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"Google sanal şebeke işletmeciliğine soyunabilir"

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir yazılım devi olmasının yanısıra ABD'de geçtiğimiz yıllarda fiber internet hizmetini devreye sokarak farklı bir alana el atan Google, bu farklılıkların sayısını artırabilir.

Firma içerisinden gelen bilgilere göre Google, yine memleketinde sanal şebeke işletmeciliğine giriş yapmayı planlıyor. Bizdeki BİMCell veya PTTCell gibi örneklere benzer şekilde Google; Sprint, Verizon veya T-Mobile operatörlerinden birisi ile anlaşarak fiber internet sunduğu bölgelere mobil iletişim imkanı da sunmaya başlayacak.

Google'ın amacı fiber ile hanelere kablolu internet erişimi ulaştırırken, sanal şebeke işletmeciliği ile de kablosuz olarak internet erişimi ulaştırmak. Firma uzun süredir geniş kitlelere hızlı internet erişimi sağlayabilmek için çalışmalar yapıyor. Bu tabi ki Google hizmetlerine daha çok kişinin katılması anlamına geliyor.

Google'ın tarifelere fiber internet paketleri de ekleyerek ilgi çekmeye çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca şebekesindeki Android cihazlara da daha hızlı güncelleme sunabilecek. Google tarafında konu ile ilgili resmi bir bilgi gelmedi. 

http://www.androidauthority.com/google-wireless-carrier-364312/ Yorum Yaz
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Elsa 5 yıl
Artık telefonlarda SIM kart kullanmayı bırakmalılar
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Girmediği alan kalmayacak bunlarında
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DH Misafiri 5 yıl
Google bunları yapacağına ilk önce ülkelere resmi ofisini açsın ondan sonra böle şeylere öncelik versin apple mağazasını bile açtı google sadece abdye önem veriryor eğer gelişmek isriyorsa hizmetlerini tüm dünyaya yayacak o zman benim gözümde büyük firma olur...
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iplenmeyenadam 5 yıl
İnşallah Avea ile değilde Türkcell ile birlikte olur Türkiyede
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bu sistemde akıllı cep telefonu olmayanların sinyal aldıkları baz istasyonu akıllı telefon gibi davranıyor
uzun lafın kısası iletişim sektörü sevecek müşteri arıyor :)
ben wifi üzerinde sesli arama kullanıyorum, dahası zaten bunları aynı teknolojiyi insanlara satıyor!
satmak değil resmen kakalıyor :)
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Blood Money 5 yıl
Google'ın soyunduğunu düşünemiyorum midem kalktı.
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thinkwithbrain 5 yıl
Hep aklımdan geçmiştir Google'ın Apple'ın Nokia ve Samsung'un hat çıkaracağı. Hatta Facebook kesinlikle bu işe girecek demedi demeyin. N'olcak sanki Avea'yı WhatsApp'tan daha ucusa satın alır. Adam zaten iletişimin devi olacam tek olacam bi ben olacam demiyo mu? al işte. (Ne senayro kurdum be)
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