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Google, şeker hastaları için geliştirdiği lensini Novartis ile gerçeğe dönüştürüyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternet alanında elde ettiği büyük başarıyla diğer alanlarda da faaliyet gösteren Google, 2014'ün başında prototipini sergilediği akıllı lens prototipi için İsviçre merkezli çok uluslu ilaç şirketi Novatris ile ortaklık kuruyor.
Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan şeker hastalığı için Google X laboratuvarında Brian Otis ve Babak Parvis önderliğinde geliştirilen akıllı lens, bünyesinde yer alan kablosuz çip ve minyatür glikoz sensörü ile insanların göz yaşı üzerinden glikoz (Meyve şekeri veya kan şekeri olarak bilinen 6 karbonlu bir monosakkarittir ve vücut için temel enerji kaynağıdır) ölçümü yapabiliyor. Şeker hastalığının daha iyi şekilde yönetilmesini sağlamak adına hazırlanan lens, glikoz seviyesinin belirlenen düzeyin üstüne çıktığı zaman LED ışıkları ile uyarı verebiliyor ve Novatris'in yaptığı lisanslama doğrultuda ticari kullanıma bir adım daha yaklaşıyor. Google kurucularından Sergey Brin, Novatris ile çalışmaktan büyük heyecan duyduklarını söylüyor ve minyatüre edilmiş teknolojilerin milyonlarca insanın yaşam kalitesini geliştirmek için kullanılabileceği belirtiyor.
Novatris ortaklığına rağmen kısa süre içerisinde kullanıma sunulmayacağı belirtilen akıllı lens, ilerleyen dönem için oldukça faydalı bir yapı vaat ediyor.

http://www.theverge.com/2014/7/15/5900871/google-and-novartis-smart-contact-lens-partnership Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 4 yıl en beğenilen
Adamlar yapmış, bizimkiler anca ixperiax8 i 200 tlye satmaya çalışsın
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DH Misafiri 4 yıl
Elindeki kaynakları sırf para kazanmak amacıyla kullanmadığı için harbi helal olsun. Çok yararlı bir cihaz.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Lockheed 4 yıl
Google android sürümlerine verdiği isimleri de değiştirirse şeker hastalarının canı çekmez, bir katkı da burdan yapar.
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DeepMind 4 yıl
Contact Lens,Self Driving Car,Project Loon,Project Zero,Calico,Google Glass,Artificial Intelligence,Neural Language,Semantic Web,Robotics,Space Travelling,Chipset Design and Upgrade,Google Barge,Google Fiber,Wind Power,Quantum Computer.


Bilinen projeleri.10 yil sonra kendilerine ulke kurarlarsa sasirmayin.

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BARIŞ55 4 yıl
Abd madem insanlığı düşünüyor o lensi yapmak yerine coca cola ve pepsi cola yı kapatsın.

Rafine şeker üretimini durdursun.

Beyazlatılmış şekerdir en tehlikeli gıda.
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med_cezir91 4 yıl
Farkında olun ya da olmayın yakın çevrenizde büyük olasılıkla şeker hastası sevdikleriniz vardır, hele tip1 diyabet olduğunda durum çok daha can sıkıcı olabiliyor gencecik insanlar bu illet yüzünden çok zorluklar çekiyor. O yüzden bu haber beni çok heyecanlandırdı inşallah altındaki asıl amaç google'ın bu alandaki pazarı düşünmesi değildir.
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Turkuaz Prusa 4 yıl
muhtesem bir icat
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akare+bkare=ckare 4 yıl
Nedendir bilinmez ama google a bir türlü güvenemiyorum
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MrKemal17 4 yıl
Güzel bir çözüm ticari olarak satılmaya başlandıktan sonra insanlar parmaklarını delmek zorunda kalmayacak ama fiyatının erişilebilirliği de önemli bir etken.
Tabi herkes lens takmak istemeyebilir.
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DH Misafiri 4 yıl
Elindeki kaynakları sırf para kazanmak amacıyla kullanmadığı için harbi helal olsun. Çok yararlı bir cihaz.
1 Yanıt Yanıtla +6
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comma 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Elindeki kaynakları sırf para kazanmak amacıyla kullanmadığı için harbi helal olsun. Çok yararlı bir cihaz.

Tabi yaptığı lensi bedava satacak ya gıgıl
2 Yanıt Yanıtla
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Lockheed 4 yıl
Google android sürümlerine verdiği isimleri de değiştirirse şeker hastalarının canı çekmez, bir katkı da burdan yapar.
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Guest-9D2914531 4 yıl en beğenilen
Adamlar yapmış, bizimkiler anca ixperiax8 i 200 tlye satmaya çalışsın
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