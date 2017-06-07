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WhatsApp fotoğraflarına filtreler geliyor

Arkadaşlarınızla sohbet ederken fotoğraf filtrelemerini Instagram gibi yerlerden yapmak zorunda kalıyorsanız artık buna gerek yok. WhatsApp bu soruna da çözüm buldu.
1 yıl
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12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük iletişim uygulaması haline gelen WhatsApp, aynı zamanda en sosyal uygulaması olma yolunda da ilerliyor. Platform farklı özellikler sunarak standart mesajlaşma konseptinden uzaklaşmak niyetinde.

Özellikler Tanıdık 

İlk olarak iOS için duyurulan yeni güncellemede WhatsApp üç yeni özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu özellikler filtre desteği, albüm oluşturma ve cevap kısa yolları olarak belirlenmiş.

Filtreler özelliği adı üzerinde gönderdiğiniz fotoğraflara çeşitli filtreler eklemenizi sağlıyor. Kullanıcı sohbete fotoğraf veya video yükledikten sonra yukarı doğru sürükleme yaparak filtre seçeneğini ekrana getiriyor. Burada pek çok filtre arasından seçim yapabiliyor.

Platformda günlük 3.3 milyar fotoğraf, 760 milyon video ve 80 milyon GIF paylaşıldığı düşünüldüğünde yeni filtreleme özelliği ilgi görecektir. Özellikle filtreleme için harici uygulama aramak zorunda kalanlara kullanışlı bir özellik olmuş.

Ayrıca Bkz. "App Store tamamen yenilendi"

Albüm özelliği ise tek seferde karşı taraftan gelen birden çok içeriği alt alta uzun bir şekilde sıralamak yerine otomatik olarak bir albüm haline getiriyor ve kullanıcı bu albüme girerek tek tek içeriklere bakabiliyor.

Cevap kısayolları ise biraz daha yorum tarafına kaçıyor zira sohbetteki belirli bir mesaja cevap yazabilmek mümkün oluyor. Kullanıcı istediği mesajın üzerinde sağa sürükleme yaptığında cevap paneli açılıyor ve buraya yazı yazılıyor. Özellikle grup sohbetlerinde mesajlaşmak kolaylaşacak. Yeni özelliklerin Android tarafına ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

WhatsApp fotoğraflarına filtreler geliyor
 

http://wccftech.com/whatsapp-adds-photo-filters/ Yorum Yaz
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
WhatsApp'ın en yaygın mesajlaşma uygulaması olmasının en temek sebebi sadeliğidir. WhatsApp'ı diğerlerine benzetip hantallaştırmak öldürmek olur.
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I want to play a game 1 yıl
WhatsApp facebook instagram twitter piyasayı öyle bir sardı ki, hastalık gibi ne ar kaldı ne namus çocuk colugunuza ailenize dikkat edin,
1 Yanıt Yanıtla +10
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alper-tgn 1 yıl
Bence en son getirdiği özelliklerinden biri olan hikaye bir hataydı. Hala hatalar devam ediyor.
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axaxa 1 yıl
koy onu da eksik kalmasın
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kadirirdem 1 yıl
Uygulamalar artık aynı olmaya başladı
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DSG1 1 yıl
Gereksiz, msn messenger'a doğru gitmesinde, msn'nin sonu artık emojiden normal harf karakteri kalmayan metinler ile gelmişti, hatırlıyorum başım dönüyor.
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Amd64x2 1 yıl
feysbuk, tivitır, vs vs hiç birini kullanmadım kullanmamda, bir arkadaşın dediği gibi sosyal platform olmaya başladığını hissettiğim ilk anda silerim gider, bence amacı dışına çıkmasa iyi olur, çıkarsa da bip'ten aşşaa kasımpaşa
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arel.gr 1 yıl
rengiyle
yillarin icq 'su gibi, cicegi eksik !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
WhatsApp'ın en yaygın mesajlaşma uygulaması olmasının en temek sebebi sadeliğidir. WhatsApp'ı diğerlerine benzetip hantallaştırmak öldürmek olur.
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Jimmy McNulty 1 yıl
Yani iyice sosyal platform olma yolunda ilerliyor. Yakında sadece arkadaş ekleme özelliği getirip iyice Msn havası katarlarsa hiç şaşırmam.
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I want to play a game 1 yıl
WhatsApp facebook instagram twitter piyasayı öyle bir sardı ki, hastalık gibi ne ar kaldı ne namus çocuk colugunuza ailenize dikkat edin,
1 Yanıt Yanıtla +10
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hasanandnexus 1 yıl I want to play a game
I want to play a game
WhatsApp facebook instagram twitter piyasayı öyle bir sardı ki, hastalık gibi ne ar kaldı ne namus çocuk colugunuza ailenize dikkat edin,

Sana ne milletin çoluğundan çocuğundan?
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