerinde sağa sürükleme yaptığında cevap paneli açılıyor ve buraya yazı yazılıyor. Özellikle grup sohbetlerinde mesajlaşmak kolaylaşacak. Yeni özelliklerin Android tarafına ne zaman geleceği ise bilinmiyor.