"Google sanal şebeke işletmeciliğine soyunabilir"





Bir yazılım devi olmasının yanısıra ABD'de geçtiğimiz yıllarda fiber internet hizmetini devreye sokarak farklı bir alana el atan Google, bu farklılıkların sayısını artırabilir.





Firma içerisinden gelen bilgilere göre Google, yine memleketinde sanal şebeke işletmeciliğine giriş yapmayı planlıyor. Bizdeki BİMCell veya PTTCell gibi örneklere benzer şekilde Google; Sprint, Verizon veya T-Mobile operatörlerinden birisi ile anlaşarak fiber internet sunduğu bölgelere mobil iletişim imkanı da sunmaya başlayacak.





Google'ın amacı fiber ile hanelere kablolu internet erişimi ulaştırırken, sanal şebeke işletmeciliği ile de kablosuz olarak internet erişimi ulaştırmak. Firma uzun süredir geniş kitlelere hızlı internet erişimi sağlayabilmek için çalışmalar yapıyor. Bu tabi ki Google hizmetlerine daha çok kişinin katılması anlamına geliyor.





Google'ın tarifelere fiber internet paketleri de ekleyerek ilgi çekmeye çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca şebekesindeki Android cihazlara da daha hızlı güncelleme sunabilecek. Google tarafında konu ile ilgili resmi bir bilgi gelmedi.

http://www.androidauthority.com/google-wireless-carrier-364312/