Google, şeker hastaları için geliştirdiği lensini Novartis ile gerçeğe dönüştürüyor





İnternet alanında elde ettiği büyük başarıyla diğer alanlarda da faaliyet gösteren Google, 2014'ün başında prototipini sergilediği akıllı lens prototipi için İsviçre merkezli çok uluslu ilaç şirketi Novatris ile ortaklık kuruyor.

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan şeker hastalığı için Google X laboratuvarında Brian Otis ve Babak Parvis önderliğinde geliştirilen akıllı lens, bünyesinde yer alan kablosuz çip ve minyatür glikoz sensörü ile insanların göz yaşı üzerinden glikoz (Meyve şekeri veya kan şekeri olarak bilinen 6 karbonlu bir monosakkarittir ve vücut için temel enerji kaynağıdır) ölçümü yapabiliyor. Şeker hastalığının daha iyi şekilde yönetilmesini sağlamak adına hazırlanan lens, glikoz seviyesinin belirlenen düzeyin üstüne çıktığı zaman LED ışıkları ile uyarı verebiliyor ve Novatris'in yaptığı lisanslama doğrultuda ticari kullanıma bir adım daha yaklaşıyor. Google kurucularından Sergey Brin, Novatris ile çalışmaktan büyük heyecan duyduklarını söylüyor ve minyatüre edilmiş teknolojilerin milyonlarca insanın yaşam kalitesini geliştirmek için kullanılabileceği belirtiyor.

Novatris ortaklığına rağmen kısa süre içerisinde kullanıma sunulmayacağı belirtilen akıllı lens, ilerleyen dönem için oldukça faydalı bir yapı vaat ediyor.

http://www.theverge.com/2014/7/15/5900871/google-and-novartis-smart-contact-lens-partnership